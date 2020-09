1:0 gegen Schmerikon: Sirnach gewinnt zum ersten Mal in dieser Saison Der entscheidende Treffer bei Sirnachs Auswärtserfolg gegen Schmerikon erzielte Dario Martic in der 20. Minute. Die Partie zwischen den beiden Teams aus der 2. Liga regional war hart umkämpft, doch der Sieg der Gäste war unter dem Strich verdient. Roman Scherrer 14.09.2020, 08.24 Uhr

Die Sirnacher (in Blau) erkämpften sich gegen Schmerikon ihren ersten Saisonsieg. Bilder :PD

Torszenen gab es relativ wenige zu sehen auf der Schmeriker Allmeind. Vielmehr lieferten sich der FC Sirnach und der FC Schmerikon ein kampfbetontes Spiel. Das Heimteam schien im ersten Durchgang noch nicht wirklich in die Partie angekommen zu sein, was die Sirnacher ausnutzten und das Spielgeschehen kontrollierten. Nach 20 Minuten brachte dies auch etwas Zählbares ein: Eine Flanke von Dalibor Velickovic verfehlte in der Mitte zwar Silvano Teixeira, doch Dario Martic konnte den Ball übernehmen und aus nächster Nähe die Führung erzielen.

Auch in Halbzeit zwei häuften sich die Abschlüsse nicht wirklich. Schmerikon erspielte sich aber deutlich mehr Ballbesitz und drückte auf den Ausgleich. Einerseits waren die Aktionen des Heimteams aber meist ungenau und wenig überzeugend, andererseits liess die Sirnacher Verteidigung kaum Chancen zu. Sirnachs Innenverteidiger Igor Kojic hätte nach gut 80 Minuten fast das 2:0 erzielt. Statt ins Tor ging sein Freistoss aus rund 12 Metern aber an die Latte.

Seit drei Spielen ungeschlagen

In der Schlussphase wurde den Sirnachern Metin Sakiri und Alessio Ciraci die Gelbe Karte gezeigt. Für Ciraci war dies besonders bitter, denn es war seine zweite Verwarnung, weshalb er vom Feld verwiesen wurde. Mit der letzten Aktion in der fast zehnminütigen Nachspielzeit kam Schmerikon durch einen Eckball noch zu einer guten Gelegenheit. Aber auch dass Torhüter Felipe Pereira in den gegnerischen Strafraum geeilt war, brachte nichts mehr ein.

Für die Hinterthurgauer war dies im vierten Meisterschaftsspiel der erste Sieg. Unter dem Strich erkämpften sich die Sirnacher diese drei Punkte verdient. Vor allem, weil sie sich nicht auf das permanente Lamentieren des Gegners einliessen und sich auf ihr Spiel konzentrierten. Und obwohl es vor diesem Spiel punktemässig noch nicht so gut aussah, könnte das Team von Trainer José Rivero nun eine Serie starten, sind die Hinterthurgauer doch seit mittlerweile drei Spielen ungeschlagen.

FC Schmerikon – FC Sirnach Stella 0:1 (0:1) Allmeind.

Tor: 21. D. Martic 0:1

Sirnach: J. Martic; Protopapa, Simoes, Kojic, Velickovic; Braun; D. Martic, Soares, S. Ciraci; Teixeira, Veliu

Bemerkung: Platzverweis gegen Sirnachs A. Ciraci in der 92. Minute (Gelb-rote Karte).

Uzwil II verliert zum zweiten Mal in Serie Nach der 0:5-Niederlage gegen Rapperswil-Jona II geht für die zweite Mannschaft des FC Uzwil auch die Auswärtspartie gegen Winkeln verloren. Das Heimteam setzte sich mit 3:2 durch. Die Uzwiler waren bereits in der fünften Minute in Führung gegangen, kassierten aber nur zwei Minuten später das 1:1. Den erstmaligen Rückstand nach über 60 Minuten konnten die Gäste zwar noch ausgleichen, doch auf das 2:3 in der Schlussphase konnten sie dann nicht mehr reagieren. (tm)