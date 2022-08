Regierungsrat Beat Tinner hielt Rede bei Bundesfeier in Oberuzwil

1.-August-Feier Föderalismus statt Einheitsbrei: Bei der Bundesfeier in Oberuzwil hielt Regierungsrat Beat Tinner die Ansprache Vergangenen Sonntag fand in Oberuzwil die 1.-August-Feier statt. Bereits am Nachmittag trafen sich die ersten Besucherinnen und Besucher auf der Tennisanlage. Im Mittelpunkt der Bundesfeier stand die Ansprache von Regierungsrat Beat Tinner. Philipp Stutz 01.08.2022, 14.00 Uhr

Regierungsrat Beat Tinner bekannte sich in seiner Rede klar zum Föderalismus. Bild: Philipp Stutz

«Ist Oberuzwil nicht mit Uzwil verschmolzen?», fragte eine neu zugezogene Bürgerin, die erstmals an der 1.-August-Feier in Oberuzwil zugegen war. Grenzen zwischen beiden Gemeinden sind tatsächlich kaum erkennbar, weshalb diese Frage gerade von Auswärtigen immer wieder gestellt wird. «Oberuzwil ist eigenständig und das ist auch richtig so», antwortete einer der freiwilligen Helfer unmissverständlich. Ein Standortpapier für eine mögliche Fusion ist längst in der Schublade verschwunden. Und so führt denn die Gemeinde oberhalb des Bahndamms weiterhin ihre eigene Bundesfeier durch. So auch am vergangenen Sonntag.