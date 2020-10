0:0 gegen Wattwil Bunt: Bronschhofen bleibt zu Hause ungeschlagen – Uzwil II gewinnt zum zweiten Mal in Serie Der SC Bronschhofen hat es in der 2. Liga regional verpasst, mit einem Heimsieg im Sechspunktespiel gegen Wattwil Bunt einen Sprung nach vorne zu machen. Die zweite Mannschaft des FC Uzwil setzte sich mit 2:1 gegen Eschenbach durch, womit die Untertoggenburger auf Rang sieben vorrückten. 12.10.2020, 10.12 Uhr

Bronschhofen (in Gelb) kam nicht über ein 0:0 gegen Wattwil Bunt hinaus. Uzwil II (in Blau) nahm den Schwung mit und siegte zum zweien Mal hintereinander. Bild: Tim Frei (Henau, 29. August 2020)

(pd/tm) Für das vierte Heimspiel der Saison hatte sich der SC Bronschhofen klar drei Punkte zum Ziel gesetzt, um sich in der Tabelle im sicheren Mittelfeld zu positionieren. Am Ende blieb es aber bei der gerechten Punkteteilung. Denn die Gäste aus Wattwil zeigten sich in der ersten Halbzeit sehr dynamisch und versuchten die gewährten Räume zu nutzen. Die Abschlüsse waren jedoch zu harmlos.