«Wir sind überrannt worden»: 2500 Onlinebieter kaufen im Auktionshaus Rapp in zwei Tagen für 5,7 Millionen Franken ein Nachdem die erste Auktionswoche im März durch den Lockdown abgesagt wurde, herrscht im November Erleichterung im Auktionshaus Rapp in Wil: Die Online-Plattformen wurden gestürmt und Gegenstände teilweise zu absurden Preisen versteigert.

Coronabedingt können viele Interessierte nicht an der Auktion teilnehmen. Von besonderer Wichtigkeit sind deswegen Mitarbeitende, die die Telefon- und Onlinebieter vertreten. Bild: PD

Vor ihnen liegt der Auktionskatalog des heutigen Tages. Aus den Seiten ragen grüne und gelbe Klebezettel heraus – grüne für die Dinge, die sie unbedingt haben möchten, gelbe für die Gegenstände, bei denen sie sich nicht sicher sind. Doch wenn der Preis stimmt, schlagen Gisella Boullosa und ihre 21-jährige Tochter Biancha auch hier zu. Vor rund zwei Monaten haben Mutter und Tochter den Katalog erhalten, seitdem planen sie den heutigen Tag.

«Wir sind auf der Suche nach einzigartigen und exklusiven Gegenständen», erzählt Gisella. Sie ist auf der Suche nach Schmuck, ihre Tochter interessiert sich für Handtaschen – vor allem die Vintage-Modelle.

Wertanlagen, Exklusivität und Einzigartigkeit

Einmal im Jahr findet die Auktionswoche im Auktionshaus Rapp in Wil statt, das restliche Jahr wird das Auktionsangebot er- und beworben. «Die Bietenden kommen aus der ganzen Welt, genauso wie die rund 2500 Verkaufsgegenstände», sagt Marianne Rapp Ohmann, die Tochter des Besitzers des Auktionshauses Peter Rapp.

Sammler, Händler, Investoren oder Menschen, die Freude an schönen Gegenständen haben, finden sich hier zusammen. So auch Gisella und Biancha.

Gisella Boullosa und ihre 21-jährige Tochter Biancha auf der Jagd nach Designerschmuck und -handtaschen. Bild: PD

Biancha Boullosa zeigt auf eine Tasche im Auktionskatalog. «Diese möchte ich unbedingt haben. Sie ist von einem Designer, der nur zwei Jahre bei der Marke gearbeitet hat. Sie ist selten und einzigartig», sagt sie strahlend. Gisella Boullosa hat ebenfalls ein Ziel: goldene Ohrringe mit Rubinen, Saphiren, Smaragden und Diamanten.

Gisellas Boullosas Objekt der Begierde: goldene Ohrringe mit Rubinen, Saphiren, Smaragden und Diamanten. Bild: PD

«Man kann das durchaus als Wertanlage betrachten. Designerschmuck und -handtaschen verlieren nicht an Wert, solange man sie vorsichtig behandelt. Im Gegenteil: Mit den Jahren steigt der Wert. Ist man knapp bei Kasse, kann man sie meist mit Gewinn verkaufen», erklärt Gisella.

20 statt 2000 Menschen im Auktionssaal

Im Auktionssaal herrscht coronabedingt eine ruhige Atmosphäre. 50 Plätze mit Sicherheitsabstand sind hergerichtet, rund 20 davon sind besetzt. Teure Anzüge, graue Leggings und norwegische Strickpullover – die Mischung ist bunt, manchen sieht man ihr Vermögen nicht an. Doch eines ist bei allen gleich: Der Auktionskatalog liegt aufgeschlagen vor ihnen, der Stift in der Hand. Manche schreiben wild mit. Hinten sitzen Mitarbeitende, die Telefon- und Onlinebieter vertreten.

Gisella Boullosa bietet für ihre Ohrringe – sie ersteigert sie für 850 Franken. Bild: PD

Peter Rapp, der Besitzer des Auktionshauses, leitet die Auktion. Seine tiefe Stimme verkündet den nächsten Verkaufsgegenstand: «Los 1066.» Das ist Gisellas Boullosas Stichwort: Ihr Objekt der Begierde wird nun versteigert. Sie hält das Blatt mit ihrer Bieternummer in die Höhe. Ein Zweikampf mit einem von mehreren Hundert Online-Bietern, die heute dabei sind, beginnt – und endet schnell wieder: Gisella hat die Ohrringe ersteigert, sogar für weniger Geld, als sie eigentlich ausgeben wollte. Mit einem Strahlen im Gesicht senkt sie ihre Nummer wieder.

Corona als Chance für Auktionshäuser

Die Pandemie hat so einiges an der diesjährigen Auktionswoche verändert: Kein Abholservice mit dem Rolls Royce für Kunden, die mit dem Flieger anreisen, kein gemeinsames Mittagessen im Auktionshaus, kein Champagner zum Anstossen. Und doch gibt es genügend Bieter, denn es kann auch online mitgeboten werden.

«Wir sind überrannt worden», erzählt Marianne Rapp Ohmann, «schon vor der ersten Auktion hatten wir über 2500 Onlineregistrierungen.» Der Aufwand dadurch ist gross: Die Kundendaten müssen verwaltet und die Bonität muss geprüft werden. Viele sind durch geschlossene Grenzen, Lockdowns und eingeschränkte Reisemöglichkeiten auf das Onlinebieten angewiesen. «Einigen wäre es viel lieber, vor Ort mitzubieten und die Atmosphäre geniessen zu können», sagt Marianne Rapp Ohmann. Viele Kunden würden es schade finden und hofften, dass im nächsten Jahr wieder Normalität eingekehrt sein werde. «Nächstes Jahr stossen wir wieder gemeinsam an», habe ein Kunde zu ihr gesagt.

Rund 2500 Online-Bieter werden durch Mitarbeitende am Computer vertreten. Bild: PD

Gisella und Biancha Boullosa sind das zweite Jahr in Folge da, sie geniessen die ruhige Atmosphäre: «Wir können fokussierter bieten, da nicht so viele Bieter anwesend sind und die Atmosphäre ruhiger ist. Zudem sind weniger Schaulustige hier, – damit ist der Austausch mit Gleichgesinnten für uns viel leichter.»

Absurde Preise für Briefmarken und Münzen

Zwar sind die Auktionen durch das Online-Aufgebot nun langsamer geworden und müssen – aufgrund von Abstürzen der Online-Plattformen – teilweise unterbrochen werden, und doch können sich die Auktionsveranstalter nicht beklagen: «Wir haben sehr gut verkauft, viele Kunden sind dieses Jahr sehr kauffreudig», sagt Marianne Rapp Ohmann. Das habe vor allem zwei Gründe: Teilweise würden die Menschen im Lockdown sitzen und hätten Zeit, an der Auktion teilzunehmen. Zudem hätten viele durch Corona kein Geld beispielsweise für Ferien ausgegeben. Das würden sie nun gerne in die Auktion investieren.

Im Vergleich zum Vorjahr ist wenig los im Auktionssaal: Rund 20 Plätze sind besetzt. Bild: PD

Allein am Dienstag und Mittwoch, wo Briefmarken und Münzen versteigert wurden, hat das Auktionshaus Rapp rund 5,7 Millionen Franken eingenommen, was alle Erwartungen übertroffen habe. Marianne Rapp Ohmann meint dazu: «Teilweise wurden für einzelne Stücke absurde Preise bezahlt, mit denen selbst unsere Experten nicht gerechnet haben.»

Fünfliber im Wert von 13'750 Franken versteigert

Ein solcher Gegenstand ist die geschichtsträchtige Münzsammlung «Muotathal», die für insgesamt 20'000 Franken verkauft wurde – doppelt so viel wie von den Experten erwartet. Und auch ein Fünfliber aus dem Jahr 1968 hat einen stolzen Preis erzielt: Für 13'750 Franken kam die in Silber geprägte Münze in neue Hände.

Ebenfalls einen stolzen Preis hat die Schweizer Briefmarke «Rayon I hellblau mit vollständiger Kreuzeinfassung» erzielt: 162'500 Franken. «Geschichten, Erinnerungen und Kulturen hängen an den einzelnen Gegenständen, viele zahlen dafür gerne», erklärt Marianne Rapp Ohmann.

162'500 Franken wurden für «die Rayon I hellblau mit vollständiger Kreuzeinfassung» bezahlt. Im Hintergrund: Auktionärin Marianne Rapp Ohmann. Bild: PD

Gegenstände mit Geschichte

Das gilt auch für eine Rolex, die im Zweiten Weltkrieg ein Stück Kriegsgeschichte schrieb: Als Rolex-Gründer Hans Wildorf erfuhr, dass deutsche Offiziere während des Zweiten Weltkriegs den britischen Kriegsgefangenen ihre Rolex-Uhren entwendeten, um sie selbst zu tragen, traf er eine einzigartige Entscheidung: Jeder britische Soldat, der sich eine Rolex-Uhr anschaffen wollte, bevor er in den Krieg zog, musste seine Rolex erst bezahlen, wenn sie mit ihm aus dem Krieg zurückkam.

Eine Uhr mit Geschichte: Die Rolex aus dem Zweiten Weltkrieg wurde für 40'000 Franken verkauft. Bild: PD

Das Startgebot lag bei 6500 Franken, am Ende wurde sie für 40'000 Franken, also das Sechsfache verkauft. Marianne Rapp Ohmann ist über den erzielten Verkaufspreis nicht ganz überrascht: «Bereits vor der Auktion wurden Gebote abgegeben, der Bieterkampf zwischen Saal-, Online- und Telefonbietern war entsprechend in der Spannung kaum zu überbieten.»