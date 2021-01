Wigoltingen Natasa Zizakov ist die neue Dirigentin vom Männerchor – wegen Corona konnte sie noch keine einzige Live-Probe leiten Die Begeisterung für Musik und Chorgesang möchte Berufsmusikerin Natasa Zizakov dem Männerchor Wigoltingen weitergeben. Wegen der Coronapandemie gibt es derzeit Singen, aber nur über Zoom. Manuela Olgiati 22.01.2021, 04.20 Uhr

Natasa Zizakov ist die neue Dirigentin des Männerchors Wigoltingen. Bild: Manuela Olgiati

«Eine Mehrheit der Schweizer Chöre sind Dorfvereine», sagt Natasa Zizakov. Die Leitung eines Chores sei immer eine gegenseitige musikalische Entdeckungsreise. Als Musikerin ist sie es gewohnt, Laien und Profis zum Mitmusizieren einzuladen. «Als die Stelle in Wigoltingen ausgeschrieben war, bin ich neugierig geworden», sagt Zizakov. Als musikalische Leiterin des Singkreises Mülheim, den sie seit 2019 leitet, war sie gespannt darauf, musikalische Synergien nutzen zu können.

Mit dem Männerchor Wigoltingen hat sie ein einziges Mal vor Ort geprobt. «Das war beim Vorstellungsgespräch im August 2020», sagt die neue Leiterin. Bei einem späteren Gespräch mit dem Vorstand habe sie die Möglichkeit einer Zoom-Online-Chorprobe vorgestellt. Dass dies funktioniert, zeige sich mit dem Singkreis Müllheim. Zudem wurden gemischte Varianten, teils Präsenz und Zoom, überlegt. Auch Proben mit einer reduzierten Anzahl Sänger und solche im 14-tägigen Rhythmus wurden diskutiert.

Online singen überwindet Grenzen

«Es ist eine grosse Herausforderung sowohl für die Sänger als auch für die Chorleiterin, online zu proben», sagt sie. Solche Proben finden in Wigoltingen seit November statt. Dazu nimmt die Leiterin für jede Stimme und jedes Lied verschiedene MP3-Audiodateien auf, damit die Sänger die Möglichkeit haben, selbstständig zu singen.

Ein Nachteil sei, dass derzeit keine sozialen Kontakte möglich sind. Der reale mehrstimmige Chorklang und das musikalische Feedback der Leitung fehlen. Zizakov sagt:

«Für manche Sänger ist ein Umgang mit den digitalen Medien sehr fremd und abstossend, manchen fällt es schwer, allein zu singen.»

Ihr selber bedeutet die Musik viel. «Musik ist meine Herausforderung und Heilung, ohne Musik kann ich nicht leben», sagt die Chorleiterin. Mit Musik habe sie gar erreicht, was praktisch als unmöglich erschien. «Ich bin in Serbien geboren und aufgewachsen, in meiner Familie hat niemand eine musikalische Karriere gemacht», sagt Zizakov.

Heute leitet sie verschiedene Stellen als Musikerin. Seit 23 Jahren lebt und arbeitet sie im Ausland. Die deutsche Staatszugehörigkeit wurde ihr 2009 verliehen, weil sie sich mit ihrer künstlerischen Arbeit überdurchschnittlich für die Öffentlichkeit engagiert habe.

Ihre Musik weckt Emotionen

«Wenn ich Menschen mit Musik berühren, begeistern oder zum Mitmachen motivieren kann, ist es das Schönste, was ich erreiche», sagt die Chorleiterin. Natürlich hoffe sie, dass die Chorgemeinschaft nach der Pandemie gemeinsam auftreten kann. Sie habe bemerkt, dass der Männerchor Wigoltingen ein eingespieltes Team sei.

«Es wäre wunderbar, wenn wir zusammen die 162-jährige Tradition guter Leistungen weiterführen und weiterentwickeln könnten», sagt Zizakov. Momentan ist eine konkrete Planung aber schwer bis unmöglich. Wann die Präsenz Chorproben wieder stattfinden dürfen, ist ungewiss.

Neue Lieder ins Programm aufzunehmen, sei auch gerade schwierig, weil nicht alle mitmachen können. Das nimmt sich die Musikerin aber vor, sobald wieder live geprobt wird. «Ich kann es kaum erwarten», sagt Natasa Zizakov.