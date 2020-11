«Wieso übe ich überhaupt noch?»: Wie Ostschweizer Musikvereine gegen die Demotivation ihrer Mitglieder während Corona ankämpfen

Benjamin Zwick ist Dirigent in drei Musikvereinen, im Thurgauer Jugend-Symphonieorchester und Instrumentallehrer für Klarinette. Er ist überzeugt, dass jüngere Musikanten wegen Corona nicht mit dem Musizieren aufhören. So sagt er: «Musik ist eines der einzigen Hobbys, die während Corona von zu Hause aus uneingeschränkt weiterverfolgt werden können.» Deshalb denkt er nicht, dass Kinder und Jugendliche aus den Musikvereinen austreten möchten. Das Problem liegt an einem anderen Ort.

Schon vor der Coronakrise hat den Musikvereinen der Nachwuchs gefehlt. In diesem Jahr verzeichneten mehrere Musikschulen in der Ostschweiz weniger Neuanmeldungen für den Instrumentalunterricht. «Im Frühling konnten keine Anlässe stattfinden, an denen Musiklehrer ihr Instrument vorstellen konnten», erklärt Zwick. Ruth Gubler, Präsidentin des Thurgauer Kantonalmusikverbandes, sagt dazu: «Während einer Krise ist es eine logische Folgerung, dass Familien bei Dingen sparen müssen, die nicht unbedingt notwendig sind. In diesem Falle ist es der teure Musikunterricht der Kinder.»

«Diesen Jahrgang wird man in ein paar Jahren bei der Rekrutierung von neuen Vereinsmitgliedern bestimmt spüren», so Zwick. Gubler und Zwick sind sich einig, dass ein zweiter Ausfall des Musikunterrichtes eine Katastrophe für die Musikvereine wäre.