Supertaifun hat in Siargao alles zerstört: St.Galler will helfen

Wiederaufbau «Die Verwüstung ist brutal»: Der St.Galler Claudio Sieber lebt auf den Philippinen und hat den Supertaifun Rai miterlebt – jetzt will er helfen Die Philippinen wurden am 16. Dezember von einem Supertaifun schwer getroffen – auf der Insel Siargao wurde praktisch die ganze Infrastruktur zerstört. Der St.Galler Fotograf Claudio Sieber hat auf dieser Insel eine neue Heimat gefunden. Jetzt will er Hilfe organisieren, damit die Menschen ihre Häuser wieder aufbauen und Boote flicken können. Christa Kamm-Sager Jetzt kommentieren 06.01.2022, 16.00 Uhr

Das Haus dieser Familie ist wie abrasiert. Das Material für den Wiederaufbau kostet etwa 1000 bis 1500 Franken. Doch die Menschen haben – auch wegen der Pandemie – kein Erspartes. Bild: Claudio Sieber

Auf der Insel Siargao ist nichts mehr, wie es war. Am 16. Dezember ist der Supertaifun Rai mit bis zu 300 Stundenkilometern über das Archipel hinweggefegt. Er hat mitgerissen, was nicht fest verankert war. Fast alles. Auch die Telefonleitungen funktionieren nicht mehr. Am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr sei es am besten möglich, zu telefonieren, dann gebe es ab und zu Empfang, lässt Claudio Sieber per E-Mail ausrichten. Der ehemalige St.Galler hat sich an unsere Zeitung gewandt, um von der Not auf der Insel zu berichten. Nach dem fünften Versuch klappt die Verbindung über Whatsapp. Claudio Sieber ist für dieses Telefongespräch zu einer Brücke nahe dem Meer gefahren – dort sei derzeit der einzige Ort, an dem man telefonieren könne.

Der St.Galler Claudio Sieber will nach dem Sturm helfen. Bild: zVg

«Zwei Wochen lang war hier die Hölle», sagt der 40-jährige St.Galler, der sich vor einem Jahr auf der philippinischen Insel niedergelassen hat.

«Die Menschen waren vorher schon mittellos, jetzt haben sie nichts mehr, kein Dach über dem Kopf, kein Baumaterial, nur das Nötigste zu essen.»

Während Claudio Sieber ruhig und konzentriert spricht, sind im Hintergrund Stimmen zu hören, ab und zu Motorenlärm. Die Menschen sind geschäftig, alle versuchen, sich irgendwie zu organisieren.

Bilder: Claudio Sieber

In der Vorratskammer unter der Treppe verschanzt

Der Supertaifun kam am 16. Dezember fast ohne Vorankündigung. Man habe zwar gewusst, dass ein Sturm aufziehe, die philippinische Messstation habe Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern vorausgesagt, die amerikanische 200 Stundenkilometer. Der Sturm war dann aber um einiges heftiger.

Die Menschen, die nahe am Pazifik wohnen, seien aufgefordert worden, sich ins Landesinnere zurückzuziehen. «Dass es so schlimm kommt, hat niemand erwartet.» Er selbst habe eine halbe Stunde vor dem Höhepunkt des Sturms noch ein Mittagsschläfchen gehalten. Wenig später hätten er und seine Freundin den Motorradhelm angezogen und sich in der Vorratskammer unter der Treppe verschanzt. Sechs Familien aus der Nachbarschaft hätten noch bei ihnen Unterschlupf gesucht, da ihre Häuser noch um einiges einfacher gebaut gewesen seien. Jetzt seien ihre Häuser abrasiert.

Erst gerade am Abend zuvor habe er sein neues, selbst gebautes Haus mit einem Fest eingeweiht. Das Haus war von Kokosnusspalmen umsäumt – die Insel heisse umgangssprachlich denn auch Palmeninsel. «Nun fehlt die Hälfte des Daches und das Wasser kommt jetzt, in der Regenzeit, durch alle Ritzen. Jeden Tag schöpfe ich etwa 200 Liter Wasser aus dem Haus.» Die Palmen seien wie Zündhölzchen umgeknickt und durch die Gegend geflogen. Noch mehr als vor dem Sturm hätten sie sich aber vor einer Flut gefürchtet. Im Norden der Insel, dort wo ein Damm weggespült worden sei, sei das Wasser zwei, drei Meter angestiegen.

«Niemand wurde von diesem Sturm verschont», sagt Claudio Sieber. Grosse Resorts seien ebenso zerstört worden, wie einfache Behausungen. Je einfacher das Haus, desto mehr Schaden habe «Rai» angerichtet. «Wir werden ausserdem für sehr lange Zeit praktisch keinen Strom haben.» Aus wenigen Generatoren werde zwar etwas Strom erzeugt, doch das reiche nirgends hin. Das Telefonnetz sei instabil und bis vor einigen Tagen sei es praktisch unmöglich gewesen, Bargeld zu beziehen. Todesfälle seien zum Glück bis jetzt auf seiner Insel keine bekannt. Der Sturm forderte aber weit über 100 Menschenleben auf den Philippinen.

Das Bali der Philippinen

Siargao. Auf dieser Insel, die auch als das Bali der Philippinen bezeichnet wird, hat der junge St.Galler nach sechs Jahren Weltreise – fünf davon in Asien – seine neue Heimat gefunden.

«Hier habe ich alles, was ich gesucht habe – eine Gemeinschaft, die zusammenhält. Und trotz aller Alltagssorgen gibt es hier eine grosse Leichtigkeit.»

Nichts sei perfekt, und das sei gut so. Das Leben finde ausserhalb der eigenen vier Wände statt und in den Philippinen sei es simpel, das Umfeld bereichernd. Die Einheimischen lachten viel, trotz ihres bescheidenen Lebensstils. Das philippinische Zauberwort heisse «Bayanihan», es beschreibe den Zusammenhalt in den Dörfern. Die Menschen helfen sich gegenseitig aus, da auf den Staat nur begrenzt Verlass sei. Aber man lebe auch von der Hand in den Mund, sparen sei hier nicht so verbreitet. Kaum jemand habe einen Rappen Erspartes: Wegen der Pandemie und dem Ausbleiben der Touristen, seien auch die letzten verfügbaren Mittel aufgebraucht worden.

«Und der Tourismus wird nach so einer Katastrophe mindestens für ein weiteres Jahr ausbleiben.»

Die Menschen hier seien eigentlich nicht schnell verzagt, es seien richtige Lebemenschen – doch jetzt sei eine gewisse Verzweiflung zu spüren.

Kettensägen organisiert, um Palmen zu zersägen

Nach dem verheerenden Unwetter habe die Regierung bereits am dritten Tag für Wasser und Reis für die Bevölkerung gesorgt. Seither kämen immer wieder Hilfsgüter an. Was es derzeit aber vor allem brauche, sei Baumaterial. «Wir haben Kettensägen organisiert. Das ist günstiger als fertig gesägte Balken einzukaufen.» Palmen lägen ja genügend in der Gegend herum.

Ein Wellblech koste etwa zehn Franken, für ein Haus werden 20 bis 30 Stück benötigt. Um ein typisches Haus wieder aufzubauen, brauche es etwa 1000 bis 1500 Franken. Geld, das die Menschen hier nicht besitzen. Die Preise für Baumaterial seien rasch in die Höhe geschnellt, einige Profiteure der Naturkatastrophe seien von der Regierung verhaftet worden.

Claudio Sieber versucht jetzt als erstes, einen Stromgenerator aufzutreiben, dann möchte er mit seinem Ersparten seinen Nachbarn helfen und sein eigenes Haus wieder aufbauen.

Er sagt am Telefon:

«Ich fühle mich endlich einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort – denn jetzt kann ich helfen.»

Der St.Galler möchte zusammen mit dem NGO Siargao Masaya – ein Hilfswerk, das von einer Westschweizerin, die ebenfalls auf der Insel lebt, gegründet worden ist – Spendengelder organisieren. «Unser Ziel ist es, die Boote und die Häuser der Fischerfamilien zu reparieren. Die Fischer sind neben den Bauern das Rückgrat der Dörfer.» Die lokale Hilfsorganisation Siargao Masaya unterstütze die ärmsten Familien seit zwölf Jahren nachhaltig. Jede Spende komme direkt zu den Menschen und werde vollumfänglich in Baumaterial für Häuser, Boote sowie Geräte investiert.

Mehr Info unter www.siargao-masaya.org.

Adresse und Bankverbindung:

Siargao Masaya, Clos d’Amont 10, 1638 Morlon, Switzerland

Raiffeisen CH12 8080 8006 1471 6313 7

Bic/swift code : RAIFCH22XXX

Referenz «Taifun Rai»

Siargao Die Insel Siargao liegt im Osten des Inselstaates Philippinen. Sie ist 416 Quadratkilometer gross und der höchste Punkt liegt auf 291 M.ü.M. Der grösste Ort heisst Dapa und hat knapp 24’000 Einwohner. Insgesamt leben etwa 200’000 Menschen auf der Insel Siargao. Die meisten sind katholisch. Ein grosser Teil der Insel ist Naturschutzgebiet. Von Dezember bis Februar ist Regenzeit, die Durchschnittstemperatur liegt bei 30 Grad. Die Insel ist unter anderem beliebt bei Surfern. (chs)

