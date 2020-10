«Wie Kino ohne Film»: Das Tanzverbot trifft die Ostschweizer Lokale hart – viele Clubs blieben am Wochenende geschlossen, drei wurden angezeigt Seit Samstagnacht herrscht in den St.Galler und Appenzeller Lokalen Tanzverbot. Der Effekt auf das Nachtleben ist riesig. Die Polizei hatte viel zu tun. Immer mehr Clubs und Bars schliessen ihre Türen bis auf weiteres. Elias Hostettler 19.10.2020, 18.28 Uhr

Zahlreiche Clubs und Bars sahen sich aufgrund des Tanzverbots gezwungen zu schliessen. Bild: Raphael Rohner

Es war 16 Uhr, als letzten Freitag bekannt wurde: Die St.Galler Kantonsregierung verbietet das Tanzen in allen Bars und Clubs. Nur acht Stunden später trat das Verbot in Kraft. «Wir hätten gerne mehr Zeit gehabt, um uns allenfalls auf die Bestimmungen vorzubereiten», sagt Rene Meier, Inhaber des «Ivy». Die kurzfristige Umsetzung war sowohl für die Barbesitzer als auch für die Behörden eine Herausforderung.

Roman Kohler, Leiter Kommunikation der Stadtpolizei St.Gallen

Im Verlaufe des Abends sei die Stadtpolizei St.Gallen von Betrieb zu Betrieb gegangen, um sie auf das Inkrafttreten der neuen Bestimmungen per Mitternacht aufmerksam zu machen, erzählt ein Clubbetreiber. Die Polizei sei sehr bemüht gewesen, kurzfristig das Gespräch mit den Restaurants, Bars und Clubs zu suchen, sagt Roman Kohler, Leiter Kommunikation bei der Stadtpolizei.

Verstösse werden angezeigt

Zur Kontrolle wurden Stichproben gemacht. Trotzdem sei es zu Verstössen gekommen, gerade gegen das Tanzverbot. Weil die neuen Regeln sehr kurzfristig eingeführt wurden, sei man eher kulant gewesen, sagt Kohler.

«Wir haben vor allem das Gespräch gesucht.»

Bei Verstössen habe die Polizei vorerst verwarnt. Erst wenn auch eine Verwarnung missachtet wurde, habe die Polizei eine Anzeige in Aussicht gestellt. Trotzdem wurden drei Anzeigen erstattet. Zwei in der Nacht auf Samstag und eine in der Nacht auf Sonntag. Dies, nachdem man die betroffenen Clubbetreiber vorgängig bereits verwarnt hatte, sagt Kohler.

Für Ordnungsbussen habe die Polizei aktuell keine rechtliche Grundlage. Das sei im März, als die ausserordentliche Lage ausgerufen wurde, anders gewesen. Damals seien Bussen direkt von der Polizei ausgesprochen worden, was grundsätzlich aber nicht möglich ist. «Wir können jedoch Verstösse zur Anzeige bringen. Die Bussenhöhe bestimmt in diesem Fall die Staatsanwaltschaft», sagt Kohler. Darum kämen vor allem eine Anzeige gegen den Betreiber der Bar oder des Clubs in Frage, nicht gegen die tanzenden Gäste.

Viele Clubs bleiben geschlossen

Insbesondere das Tanzverbot trifft das St.Galler Nachtleben hart. Clubs ohne Tanzen – das sei unvorstellbar, sagt Rene Meier, Inhaber des «Ivy». Er sagt weiter:

«Das kommt einem Berufsverbot gleich. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Kino und es läuft kein Film.»

Als sie am Freitagnachmittag von den Massnahmen gehört haben, hätten sie den Betrieb darum per sofort eingestellt. So hatte das «Ivy» über das komplette Wochenende geschlossen. Voraussichtlich bis Ende Jahr, wann genau, sei jedoch noch ungewiss, sagt Meier. Es hänge von den Vorgaben der Regierung ab. Für die kommende Zeit hoffe man auf staatliche Unterstützung.

Am Samstag schloss auch das «Trischli» seine Türen. Der grösste Club der Ostschweiz bleibe in seiner jetzigen Form wahrscheinlich bis mindestens Ende 2020 geschlossen, teilt Tobias Weber vom «Trischli»-Team mit. Dies, weil stehen und tanzen nicht erlaubt sei.

Offen hatte der Nachtclub Alpenchique. Doch es lief nicht gut. Jetzt müsse man die Situation überdenken, sagt die Inhabergruppe des «Alpenchique». Am Mittwoch werde man über die Zukunft des Lokals beraten. Was dabei herauskommt, sei noch völlig ungewiss, eines gelte aber:

«Aufgeben liegt nicht in unserem Naturell.»