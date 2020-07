Wie die Ostschweiz die Verschwendung von Lebensmitteln bekämpft und was Sie gegen Food Waste tun können Food Waste ist ein Problem, für die Umwelt und das Portemonnaie. Spätestens seit der Klimakrise ist das Thema in den Vordergrund gerückt. In der Ostschweiz ist die Bewegung auf dem Vormarsch – mit zahlreichen Angeboten. Linda Müntener 08.07.2020, 05.00 Uhr

600 Franken werfen Sie jedes Jahr in den Müll. Wir alle. Nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Lebensmitteln. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der ETH Zürich. Das geht nicht nur ins Geld, sondern belastet auch die Umwelt. Food Waste nennt sich das Problem, das spätestens in Zeiten der Klimakrise in den Vordergrund gerückt ist. Und gegen das auch in der Ostschweiz eine Bewegung auf dem Vormarsch ist.

Das zeigt unter anderem die Geschichte des Start-ups «Too Good To Go». Die gleichnamige App soll helfen, die Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Sie verbindet Bäckereien, Hotels, Restaurants und Supermärkte und weitere gastronomische Betriebe mit Usern. Diese sehen in der App, welche Betriebe in ihrer Nähe übrige Lebensmittel anbieten, können sie zu einem reduzierten Preis retten und als «Überraschungspäckli» zur angegebenen Zeit abholen.

Mit der App «Too Good To Go» können Konsumenten Lebensmittel von Geschäften und Restaurants abholen, die sonst in der Tonne landen würden – wie hier im Globus und St.Gallen. Bild: Urs Bucher

«Too Good To Go» wächst in der Ostschweiz stark

In der Ostschweiz ist die App 2018 in der Stadt St.Gallen gestartet, mittlerweile hat sie sich auch in anderen Regionen verbreitet. Über 46'700 Mahlzeiten wurden im Kanton bereits vor dem Abfallkübel «gerettet». Das sind 64 am Tag. Tendenz steigend. Das Unternehmen verzeichnet in einer Zwischenbilanz 2020 kumuliert bereits sechsmal so viele Nutzungen im Kanton St.Gallen als im Vorjahr. Der Kanton St.Gallen steht gar auf Platz 8 schweizweiten Vergleich. Wer sich durch die Angebote in der Ostschweiz klickt, merkt: Die Mahlzeiten sind schnell weg.



Im Appenzellerland wird die App am häufigsten in Appenzell, Herisau und Teufen genutzt. Auch im Kanton Thurgau (17'199 Mahlzeiten) ist der Anti-Food-Waste-Trend angekommen. Im Thurgau werden im Verhältnis zur Wohnbevölkerung sogar mehr Lebensmittel gerettet als im Kanton St.Gallen.

Die Anzahl geretteter Mahlzeiten pro Kanton sei stark von der Anzahl an Betrieben in der jeweiligen Region abhängig, sagt Alina Swirski, Country Managerin von «Too Good To Go» Schweiz. «Generell ist es so, dass in grösseren Kantonen und Städten mehr aktive Betriebe und User auszumachen sind als in kleineren», sagt sie. So belegt die Stadt St.Gallen im Kanton St.Gallen denn auch Platz 1.

«Food Waste entsteht aber in der ganzen Schweiz – vom Restaurant in der Stadt bis zur Bäckerei auf dem Land.»

Die Studie der ETH kommt zum Schluss, dass hierzulande jährlich 2,8 Millionen Tonnen im Abfall landen. Die Privathaushalte machen dabei einen erheblichen Anteil aus:

Darum sei es wichtig, dass die Abdeckung schweizweit gewährleistet sei, sagt Alina Swirski. «Es kommen in allen Regionen laufend neue Betriebe hinzu.» So macht seit kurzem auch Detailhändlerin Migros mit. Für das Unternehmen ein Gewinn: Denn je bekannter die Partner, desto grösser die Reichweite. Zu den grösseren Partnern zählen beispielsweise auch die Compass Group, die Valora Group oder Unilever. Der Schweizer Bauernverband arbeitet ebenfalls mit dem Unternehmen zusammen.

Lebensmittel sammeln und günstiger verkaufen oder verschenken

Die App ist längst nicht das einzige Angebot, mit dem die Verschwendung von Lebensmitteln minimiert werden soll. Die schweizweite Kampagne «Save Food, Fight Waste» unter der Leitung der Stiftung Pusch will die Öffentlichkeit für die Problematik sensibilisieren. Die Kantone Thurgau und St.Gallen haben sich angeschlossen, genauso wie der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid. Es gibt auch zahlreiche lokale Initiativen. Die Äss-Bar in der Stadt St.Gallen beispielsweise holt Brote vom Vortag in Bäckereien ab und verkauft sie zu reduzierten Preisen in der eigenen Filiale. «Wir sind sehr zuversichtlich, was die Zukunft der Äss-Bar in St.Gallen angeht. Das Interesse der St.Galler ist da», sagte Verkaufsleiter Noël Wirth, nachdem die Filiale Anfang Jahr in die Innenstadt zügelte.

Backwaren vom Vortag gibt's zu reduzierten Preisen in der Äss-Bar. Bild: Fabienne Engbers

Der Verein Restessbar in Frauenfeld verteilt gratis Lebensmittel an hilfsbedürftige Personen, genauso wie die Verwertbar in Kreuzlingen. Auch die Non-Profit-Organisation «Tischlein deck dich» macht sich dafür stark, dass mehr Lebensmittel gerettet werden und vor allem finanzschwache Familien davon profitieren. Detailhändler spenden Waren, die sie nicht verkaufen können, die Organisation gibt sie weiter – an 17 Standorten in der Ostschweiz.

Nach dem gleichen Prinzip arbeitet die Schweizer Tafel. Sie verteilt einwandfreie, überschüssige Lebensmittel an mehr als 120 soziale Institutionen in der Ostschweiz. Dazu gehören etwa Obdachlosenheime, Notunterkünfte oder Gassenküchen. Die Lebensmittelspenden erhält sie von Grossverteilern oder der Industrie. Derzeit sind es so viele, dass zusätzliche Lagerräume gemietet werden mussten.

Die Firma Gartengold mit Sitz in St.Gallen hat einen anderen Ansatz. Sie stellt Apfelsaft aus Äpfeln, die sonst im Spätherbst ungeerntet vom Baum fallen würden, her. Gepflückt werden die Äpfel von Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Die Bauern verkaufen ihre Waren direkt

Die Konsumentinnen und Konsumenten vernetzen sich derweil in den Sozialen Medien. Etwa in der Facebook-Gruppe «Rettet die Ernte vor dem Müll». Als dort ein Thurgauer Obstbauer seine Aprikosen zum Aktionspreis anbot, weil sie von Grossverteilern wegen kleiner Schöhnheitsfehlern nicht angenommen wurden, löste er eine Welle von Bestellungen aus. Knapp 5000 Mal wurde sein Beitrag geteilt, in kürzester Zeit waren zwei Tonnen Aprikosen verkauft.

Der Lömmenschwiler Bauer Thomas Oeler hat ein ähnliches Problem: Weil seine Kirschen zu klein für den Verkauf bei Migros, Coop und Co. sind, will er sie direkt ab Hof an die Kundinnen und Kunden bringen – und sie damit vor der Tonne retten.

Früchte und Gemüse werden laut Bundesamt für Umwelt in grossen Mengen weggeworfen. Und fallen damit trotz ihrer verhältnismässig geringen Umweltbelastung ins Gewicht. Die grösste Umweltbelastung pro Kilogramm verursachen Fleisch, Kaffee, Kakao, Butter, Eier, mit dem Flugzeug importierte Waren sowie Öle, Fette, Fisch und Käse.