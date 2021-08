1. August im Haus Ausgiessen gefeiert

Widnau Im Haus Augiessen 1. August gefeiert – wegen der Pandemie fiel die Bundesfeier in der Badi aus Gemeindepräsidentin Christa Köppel hielt im Haus Augiessen eine Rede zum Nationalfeiertag. Wegen der Coronasituation fand die Feier ohne Besucherinnen und Besucher statt. 11.08.2021, 05.00 Uhr

Das Talerschwingen klappte auch unter kundiger Anleitung nicht bei allen, die es versuchten. Bild: gk

(gk) Die traditionelle Bundesfeier mit Gratisbrunch und Gastrednerin in der Badi Widnau fiel dieses Jahr coronabedingt nochmals aus. Gemeindepräsidentin Christa Köppel war daher Gast an der 1.-August-Feier im Haus Augiessen, zu der alle Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen waren.

Infolge der Coronasituation fand die Feier leider ohne externe Besucherinnen und Besucher statt. Den Auftakt machte die Gemeindepräsidentin mit einer prägnanten Ansprache mit dem Leitmotiv «Freiheit» – ein Thema, das in den letzten zwei Jahren an Brisanz gewonnen und zu kontroversen Auseinandersetzungen geführt hat, gerade auch im Zusammenhang mit den verordneten Schutzmassnahmen in den Altersinstitutionen.

Feier von Youtube-Musiker begleitet

Musikalisch umrahmt wurde die kleine, aber feine Feier von Örgeli-Robin an der Harmonika, bekannt durch seinen eigenen Youtubekanal. Hansueli und Priska Gähler aus Appenzell luden die Bewohnerinnen und Bewohner ein, gemeinsam mit ihnen zu «zäuerlen». Das fand grossen Anklang, zumal es einige begeisterte Sängerinnen und Sänger unter den Anwesenden hatte. Einige Damen und Herren versuchten sich dann unter kundiger Anleitung im Talerschwingen. Ein grosser Applaus und viel Gelächter war ihr Lohn.

Der unterhaltsame Teil fand mit einer feinen Bratwurst vom Grill den Abschluss. Doch liessen es sich etliche interne Gäste nicht nehmen, bei einem Glas Wein die Feier noch bis am Nachmittag ruhig ausklingen zu lassen.