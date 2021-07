Widnau: 52-jähriger Rollerfahrer bei Unfall mit Auto verletzt

Widnau 52-jähriger Rollerfahrer wird bei Zusammenprall mit Auto leicht verletzt und muss ins Spital Am Donnerstagmorgen kurz vor 5.30 Uhr sind auf der Unterdorfstrasse ein Auto und ein Roller zusammengestossen. Der 52-jährige Rollerfahrer wurde leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. 01.07.2021, 16.29 Uhr

Auf der Unterdorfstrasse prallte ein Rollerfahrer in ein Auto und wurde dabei leicht verletzt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/alr) Am Donnerstag um kurz vor 5.30 Uhr fuhr ein 37-jähriger Autofahrer mit seinem Auto auf der Alten Unterdorfstrasse in Richtung Nöllenstrasse. Er wollte nach rechts Richtung Widnau Zentrum abbiegen und hielt sein Auto deshalb bei der Verzweigung an. Anschliessend fuhr er Richtung Unterdorfstrasse los.