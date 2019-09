Stefan Britschgi hat nach all den Querelen um seine geplante, neue Rüsthalle genug von der kommunalen Politik. Der Gemüsebauer und Kantonsrat tritt Ende Jahr als Gemeinderat von Diepoldsau zurück. Derzeit liege sein Fokus ganz auf seiner Nationalratskandidatur, sagt der Freisinnige.

Widerstand gegen Hallenbau, Vorwurf der Vetterliwirtschaft — «Gemüsekönig» Stefan Britschgi tritt als Diepoldsauer Gemeinderat zurück Stefan Britschgi hat nach all den Querelen um seine geplante, neue Rüsthalle genug von der kommunalen Politik. Der Gemüsebauer und Kantonsrat tritt Ende Jahr als Gemeinderat von Diepoldsau zurück. Derzeit liege sein Fokus ganz auf seiner Nationalratskandidatur, sagt der Freisinnige. Regula Weik

Stefan Britschgi tritt nach 19 Jahren als Gemeinderat von Diepoldsau zurück. Sein nächstes politisches Ziel ist ein Nationalratsmandat.

Der Rücktritt eines Kommunalpolitikers interessiert in der Regel in der Gemeinde und kam darüber hinaus. Nicht so, wenn der zurücktretende Gemeinderat Stefan Britschgi heisst.

Britschgi, Bauer, Gemeinderat, Kantonsrat und Nationalratskandidat der FDP, hat in seinem Heimatdorf Diepoldsau eine mittlere Staatskrise ausgelöst. Brischgi ist kein gewöhnlicher Bauer. «Diepoldsauer Gemüsekönig» wird er im Rheintal genannt. Auf 32 Hektaren baut er Gemüse an für Grossverteiler, mehrere Dutzend Landwirte sind bei ihm unter Vertrag.

Erstmals in der Gemeindegeschichte gab es eine Sammeleinsprache

So kam es, dass Britschgi beschloss, eine Rüsthalle zu bauen. 100 Meter lang, 40 Meter breit und 14 Meter hoch sollte diese werden. Dort soll das Gemüse vom Feld angeliefert, gewaschen, geschnitten und für die Grossverteiler zurechtgemacht werden. Doch nun begannen die Probleme. Es gingen Einsprachen gegen Britschgis Vorhaben ein. Rasch fand er einen anderen Boden im Industriegebiet. Wieder liess der Widerstand nicht lange auf sich warten. Zum ersten Mal in der Gemeindegeschichte von Diepoldsau wurde eine Sammeleinsprache mit knapp 400 Unterschriften eingereicht, zusammengetragen innert weniger Tage.

Da werde einem einzelnen Gemeinderat der Hof gemacht, heisst es hinter vorgehaltener Hand im Dorf. Der Vorwurf der Vetterliwirtschaft kursiert.

Gemeinderat ade, Nationalrat als Ziel

Nun hat Britschgi von der Kommunalpolitik genug. Er trete per Ende Dezember aus dem Gemeinderat zurück - «zur Vermeidung von Interessenskonflikten», teilt er mit. Am Morgen hat er den Gemeinderat informiert. 19 Jahre hatte er dem Gremium angehört. Gleichzeitig regelt Britschgi die Nachfolge seines Fahrmaadhofs neu; er übergibt die Geschäftsführung an Simon Lässer und seinen Sohn Daniel Britschgi. Er selber konzentriere sich auf das Verwaltungsratspräsidium der Fahrmaadhof AG, teilt Britschi mit.

Die Politik freilich schminkt sich Britschgi nicht ab. «Derzeit liegt mein Fokus voll auf meiner Nationalratskandidatur», sagt der Freisinnige. «Ich möchte mein unternehmerisches Gedankengut zum Wohl unseres Wirtschaftsstandorts Rheintal und St. Gallen gerne in Bern einbringen.» Nach dem Rücktritt aus dem Gemeinderat und der Geschäftsübergabe werde er auch die notwendige Zeit für ein Engagement in Bern aufbringen können.

Die St. Galler FDP ist die einzige Partei, die einen freien Nationalratssitz neu zu besetzen hat. Auf Ende der Amtsdauer tritt der Azmooser Walter Müller, auch er Bauer, von seinem Amt in Bern zurück.