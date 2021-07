Warum Benedikt Würth das Hilfspaket für die Medien bekämpft

Widerstand gegen Förderung Sein erstes Referendum seit 30 Jahren: Warum der St.Galler Ständerat Benedikt Würth das Medien-Hilfspaket bekämpft Jahrelang prüfte die St.Galler Regierung eine Unterstützung der Medien. Benedikt Würth war an den Überlegungen beteiligt. Als Ständerat unterstützt er jetzt das Referendum gegen das Medienförderungspaket. Was ist passiert? Adrian Vögele 14.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte/SG) vergangene Woche an der Medienkonferenz des Parlamentarierkomitees «Nein zum Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien». Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Kaum geboren, schon unter Beschuss: Dem Massnahmenpaket zur Unterstützung der Medien, das die eidgenössischen Räte in der Sommersession verabschiedet haben, droht eine Volksabstimmung. Ein Komitee von Unternehmern und Verlegern mit zumeist rechtsbürgerlichem Hintergrund hat Ende Juni das Referendum lanciert. Ostschweizer sind massgeblich beteiligt: Peter Weigelt, St.Galler alt Nationalrat (FDP) und treibende Kraft beim Medienportal «Die Ostschweiz», ist Präsident des Komitees, der Rapperswiler Verleger Bruno Hug (ehemals «Obersee-Nachrichten») gehört dazu, ebenso der ehemalige SVP-Präsident Toni Brunner. Gleichzeitig ergreift die Gruppierung «Freunde der Verfassung» auf eigene Faust das Referendum gegen das Mediengesetz.

Peter Weigelt, St.Galler Unternehmer, alt FDP-Nationalrat und Präsident des Referendumskomitees gegen das Medienförderungspaket. Bild: Urs Bucher

Die Hauptkritik der Gegner: Mit den geplanten Fördermassnahmen würden die Verlage zu «Staatsmedien», der unabhängige Journalismus sei gefährdet. Die Digitalisierung sei eine Realität, der sich auch andere Branchen stellen müssten, ohne subventioniert zu werden.

Dem steht die Erkenntnis des Bundesrats und einer Mehrheit des Parlaments gegenüber, dass sich die wirtschaftliche Lage der Medien weiter verschlechtere, deren Bedeutung für die Demokratie jedoch gross und ein rascher Ausbau der Förderung darum zwingend sei. Einerseits nähmen die Werbeeinnahmen stetig ab, andererseits seien nach wie vor zu wenige Leute bereit, Onlinemedien-Angebote nicht nur zu konsumieren, sondern dafür auch zu bezahlen.

Direkte Subventionen sind Würth ein Dorn im Auge

Vergangene Woche nahm der politische Widerstand gegen das neue Mediengesetz noch zu: Ein Komitee bürgerlicher Bundesparlamentarier unterstützt das Referendum. Mittendrin: Der St.Galler Ständerat Benedikt Würth (Die Mitte). Eine untypische Rolle für ihn, wie er selber sagt: «Vor 30 Jahren habe ich zum letzten Mal bei einem Referendum mitgemacht.» Seine Schwelle für einen solchen Schritt sei hoch.

Schon im Parlament hatte Würth das Paket scharf kritisiert. Warum ist es aus seiner Sicht derart missraten? Auf Anfrage sagt er:

«Am meisten stört mich, dass die Medien nicht mehr nur indirekt gefördert werden sollen – etwa im Rahmen der Zustellung der Printausgaben –, sondern ganz direkt aus der Bundeskasse, gemessen an ihrem Umsatz.»

Die parlamentarische Gruppe gegen das Medienpaket: Philipp Kutter (Mitte/ZH), Ruedi Noser (FDP/ZH), Benedikt Würth (Mitte/SG), Manfred Bühler (SVP/BE) und Gregor Rutz (SVP/ZH), von links. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Würth bezieht sich damit auf das neue Gesetz zur Förderung der Onlinemedien, es geht um maximal 30 Millionen Franken pro Jahr. Damit würden letztlich Journalistenstellen finanziert und die Rollen von Staat und privaten Medienunternehmen vermischt, sagt er. «Das ist inakzeptabel.» Aufgrund seiner Erfahrungen als früherer Finanzchef des Kantons St.Gallen ziehe er folgende Schlüsse in Bezug auf das Medienpaket: Erstens werde die Förderung nicht befristet bleiben, sondern künftig noch ausgebaut werden – «entsprechende Forderungen gab es bereits im Parlament» –, und zweitens werde der Staat als Geldgeber früher oder später konkrete Auflagen definieren – auch hier gebe es schon konkrete Ideen seitens der Befürworter. Jedoch: «Nicht der Staat muss die Medien kontrollieren, sondern die Medien den Staat», so Würth.

Anders sei die Situation bei der SRG, die klar als öffentliches Unternehmen definiert sei und durch Zwangsabgaben finanziert werde. Das Parlament sei daran, der eidgenössischen Finanzkontrolle Kompetenzen für die Prüfung der SRG zu geben.

Medienpaket: Darum geht es Das Bundesparlament hat ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien verabschiedet. Heute wird die Zustellung der Printausgaben von Tages- und Wochenzeitungen mit 30 Millionen Franken pro Jahr unterstützt. Künftig soll der Betrag auf 50 Millionen aufgestockt werden. Weitere 40 Millionen gibt es für die Frühzustellung, die Verbands- und Mitgliederpresse bekommt 30 Millionen. Hinzu kommt neu eine direkte Förderung der kostenpflichtigen Onlinemedien: Dafür sind maximal 30 Millionen Franken vorgesehen. Insgesamt beträgt der Ausbau der Förderung 120 Millionen Franken, die Massnahmen sind auf sieben Jahre befristet. (av)

Die St.Galler Gemeindepräsidenten loben die Gratismedien

Als störend empfindet Würth auch, dass kostenpflichtige Onlinemedien gefördert werden sollen, Gratis-Onlinemedien jedoch nicht. Wenn man Medien als Pfeiler der Demokratie unterstützen wolle, könne man die Gratismedien nicht einfach auslassen, «denn die meisten Leute informieren sich über diesen Kanal – nur rund 13 Prozent sind bereit für ein Abo zu zahlen, wobei die Zahlungsbereitschaft erfreulicherweise steigt.»

Bereits in der Ständeratsdebatte hatte Würth gesagt: «Wenn ich mit Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten in meinem Kanton rede, dann sagen sie: Zum Glück haben wir noch Gratis-Onlinemedien, die sorgen wenigstens dafür, dass die Informationen aus dem Rathaus noch eine gewisse Verbreitung finden.»

Idee des Kantons für ein «Media Lab» verschwand in der Schublade

Allerdings: Gerade der Kanton St.Gallen prüfte in den vergangenen Jahren – bereits als Würth noch Mitglied der Regierung war – mehrmals eigene Instrumente zur Unterstützung der Medien. Eine unmittelbare Förderung lehnte die Regierung aber bereits 2019 in einer Antwort auf eine Motion der SP ab. «Wir sind der Meinung, dass man die Medien fördern muss, aber nicht auf direktem Weg», sagte Bruno Damann (CVP), damals noch Volkswirtschaftschef. Zum selben Schluss kam die Ostschweizer Regierungskonferenz nach einer Diskussion zur Lage der Medien.

Aber auch indirekte Massnahmen blieben aus. Eine Studie der Universität St.Gallen schlug die Einführung eines sogenannten «Media Lab» vor, das die lokalen und regionalen Medien mit gezielten Entwicklungsleistungen unterstützen könne. Im August 2020 verwarf die St.Galler Regierung diese Idee. Die positive Wirkung eines solchen Kompetenzzentrums sei zu wenig klar abschätzbar. Die Regierung wolle «zuerst die Ergebnisse der nationalen Beschlüsse abwarten und basierend darauf kantonale Fördermassnahmen weiterdiskutieren».

Einmalige Innovationsbeiträge als Alternative?

Ob nun aber das nationale Medienpaket tatsächlich in Kraft tritt, ist angesichts der angekündigten Referenden offen. Würth sagt, falls das Volk das Paket ablehne, sei eine direkte Medienförderung wohl vom Tisch. Handlungsbedarf bestehe aber dennoch: «Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass der Staat die digitale Transformation der Medien über einmalige Innovationsbeiträge gezielt im Sinne von Anschubfinanzierungen für konkrete Projekte unterstützt. Hierfür sind nationale, aber auch regionale Lösungen denkbar.» Gerade die regionale Berichterstattung dürfe nicht erodieren. Die St.Galler Idee eines Media Lab sei ein «erster Gedanke», gewesen, der sich für die Umsetzung aber als zu kompliziert erwiesen habe.

Erstes Treffen in Rapperswil

Bruno Hug, Verleger und Mitinitiant des Referendums gegen das Medienförderungspaket. Bild: Dominic Steinmann

Apropos regional: Der Grundstein für das Verleger-Referendum gegen das Mediengesetz wurde bereits vor einem Jahr gelegt, bei einem Treffen zwischen Bruno Hug und Kommunikationsberater Philipp Gut (ehemals Inlandchef der «Weltwoche») in Rapperswil-Jona. Jetzt fällt auf, dass mit Würth ein weiterer Rapperswiler im Unterstützungskomitee sitzt.

Mit den Initianten des Referendums vonseiten der Verleger habe er bereits früh Gespräche geführt, sagt Würth. Er habe allerdings aus seiner kritischen Haltung gegenüber der direkten Medienförderung auch nie ein Geheimnis gemacht. Dass gleich mehrere namhafte Ostschweizer das Gesetz bekämpfen, sei Zufall. Es handle sich nicht um eine regionalpolitische Frage, dies zeigten auch die Abstimmungsresultate im Parlament.

Rechsteiner zeigte sich überrascht

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Befürworter des Medienpakets im Bundesparlament waren dennoch überrascht, als der Widerstand gegen das Gesetz während der Sommersession plötzlich konkret wurde: «Es nimmt mich wunder, wer hier ein Referendum ergreifen will, aber es ist natürlich nie ausgeschlossen», sagte Paul Rechsteiner (SP/SG) in der Ständeratsdebatte. Er sei aber zuversichtlich: «Die Bevölkerung wünscht lebendige Medien, die journalistisch gut gestaltet sind.» Das Gesetz werde in einer Volksabstimmung «beste Chancen» haben. Die Demokratie sei auf funktionierende Medien angewiesen. Richtigerweise beziehe das Medienpaket nebst dem Print auch die Onlinemedien mit ein, «vorerst auf einem bescheidenen Niveau und auch befristet».

Zum Verleger-Referendum mit rechtsbürgerlichem Hintergrund gibt es eine Gegenbewegung auf linker Seite: Eine Gruppe um die Nationalratsmitglieder Aline Trede (Grüne/BE) und Jon Pult (SP/GR) sowie Journalist Hansi Voigt, Gründer des Nachrichtenportals Watson, plant eine Initiative, die das «Recht auf Informiertheit» in der Bundesverfassung verankern will. Notwendig sei eine Strategie für die Medien, welche über den Zeithorizont des nun beschlossenen Medienpakets hinausgehe. Es brauche «einheitliche Qualitätskriterien gegen Fake News und eine Verpflichtung zur Transparenz bei der Finanzierung», sagte Voigt hierzu gegenüber unserer Zeitung. Wann die Initiative lanciert wird, ist offen.