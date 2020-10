«What's in your pants?» – An der HSG geht es für einmal um Fragen unter der Gürtellinie Zum ersten Mal hisst die Universität St.Gallen die Regenbogenflagge. Der Pride Month bietet auch eine Plattform für Fragen, die man schon immer einmal stellen wollte. Ob schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell: Fünf Vertreterinnen und Vertreter stehen Red und Antwort. Noemi Heule 09.10.2020, 19.21 Uhr

An diesem Abend beantworten die Podiumsteilnehmer neugierige Fragen aus dem Publikum. Moderator Alexander Köhne Godoy führt durch den Abend. Bild: Michel Canonica

Schweigen. Eigentlich ist das Publikum angehalten, ohne Hemmschwelle jedmögliche Fragen zu stellen. Unter einer Regenbogenfahne sitzen fünf Leute, die viele Farben des Spektrums abdecken. Ob lesbisch, schwul, bi- oder transsexuell, sie alle sind an diesem Abend auf dem Podium, um sich ausquetschen zu lassen. Q(ueer)&A heisst die Veranstaltung, eine von vielen, die während des Pride Month an der Universität St.Gallen (HSG) stattfinden.

Moderator Alexander, der sich wie alle an diesem Abend nur mit Vornamen vorstellt, durchbricht die Stille mit der ersten Frage nach dem Coming-out.

«Ich bin schwul, seit ich mich erinnern kann.»

Es sei für ihn und sein Umfeld deshalb keine Überraschung gewesen, sagt Florian, der in einer deutschen Kleinstadt aufwuchs und nun am Ethikinstitut der Universität St.Gallen forscht. Andere hatten einen schwierigeren Start.

Amanda, die einst einen männlichen Vornamen trug, hat ihre Identität erst nach einer Depression und Suizidgedanken gewechselt. Was für sie ein langer Kampf gegen den inneren Widerstand war, kam für das Umfeld plötzlich. Nach einer Woche Ferien kam sie als Frau, als Amanda zurück an den Arbeitsplatz. Und wunderte sich, dass sie von aussen kaum Widerstand spürte. Jeannette bestätigt:

«Ich hatte ein Problem mit mir selber, nicht mein Umfeld.»

Sie brauchte vier Jahre, bevor sie sich mit 24 zum Coming-out durchrang. Als sie in den 1980er-Jahren aufgewachsen sei, habe es Männer und Frauen gegeben – und «jene auf der anderen Seite des Flusses». Heute wohnt Jeannette, die an der Universität als Projektmanagerin arbeitet, mit ihrer Partnerin und einer 11 Monate alten Tochter in Zürich.

Die Eltern von HSG-Studentin Gretchen wiederum stempelten deren Liebe zu beiden Geschlechtern kurzerhand als «Phase» ab. Sie könne sich einfach nicht entscheiden oder sie suche Aufmerksamkeit: Noch heute werde sie mit solcherlei Vorwürfen konfrontiert.

Fragen unter der Gürtellinie

Mit den Rednern taut auch das Publikum auf. Die Frauen, die an der HSG insgesamt knapp 40 Prozent der Studentenschaft ausmachen, sind für einmal klar überrepräsentiert. Eine Frau mit Leopardenmaske fragt, ob es Fragen gebe, die sie nicht gerne beantworten.

«What's in your pants?»

Amanda antwortet auf Englisch, der Sprache, auf die man sich an diesem Abend geeinigt hat: Sie komme schliesslich auch nicht auf die Idee, Wildfremde zu fragen, was sie in ihrer Hose verbergen. Fabian, ganz in Schwarz, nur in die Rastas sind farbige Bänder verwoben, pflichtet bei.

Gewisse Fragen seien von Bekannten okay, nicht aber von Fremden, die ihn einfach als Freak hinstellen wollten. Mit 15 Jahren hat er das A am Schluss seines Namens getilgt. Als er sich später die Brüste entfernen lassen wollte, kostete es ihn die Lehrstelle zum Coiffeur. Heute organisiert er für der Vereinigung Otherside in St.Gallen alle zwei Wochen ein Treffen für die LGBTIQA+-Community aus St.Gallen. Er könne mit allen Fragen umgehen, sagt Florian.

«Die Leute sind aber manchmal überfordert mit der ehrlichen Antwort.»

Die Studentinnen sind an diesem Abend für einmal überrepräsentiert. Bild: Michel Canonica

Die Fragen werden denn auch mutiger, neugieriger und folgen oft auf den Einschub «wenn es nicht zu persönlich ist». Etwa, welche Hürden auf ein lesbisches Elternpaar warten.

Eine Tochter, die auf dem Papier keine ist

Co-Mutter nennt sich Jeannette selber. Aber: «Auf dem Papier bin ich nichts.» Ihre Partnerin ist die leibliche Mutter der elfmonatigen Tochter, die mit dem Sperma eines Freundes gezeugt wurde. Sie selbst ist offiziell keine Bezugsperson, noch nicht. Erst mit einem Jahr kann der Adoptionsprozess starten.

Eine Stunde lang habe die Kesb in einem Telefongespräch versucht, den Namen des Vaters zu erfahren, den das Elternpaar allerdings nicht preisgeben wollte. Ob sie nicht wütend sei wegen dieser bürokratischen Hürden, lautet die Rückfrage. «Doch», sagt Jeannette und schüttelt den Kopf mit dem roten kurzen Haar. Kurz ist auch die Antwort auf die Frage, ob sie es wieder tun würde. «Ja!»

Von Geschlechtsoperationen und geschlechtsneutralen WC

Nun folgen die Fragen Schlag auf Schlag. Die meisten von ihnen richten sich an die beiden, die ihr Geschlecht getauscht haben. Wie haben sie ihre neuen Namen ausgesucht? Wurden sie anfänglich mit ihrem alten Ich verwechselt? Haben sie ihre Entscheidung nie hintersinnt? Braucht es an der HSG geschlechtsneutrale WC?

Viele Fragen richten sich an Amanda und Fabian (vorne). Bild: Michel Canonica

Fabian und Amanda beantworten alle Fragen geduldig. Geschlechtsneutrale WC könnten am Anfang der Geschlechtsumwandlung wichtig sein, sagt etwa Amanda zur letzten Frage. Wenn sich der Körper auch hormonell im Übergang befinde, laufe man Gefahr, auf dem einen WC angepöbelt zu werden und auf dem anderen ein Geschrei auszulösen. Die Themen wechseln über geschlechtsneutrale Erziehung, Geschlechtsoperationen hin zum Sexleben der Podiumsteilnehmer. Und auch die Frage «What's in your pants»? bleibt nicht unbeantwortet.

Der erste Pride Month auf dem Rosenberg

Nicht nur im Coworking Space an der HSG, wo die Fragerunde stattfindet, wehen dieser Tage Regenbogenfahnen. Auch der Rosenberg zeigt Flagge. «Wann findet der Pride Month statt?», habe er sich gefragt, als er an die Universität St.Gallen kam, sagt Mitorganisator und Moderator Alexander Köhne Godoy. Doch was an anderen Unis längst selbstverständlich ist, gab es in St.Gallen bislang nicht.

Mitorganisator und Moderator Alexander Köhne Godoy. Bild: Michel Canonica

Zusammen mit drei Mitstreitern des studentischen Vereins Unigay machte er sich selbst an die Organisation. Ursprünglich sollte der Monat im Mai stattfinden, wegen Corona ist er um fünf Monate verschoben worden. «So hatten wir mehr Zeit für die Organisation», sagt er. Nebst der Veranstaltung Q(ueer)&A findet etwa eine «Taste the Rainbow Party» mit Dragqueens in der Grabenhalle statt oder eine Soirée mit der Aktivistin Anna Rosenwasser. Wegen Corona herrscht Masken- und Anmeldepflicht.

Initiant Andreas Oberholzer. Bild: Michel Canonica

Nach der ersten Woche zieht Initiator Andreas Oberholzer eine euphorische Bilanz. Nur der erste Post auf Instagram brachte einen kurzen Dämpfer, als in den Kommentarspalten unflätige Bemerkungen geteilt wurden. Die Aktionen selbst fanden laut Oberholzer Anklang. Sie sollen nicht nur an der Uni stattfinden, sondern auch in der Stadt, wo etwa am Montag eine Verteilaktion am Bahnhof geplant ist. Die Studierenden haben deshalb auch die Zusammenarbeit mit dem Kanton und der Fachhochschule gesucht. Überall rannten sie offene Türen ein, wie Oberholzer sagt. Wie seine Mitorganisatoren stört er sich am elitären Ruf, welcher der HSG vorauseilt. «Wir wollen einen Gegenpol setzen», sagt er.

Mitorganisatorin Carmen Jeanguenat. Bild: Michel Canonica

«Ein HSG-Klischee hat wohl eine wahre Komponente», sagt Carmen Jeanguenat, die ebenfalls dem Organisationskomitee angehört. Das erste Jahr an der HSG sei deshalb ein kleiner Kulturschock gewesen. Sie störe sich an der männlich geprägten Kultur auf dem Rosenberg, sagt die Basler Studentin der Internationalen Beziehungen. Nun möchte sie zeigen, dass die HSG auch andere Facetten hat und viele Studentinnen und Studenten nicht dem Stereotyp entsprechen.

Widerstand spürten die Organisatorinnen und Organisatoren nicht wie erwartet an der Uni, sondern in der Stadt, wo sie als HSGler gerade in der alternativen Szene kritisch beäugt werden. «An der Uni bin ich zu wenig HSG und in der Stadt reduziert man mich auf den HSGler», fasst es Alexander Köhne Godoy zusammen, der mit lackierten Fingernägeln und gepiercter Nase so gar nicht ins Schema passt. Auf der Brust, wo das Klischee ein Krokodillogo vorsieht, prangt ein Regenbogenpin, von dem die Gruppe bereits in den ersten Tagen über 1000 Stück losgeworden ist.