Wartau erlässt Ortsplanungsrevision

gemeindepolitik Zwölf Interessierte wollen in Wartau an der Ortsplanungsrevision mitwirken Der Gemeinderat Wartau hat nach der abgeschlossenen öffentlichen Mitwirkungsphase den kommunalen Richtplan und die Strategie Siedlungsentwicklung nach innen erlassen. 30.06.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat Wartau hat den kommunalen Richtplan und die Strategie Siedlungsentwicklung nach innen am 28. Juni erlassen. Bild: PD

Vom 16. März bis 1. Mai fand in der Gemeinde Wartau die öffentliche Mitwirkung zur Ortsplanungsrevision (Strategie Siedlungsentwicklung nach innen sowie kommunaler Richtplan) statt. Zwölf Interessierte reichten insgesamt 20 Beiträge ein. Vier Eingaben erfolgten auf dem Postweg per Brief, die anderen Beiträge wurden via E-Mitwirkung eingereicht. Dies schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung.