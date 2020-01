Zwölf Turniere an vier Wettkampftagen am 29. Raiffeisen Juniorenhallenturnier in Buchs An den kommenden zwei Wochenenden kämpfen Juniorenteams in der Turnhalle BZB in Buchs um Tore, Punkte und Pokale. Robert Kucera 07.01.2020, 05.00 Uhr

Das Toreschiessen am 29. Raiffeisen Juniorenhallenturnier in Buchs wird kein Klacks sein – denn traditionell nehmen starke Teams teil. Robert Kucera

Zum Jahresbeginn geben sich die Nachwuchskicker ein Stelldichein in Buchs. Das Programm des vom FC Buchs durchgeführten 29. Raiffeisen

Juniorenhallenturniers ist prall gefüllt. Denn kaum endet das eine Turnier mit einer glanzvollen Siegerehrung samt Pokalübergabe, schon stürmen die nächsten Juniorenteams das Feld, um sich für die kommenden Aufgaben warm zu machen.

Die Werdenberger Mannschaften dürfen sich wiederum auf Gegner aus der Nachbarschaft freuen. Einige Teams nehmen aber etliche Kilometer unter die Räder, um in Buchs anzutreten. Vertreter aus fünf Kantonen umfasst das Teilnehmerfeld am ersten Wochenende (11./12. Januar). Für internationales Flair sorgen zudem nicht nur die Teams aus Liechtenstein, sondern auch die Vorarlberger Mannschaft Austria Lustenau, die am Samstag bei den Junioren E2 teilnimmt.

Heimteam tritt mit sechs Mannschaften an

Gastgeber FC Buchs stellt am ersten Hallenturnier-Wochenende gleich in allen Kategorien eine Mannschaft. Am Samstag, bei den Junioren E2 (ab 8.30 Uhr), treffen die Buchser auf Altstätten, Buchs Mädchen, Chur 97 b, Gams a, Montlingen c und Schaan. Ab 12 Uhr findet ein weiteres E2-Turnier statt. Buchs misst sich mit Austria Lustenau, Ems c, Gams b, Mels c, Netstal und Thusis-Cazis. Den ersten Tag schliessen die Junioren E (Amriswil a, Buchs, Chur 97 a, Chur 97 b, Ems, Grabs a und Vaduz a) mit ihren Partien ab 15.15 Uhr ab.

Der Sonntag gehört dann den D-Junioren. Gleich drei von sieben Teilnehmern im ersten Turnier der Junioren D2 stellt das Werdenberg: Buchs c, Grabs b sowie Sevelen treffen ab 8.30 Uhr auf Balzers, Eschen/Mauren, Glarus und Republika Srpska aus dem Kanton Zürich. Im zweiten Turnier der Junioren D2 darf das Heimteam gegen Altstätten, Chur 97 b, Mels, Trübbach, Untervaz b und Vaduz spielen (ab 12 Uhr). Sonntags um 15.15 Uhr erfolgt dann der erste Anpfiff in der höchsten Kategorie der D-Junioren. Um den Turniersieg kämpfen hier Buchs a, Chur 97, Ems a, Grabs a, Landquart-Herrschaft a, Mels a sowie Untervaz a.