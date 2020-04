Zweite von vier Etappen der Strassensanierung in Sevelen startet Die Bauarbeiten an der Hauptstrasse Sevelen gehen ab kommender Woche weiter. 29.04.2020, 14.00 Uhr

Ab kommender Woche gehen die Sanierungsarbeiten an der Hauptstrasse in Sevelen weiter. Bild: PD

(pd) Ab dem 4.Mai führt das Strassenkreisinspektorat Buchs die Sanierung der Hauptstrasse in Sevelen fort. In der zweiten Bauetappe werden im Abschnitt Arinstrasse bis Bahnhofsstrasse die Werkleitungen, das Trottoir und die Fahrbahn erneuert. Die Arbeiten dieser Etappe dauern bis Ende 2020. Dies schreibt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen in einer Mitteilung.