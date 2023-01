Wartau: Zweite Abstimmung über Anschluss ans Bahnnetz

Zweite Abstimmung Kehrtwende in Sicht? Wartau entscheidet erneut über Anschluss ans Bahnnetz Nach dem Abstimmungsnein vor acht Monaten stimmt Wartau im April 2023 darüber ab, ob die Bürgerschaft den Anschluss an das Bahnnetz definitiv ablehnt. Gleich zwei Interessensgruppen setzen sich für einen Bahnhalt ein. 04.01.2023, 05.00 Uhr

Bahnhalt: Mit Unterstützung der IG müsste die Gemeinde noch knapp 400'000 Franken zahlen. Bild: Lukas Hohmeister

Mit 1,1 Millionen Franken hätte sich die Gemeinde Wartau am Rückbau des alten Bahnhofs Trübbach beteiligen sollen, damit im Bereich Fährhütte ein neuer Bahnhalt realisiert wird. Am 10. April 2022 lehnten die Stimmberechtigten die Vorlage an der Urne ab. Für die Gemeinen ein überraschender Entscheid. Sie verweist auf zwei Gruppierungen, die dadurch auf den Plan gerufen wurden: Einerseits die IG Fährhütte, welche sich finanziell an einem Bahnhalt Fährhütte beteiligen will, andererseits eine Gruppierung, die beim Gemeinderat beantragte, die Wiederinbetriebnahme des «alten Standorts» zu prüfen.

Folglich hat der Gemeinderat das Geschäft nochmals behandelt und will dieses dem Volk an der Bürgerversammlung vom 4. April 2023 ein zweites Mal vorlegen. «Die Gründe der Ablehnung im letzten Jahr scheinen vielschichtig zu sein. Während ein Teil der Bevölkerung die Vorlage offenbar aus finanziellen Überlegungen ablehnte, favorisierte ein anderer Teil einen anderen Standort, der gar nicht zur Diskussion stand», wird Gemeindepräsident Andreas Bernold in einer Medienmitteilung zitiert.

Grobe Machbarkeitsstudie für alten Standort

Da sich durch die Ankündigung zur finanziellen Beteiligung an der Realisierung des Bahnhalts Fährhütte die Rahmenbedingungen wesentlich verändert haben, soll die Bevölkerung nochmals über die Realisierung eines Bahnhalts in der Gemeinde befinden können. Bis anhin nicht zur Diskussion stand die Realisierung eines Bahnhalts am Standort des früheren Bahnhofs.

Nun wird die Realisierbarkeit eines solchen Projekts in einer groben Machbarkeitsstudie geprüft. Zusätzlich sollen die Kosten grob geschätzt werden. Die Machbarkeitsstudie wird voraussichtlich bis im Februar vorliegen und Aufschluss darüber geben, ob ein Projekt am alten Standort realisiert und finanziert werden kann, heisst es in der Mitteilung weiter. «Je nach Resultat wird diese Idee weiterverfolgt oder begraben», so Andreas Bernold.

Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen ist wichtig

Eine gute Verkehrsanbindung an das Strassen- und Schienennetz ist sowohl für die Bewohnenden einer Gemeinde als auch für die Gewinnung von Arbeitskräften wichtig. Entsprechend haben mehrere grosse Unternehmen, darunter die Evatec AG, TBB Immobilien AG, VDL ETG Switzerland, Marty Bauleistungen AG, Inficon, Oerlikon und Atlas Holz angekündigt, rund 733'000 Franken des Gemeindebeitrags von 1,1 Millionen Franken zu übernehmen. Vorausgesetzt, der Bahnhalt wird am Standort Fährhütte realisiert.

Die finanzielle Unterstützung hätte zur Folge, dass die Gemeinde Wartau lediglich noch knapp 400'000 Franken berappen müsste, um einen Bahnanschluss zu erhalten. «Der Gemeinderat begrüsst die finanzielle Unterstützung der Industrie und des Gewerbes. Diese zeigt auch eindrücklich auf, wie wichtig in naher und ferner Zukunft die Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen ist», sagt Andreas Bernold.

Vor- und Nachteile der Standorte aufzeigen

Damit sich die Bevölkerung ein umfassendes Bild machen kann, sollen die beiden Varianten an einer Informationsveranstaltung Ende Februar oder Anfang März präsentiert werden. Je nach Ergebnis wird an der Bürgerversammlung vom 4. April 2023 die Abstimmungsfrage lauten. Ob dabei zwischen zwei Standorten gewählt werden kann oder lediglich darüber befunden wird, ob ein Bahnhalt realisiert wird oder nicht, steht aktuell noch nicht fest.

«Um diesen Entscheid fällen zu können, müssen wir erst die Grundlagen kennen», sagt Andreas Bernold. Zudem müssen erneut Gespräche und Verhandlungen mit den SBB, dem Bund und dem Kanton geführt werden. Klar scheint, dass bei einem allfälligen Nein zu einem Bahnhalt in Wartau die Chance an die direkte Anbindung ans Schienennetz für Jahrzehnte vom Tisch ist. (pd)