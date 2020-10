Zwei Hunde greifen in Vilters einen Velofahrer an – Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen Am Montagmorgen ist ein 60-jähriger Fahrradfahrer von zwei Hunden angegriffen und gebissen worden. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die er im Spital behandeln lassen musste. David Grob 28.10.2020, 10.43 Uhr

Zwei Hunde griffen den Velofahrer an. Bild: Stefan Kaiser

Der 60-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad von Bad Ragaz in Richtung Vilters-Wangs. Beim Abbiegen in die Baschärstrasse wurde er von einem Hund gepackt, sodass der Mann zu Boden fiel, wie die Kantonspolizei mitteilt. Danach wurde er von diesem und einem zweiten Hund mehrfach gebissen. Schliesslich kamen ihm zwei Passanten zur Hilfe und der Geschädigte fand Zuflucht in ihrem Auto. Danach suchte er ein Spital auf, wo seine Verletzungen schliesslich behandelt wurden.