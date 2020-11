Zwei Anlagen für vier Millionen: Die VDL ETG Switzerland AG investiert dieses Jahr in ein Fräsbearbeitungscenter und eine grosse Messanlage Seit die holländische VDL Group 2015 die TEL Mechatronics AG gekauft hat, investierte sie rund 14 Millionen Franken in ihre Tochterfirma in Trübbach. Hanspeter Thurnherr 10.11.2020, 18.00 Uhr

Die neue grosse Messanlage befindet sich zurzeit noch im Aufbau. Hanspeter Thurnherr

«Wir halten trotz der Coronapandemie an den geplanten Investitionen fest. Wir haben sogar bei den Lieferanten darauf gedrängt, die Anlagen noch schneller zu bekommen», sagt John Piggen, Geschäftsführer der VDL ETG Switzerland AG. So konnte in diesen Tagen das grosse Fräsbearbeitungscenter DMU 340 Gantry (3x4,5x1,5 Meter)– Kostenpunkt rund drei Millionen Franken – in Betrieb genommen werden.

Für eine weitere Million Franken befindet sich zurzeit eine neue, 3x5x2 Meter grosse Messanlage im Aufbau. Der Auftragseingang habe trotz des Lockdowns bei den Kunden im Halbleiter- und Analytischen-Bereich stetig zugelegt. Denn der täglicher Bedarf an Daten, dem online sein und dem stetigen virtuellen Austausch steige rasant an. Gerade jetzt während der Pandemie sei uns die Relevanz einer intakten und funktionierenden IT bewusst geworden, da immer mehr Daten benötigt würden, ergänzt Piggen.

Die Pandemie habe die Wirtschaft zum Nachdenken gebracht

Das öffnet auch der VDL neue Chancen. Noch etwas anderes gibt John Piggen die Zuversicht, dass die Firma eine positive Zukunft erwarten darf: «Auch der Markt im Bereich Forschung und Analyse von Viren und Medikamenten zeigt auf Wachstum. All dies kommt indirekt auch uns zugute, weil wir für einige Kunden in diesen Märkten tätig sind.»

Zudem habe die Pandemie die Wirtschaft zum Nachdenken gebracht: Warum alles um die Welt schicken, wenn man es in der Nähe produzieren kann? VDL ETG Switzerland AG plant deshalb auch für nächstes Jahr weitere Investitionen, beobachtet aber das aktuelle Geschehen in den Märkten. Piggen sagt:

«Wir sind optimistisch, aber auch realistisch.»

Das Team der Grossteilfertigung sowie die Firmen- und Verkaufsleitung freuen sich über das neue Fräsbearbeitungscenter. PD

Gute Mitarbeitende mit jahrelangem Know-how

John Piggen ist aus zwei Gründen froh, mit der Firma im St. Galler Rheintal angesiedelt zu sein: «Einerseits profitieren wir von guten Beziehungen zu anderen Hightech-Firmen in diesem Tal – insbesondere zu unserem Partner Evatec, der im gleichen Gebäudekomplex seinen Sitz hat. Andererseits haben wir hier sehr gute Mitarbeitende mit jahrelangem Know-how von Fertigungstechnologien im Vakuumbereich. Unsere Mitarbeiter sind der Schlüssel unseres Erfolgs.»

Die Firma mit aktuell 150 Mitarbeitenden ist auch aufgrund des erwarteten positiven Geschäftsgangs weiterhin auf der Suche nach gut qualifizierten, verantwortungsvollen Mitarbeitern, vor allem in der CNC-Produktion.

Trotz der Coronapandemie sei es in den vergangenen Monaten nicht leichter geworden, solche Mitarbeitende zu finden, sagt John Piggen.

Strikte Schutzmassnahmen

Er rechnet aber damit, dass sich vor allem in der durch die Pandemie sehr stark betroffenen Industrien, wie zum Beispiel die Luftfahrt, Möglichkeiten für neue Mitarbeitende entstehen.

VDL habe die Coronakrise auch deshalb bis jetzt gut überstanden, weil die Firma zu strikten Schutzmassnahmen ergriffen habe, um die Produktion aufrecht zu erhalten. Piggen sagt:

«Aber auch ist VDL realistisch, hier könnte es auch noch zu einen grösseren Impact kommen, wir tun alles, um das zu vermeiden.»

Die Pandemie habe aber die Schwächen der weltweiten Vernetzung und der globalen Abhängigkeit gezeigt. «Sie wird auch in Zukunft dazu beitragen, dass weniger geschäftlich gereist wird. Um dies zu kompensieren, muss eine ausgezeichnete IT-Infrastruktur bereitstehen.»



Das Coronavirus habe die Wirtschaft zum Nachdenken gebracht: Warum alles um die Welt schicken, wenn man es in der Nähe produzieren und kaufen kann? John Piggen ist überzeugt, dass dadurch Betriebe in industrieller Umgebung und im Hightechbereich in Westeuropa eine besondere Chance erhalten.

«Clevere Produktion nötig»

«Denn der Vorteil günstiger Preise, zum Beispiel in Asien, fallen vor allen durch die aktuellen gestiegenen Transportkosten weg. Nötig ist aber eine clevere Produktion sowie eine höhere Automatisierung. Unsere Investitionen sind dafür ausgerichtet», sagt Piggen abschliessend.