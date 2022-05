SVP Toggenburg mit zwei neuen Vorstandsmitgliedern

Die SVP Toggenburg führte am 12. Mai ihre Hauptversammlung in Hemberg durch. Das Programm der Mitgliederversammlung umfasste nebst Änderungen im Vorstand eine Rede der Toggenburger SVP-Nationalrätin Esther Friedli und die Vorstellung von Toni Thoma, SVP-Kandidat für das Gemeindepräsidium in der Gemeinde Neckertal.

18.05.2022, 19.03 Uhr