Filmregisseurin Raphaela Wagner: Kurzfilm Saitenstich ist fertig

Trübbach Grosses Filmfestival winkt: Warum aus Raphaela Wagner eine Regisseurin und keine Medizinerin wurde Der Kurzfilm «Saitenstich» der 22-jährigen Drehbuchautorin und Regisseurin aus Trübbach ist fertig. Er erzählt eine Geschichte aus der Hochblüte der Stickereiindustrie und wurde in St.Gallen gedreht. Das Schweizer Fernsehen DRS hat den Film koproduziert. Heini Schwendener

Christian Peruzzetto (Tonmeister), Till Haener (Chef Kamera), Raphaela Wagner (Drehbuch, Regie) und Schauspieler Pascal Ulli als Stickerei-Fergger Franz Gubser (von links). Bild: Tobias Sutter

Viele junge Leute, die eine Ausbildung in der Filmbranche absolvieren, warten auf den grossen Moment, wenn der eigene Name einmal im Abspann eines professionell produzierten Films steht. Die 22-jährige Raphaela Wagner aus Trübbach hat dieses Ziel erreicht.

Die Drehbuchautorin und Regisseurin von «Saitenstich», Raphaela Wagner (rechts), bei einer Szenenbesprechung mit Hauptdarstellerin Lona Böni. Bild: Lars Böni

In diesen Tagen wurde mit einer Cast- und Crew-Premiere in St.Gallen die Fertigstellung des Kurzfilms «Saitenstich» gefeiert. Im Abspann heisst es: Drehbuch und Regie Raphaela Wagner.

Ursprüngliche Berufspläne verflüchtigten sich

Erstmals auf sich aufmerksam gemacht hat die Wartauerin, als sie mit dem Fantasy-Kurzfilm «Once One», der zur Zeit der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert spielt. Damit hat sie den St. Galler Jugendprojekt-Wettbewerb gewonnen und später beim interregionalen Finale den zweiten Platz belegt. Inzwischen hat die 22-Jährige aus Trübbach endgültig in der Filmbranche Fuss gefasst.

Raphaela Wagner mit der Filmklappe auf dem «Schnuggenbock» Ochs in St. Gallen. Bild: Tobias Sutter

Blenden wir aber zuerst einmal zurück: Das Filmprojekt «Once One» entstand während ihres Aufenthalts in London. Nach der Matura im Jahr 2017 wollte sie in der britischen Metropole ein Zwischenjahr einlegen und besuchte an der London Met Film School einen Kurs. Schliesslich hat sich ihr Aufenthalt bis zu Beginn der Coronapandemie ausgedehnt. Ihre einstigen Berufspläne – zuerst Veterinär- und später Humanmedizin – sind in den Hintergrund gerückt. Raphaela Wagner sagt:

«Ich habe mich letztlich doch für etwas Kreativeres entscheiden.»

Derzeit schreibt sie an ihrer Masterarbeit an der Raindance Film School & De Montford University, ein Drehbuch für eine 50-minütige Episode einer Fantasy-Filmreihe. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung von «Once One». Im Januar möchte Wagner, die abwechselnd in Trübbach und London lebt, ihr Masterstudium abschliessen.

Motivationsschub für weitere Projekte

Der Erfolg am St.Galler Jugendprojektwettbewerb war für die Wartauerin ein Motivationsschub, ihre Ausbildung im Bereich Film weiter voranzutreiben. Ausserdem entstand dadurch ein Netzwerk in der Branche, das auch dazu geführt hat, dass Ventura Film im Rahmen ihrer Förderung des Filmnachwuchses bei ihr angeklopft hat.

Wagner hat sich abermals ein historisches Thema ausgewählt und Ventura Film mit ihrem Projekt «Saitenstich» überzeugt. Dabei geht es um ein Mädchen, das, wie damals weit verbreitet, Kinderarbeit in der Stickereiindustrie verrichten musste, aber trotzdem seinen Traum vom Geigenspielen verwirklichen wollte.

Dreharbeiten für den Kurzfilm «Saitenstich» in der Altstadt von St. Gallen. Bild: Tobias Sutter

17 Versionen des Drehbuchs habe sie geschrieben, bis der Filmdreh in St.Gallen starten konnte. Die Ventura Film SA, eine Schweizer Film- und Dokumentarfilmgesellschaft, die 1991 im Tessin gegründet wurde, hat ihren 12-Minuten-Kurzfilm «Saitenstich» produziert, der vom Schweizer Fernsehen SRF koproduziert wurde. Gedreht wurde der Film aus der Zeit der Stickereihochblüte in der Ostschweiz im St.Galler Dialekt. Er wurde Deutsch, Englisch und Französisch untertitelt.

Filmausschnitt: Philipp Langenegger (Vater) mit Lona Böni (Emma) und der Buchserin Michelle Graf (Emmas Schwester Anna).

Zuerst in Festivals, später auch am Fernsehen

Das zeigt die Ambitionen, welche Ventura Film hat. «Saitenstich» hat sich bei mehreren Filmfestivals beworben. Eine Zusage ist bereits eingetroffen, für ein international überaus renommiertes Festival auf einem anderen Kontinent. Mehr darf dazu noch nicht verraten werden. Nach den Festivals soll der Film «Saitenstich», der übrigens unabhängig von Raphaela Wagners Studium entstanden ist, auch im Schweizer Fernsehen gezeigt werden.

Namhafte Sponsoren wie etwa das Bundesamt für Kultur und Südkultur haben das Filmprojekt unterstützt.