Zum 6.Mal Sommerakademie auf dem Schloss Werdenberg: eine Woche lang miteinander eine breite Palette von Stücken einstudiert 16 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 5 und 14 Jahren übten eine Woche lang im Schloss neue Werke auf ihren Geigen und Celli. Hanspeter Thurnherr 09.08.2020, 12.36 Uhr

Musizieren als Gemeinschaftserlebnis: die jungen Musikerinnen und Musiker überzeugten bei ihrem Abschlusskonzert. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Am Samstagmittag lieferten sie, geleitet von den Musikpädagoginnen Julia Prigge und Julia Sahle, eine Kostprobe des Gelernten ab – in Form eines Abschlusskonzertes vor Publikum.

Julia Prigge erklärte:

«Das Konzert ist die Essenz dieser Woche. Die 16 Kinder lernten, was es heisst, miteinander Stücke einzuüben. Es geht darum, die Ohren zu öffnen, alle ‹Antennen› auszufahren und die Musik mit dem ganzen Körper wahrzunehmen.»

Die meisten Stücke waren für alle neu. So wurden diese in einzelnen Gruppen oder gemeinsam in verschiedenen Räumen des Schlosses eingeübt.

Mit Gesang überrascht und harmonischer Klangkörper

Das Konzert selber war diesmal anders als gewohnt kein «Wandelkonzert» in den verschiedenen Etagen des Schlosses. Vielmehr wurde es gänzlich in der obersten Etage gespielt. So konnten die coronabedingten Abstandsregeln eingehalten werden.

Zur Eröffnung überraschten die Musikantinnen und Musikanten beim Kanon «Viva la Musica» mit ihren Gesangskünsten. Nach dem ersten Stück «Burgherren und Burgfräulein» meisterte ein Streichquartett gekonnt den Choral «Jesu, bleibet meine Freude» von Johann Sebastian Bach.

Als schon recht harmonischer Klangkörper präsentierte sich das Orchester mit dem Allegro aus dem Konzert für Streicher in G-Dur von Antonio Vivaldi. Besondere Präzision verlangte anschliessend das Werk «Music for a while» von Henry Purcell den Streichern ab.

Nicht nur klassische Werke , auch Schweizer Volksmusik

Wie gewohnt standen in dieser Woche nicht nur klassische Werke auf dem Programm. Mit Patrik Hucks Komposition «Flammenbänder» kam sogar ein Schweizer Komponist zu Ehren. Dieses Werk schrieb er speziell für den Zirkus. Es ist perfekt auf junge Musikerinnen und Musiker zugeschnitten.

Auch dieses Mädchen am Cello ist hochkonzentriert bei der Sache.

Julia Prigge und Julia Sahle widmeten auch zwei Stücke der Schweizer Volksmusik und hatten dazu einen Hackbrettspieler eingeladen. Während die Säntispolka typisch appenzellisch tönte, entführte «Trochufleisch» die Zuhörer musikalisch ins Wallis. Doch so trocken, wie der Name vermuten lässt, waren die Klänge keineswegs.

Fünfjähriger am kleinsten Kontrabass

Mit dem Walzer «Ulis Vals» war sogar ein Abstecher nach Schweden verbunden, ehe das Jiddische «Ale Brider» («alle Brüder») den offiziellen Schlusspunkt setzte. Bei beiden Stücken war der erst fünfjährige Leander am kleinsten Kontrabass der Star.

Langanhaltender Applaus würdigte die Leistung der jungen Musiker und forderte sie zu einer Zugabe heraus. So kamen die Zuhörer auch noch in den Genuss des Stücks «Böhmischer Tanz».

Abschlusszertifikate überreicht

Thomas Gnägi, Leiter Schloss und Museen Werdenberg, gratulierte den jungen Musikerinnen und Musikern aus Berlin, München und Vorarlberg zu ihrer Leistung.

«Es ist wichtig, dass man nicht nur übt, sondern es auch zeigen kann»

sagte er, bevor er zusammen mit Mirella Weingarten, Leiterin der Schlossmediale, die Abschlusszertifikate überreichte.