Zuerst auf den Schönberg, später wieder zum Roque Nublo: Für Wanderleiter René Forrer gibt es wegen der Coronakrise Aufträge in seiner alten Heimat Auswanderer René Forrer aus Azmoos lebt seit sechs Jahren auf Gran Canaria. Sein jährlicher Besuch im Raum Werdenberg/Liechtenstein dauert heuer länger als vorgesehen. Heini Schwendener 19.07.2020, 12.02 Uhr

In den Bergen der Kanareninsel Gran Canaria kennt sich René Forrer unterdessen gleich gut aus wie in der Bergwelt seiner alten Heimat. Bilder: Heini Schwendener

Nachdem René Forrer sein Haus in Wartau verkauft hatte, etablierte er sich auf Gran Canaria als selbstständiger Wanderguide. Seit sechs Jahren geniesst der Auswanderer sein neues Leben auf der schönen Insel im ewigen Frühling. Von Mitte September bis Ende April hat der Wanderguide am meisten zu tun. Jeweils im Mai befällt ihn der Inselkoller. Dann zieht es den Werdenberger Auswanderer für einige Wochen zurück in seine alte Heimat und er besucht seine Kinder, die in Triesen leben.

2019 hat René Forrer nebst seiner selbstständigen Tätigkeit erstmals Wanderreisen auf Gran Canaria für Imbach Reisen geleitet. Diese Verbindung und die Coronakrise haben dazu geführt, dass ihn Imbach für drei Ferienwochen in der Bergwelt Liechtensteins als Wanderleiter verpflichtet hat. Die Überlegungen dahinter: Wegen der Coronakrise sind wohl viele Kunden verunsichert und verzichten auf Auslandreisen. Warum also nicht die Bergwelt zu Hause erwandern?

Liechtensteins Bergwelt ist Forrer bestens bekannt

Mit Forrer hat das Unternehmen einen Wanderguide, der die Region bestens kennt. Drei Touren im August und September stehen also auf dem Programm. Danach kehrt René Forrer wieder nach Gran Canaria zurück, denn in seinem Terminkalender sind bereits die ersten Wandertouren auf der Atlantikinsel eingetragen. Doch vorerst geht es auf den Augstenberg statt zum Roque Nublo, auf den Schönberg statt zum eindrücklichen Felsbogen Arco del Coronadero.

Der Werdenberger freut sich darauf, den Wanderfreunden die Bergwelt seiner alten Heimat näher zu bringen. Aber er freut sich auch darauf, gegen Ende September wieder in seine neue Heimat zurückzukehren – zu seinem Traumjob in einem milden, konstanten Klima, das seiner Gesundheit und seiner Psyche so guttut. Dabei hofft er insbesondere darauf, nicht noch einmal einen Corona-Lockdown zu erleben, denn der war in Spanien wegen der Ausgangssperre sehr viel einschneidender als in seiner alten Heimat. Darüber hat sich Forrer bei einem Gespräch am Werdenbergersee mit dem W&O unterhalten.

Zu Besuch in seiner alten Heimat: René Forrer am Ufer des Werdenbergersees.

Von Coronapandemie besonders stark betroffen

Heuer ging für René Forrer mit dem Inselkoller eine weitere, und hoffentlich einmalige Erfahrung einher: Spanien war von der Coronapandemie ganz besonders betroffen, entsprechend hart war dort in der Folge auch der Lockdown. Allgegenwärtige Polizei- und Armeepatrouillen Insbesondere die Ausgangssperre hat René Forrer zugesetzt. Er, der immer draussen unterwegs ist, wandern, joggend oder bikend, durfte seine Wohnung nur noch für Einkäufe, Bankgeschäfte oder Arztbesuche verlassen.

Als der Lockdown am 15. März begann, wurden die Orte auf der Touristeninsel Gran Canaria innert kürzester Zeit zu Geisterstädten. Armee- und Polizeipatrouillen waren allgegenwärtig und überwachten die Einhaltung der Lockdown-Massnahmen. Viele bei Wanderguide Forrer gebuchten Touren im März und April fielen ins Wasser, und damit auch das Geschäft über die Osterfeiertage. Forrer sagt:

«Die Massnahmen waren sehr einschneidend, angesichts von etwa 2450 Coronainfizierten und 162 Toten auf allen Kanarischen Inseln.»

Seinen Bewegungsdrang hat er trotzdem irgendwie ausleben können: «Zum Glück habe ich eine Dachterrasse. Dort habe ich alle zwei Tage während eineinhalb Stunden trainiert. Statt Joggingrunden machte ich Kniebeugen und Liegestütze, einfach alles, um in Form zu bleiben.»

Zeitfenster für die Senioren und für den Sport

Als die Coronamassnahmen nach sechs Wochen gelockert wurden, war es von 6 bis 10 Uhr und von 17 bis 23 Uhr wieder möglich, alleine draussen Sport zu treiben. Es gab auch spezielle Zeitfenster für Senioren, um sich draussen aufzuhalten. Beim Einkaufen galt Masken- und Handschuhpflicht, die Einkaufswagen mussten die Kunden selber desinfizieren.

«Im Vergleich dazu hattet ihr in der Schweiz während des Lockdowns ja geradezu paradiesische Zustände»,

sagt Forrer, der sich über die sozialen Medien auf dem Laufenden hielt, wie die Situation in der Schweiz war. «Ich wäre damals einzig wegen des Sports in die Schweiz zurückgekehrt», sagt er im Rückblick, «ansonsten fühlte ich mich auf Gran Canaria viel sicherer, denn die Coronazahlen waren wie gesagt sehr tief.»

Strände nur für die Einheimischen

Am 1. Juni wurde das Baden im Meer wieder erlaubt. Weil es noch keine Touristen gab, hatten die Einheimischen die herrlichen Strände ganz für sich. Was einerseits sehr schön war, aber andererseits fehlten die Einnahmen von Tausenden von Touristen. Ab Juni wären auch Wanderungen wieder erlaubt gewesen, mit Maskenpflicht, wenn 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden können. Darauf hatte der 63-Jährige aber keine Lust.

René Forrer auf einer Wanderung im Norden von Gran Canaria.

Dann da war ja auch noch der Inselkoller: Am 15. Juni flog der Werdenberger via Barcelona zurück in die Schweiz. «Der Flughafen Barcelona war wie ausgestorben, in Zürich gab es viel mehr Leute. Und kaum jemand trug eine Gesichtsmaske. Auch in den Läden geht hier alles viel lockerer zu und her», stellt Forrer fest. Das habe ihn einerseits etwas irritiert, andererseits geniesse er natürlich diese «Freiheiten».

Wandern in dem Bergen seiner alten Heimat Die Coronapandemie ist für Forrer kein Grund, in die Schweiz zurückzukehren. Doch der Aufenthalt des Auswanderers in seiner alten Heimat dauert heuer etwas länger als in früheren Jahren, da er für Imbach Reisen im August und September Wandertouren in Liechtenstein leiten wird. Danach treibt ihn die Inselsehnsucht zurück in seine neue Heimat.

