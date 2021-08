Zu Tisch Schlössli Sax: Vom Herrensitz zum Gourmetrestaurant Fast 500 Jahre alt ist die Geschichte des Schlössli Sax. Einst stattlicher Herrensitz, dann Tavernenwirtschaft, verkam es schliesslich zu einer Kneipe. Heute ist das Schlössli wieder herrschaftlich. Alexandra Gächter 20.08.2021, 05.00 Uhr

Jim Billet, der Küchenchef und Gastgeber des Restaurants Schlössli Sax. Bild: Alexandra Gächter

Als Gourmetrestaurant wird das Schlössli Sax in der Region weitherum geschätzt. Küchenchef und Gastgeber Jim Billet bietet herzhafte Schweizer Küche in moderner, leichter Form an und kombiniert gerne mit internationalen Elementen. Jim Billet sagt: