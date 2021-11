Amarone Vaduz: Spezialitäten aus aller Welt fürstlich präsentiert

Zu Tisch Im Restaurant Amarone in Vaduz werden Spezialitäten aus aller Welt fürstlich präsentiert Das Restaurant Amarone bietet ihren Gästen mit kreativen und neu interpretierten Gerichten ein Geschmackserlebnis an. Küchenchef Martin Ospelt kombiniert Speisen aus Japan, Mexiko oder Europa mit regionalen Zutaten und traditionellen Rezepten. Alexandra Gächter Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Küchenchef Martin Ospelt und Sous Chef Melf Jensen bekochen seit dem Jahr 2020 ihre Gäste im «Amarone». Bild: Alexandra Gächter

Ein Besuch im «Amarone» lohnt sich allemal – auch für Ostschweizerinnen und Ostschweizer, welche nicht direkt an der Grenze zu Liechtenstein wohnen. Belohnt wird man mit einer stilvollen Einrichtung, tollem Service und Spezialitäten aus aller Welt, die Gaumen wie Augen gleichermassen verwöhnen.

Kreative Gerichte, neu interpretiert

Küchenchef Martin Ospelt übernahm im Jahr 2020 das ursprünglich italienische Restaurant Amarone. Er bietet in Zusammenarbeit mit Melf Jensen eine weltoffene Küche an und kommt damit vom Image des rein italienischen Restaurants weg. Martin Ospelt sagt:

«Wir wollen den Gästen ein Geschmackserlebnis bieten mit kreativen und neu interpretierten Gerichten aus der ganzen Welt.»

So bietet er zum Beispiel Noritaco (22.50) an. Das Gericht erinnert an die klassischen Tacos aus Mexiko. Anstatt Tortillas verwendet Martin Ospelt jedoch frittierte Noriblätter, die man in Japan für Sushi benutzt. Ausserdem gibt es Trüffel-Tagliatelle (28.50) nach italienischem Rezept, die Nudeln werden jedoch in Liechtenstein handgemacht. Und nicht zuletzt bereitet er den in Asien bekannten Schweinebauch (35.50) nach dem Pökel-Rezept seines Grossvaters – Malbuner-Gründer Herbert Ospelt – zu.

Eine Vorspeise, so kunstvoll gestaltet wie Pâtisserie

Die Gemüse-Tartelettes überraschen. Bild: Alexandra Gächter

Wir entscheiden uns für die Gemüse-Tartelettes (21.50), den Tagessalat (14.50) und den Kabeljau mit Erbsen, Rettichravioli, Reisschuppen und Beurre Blanc (37.50). Bereits die Vorspeise überrascht: Die Gemüse-Tartelettes, gefüllt mit Passionsfrucht, Avocado und Gemüse, sehen aus wie kunstvoll gestaltete Pâtisserie. Sie schmecken genau so gut wie der Tagessalat, welcher unter anderem Sellerie, Ananas sowie verschiedene Nüsse und Kräuter enthält.

Das Kabeljau-Gericht ist auch für die Augen ein Schmaus. Bild: Alexandra Gächter

Das Kabeljau-Gericht ist gänzlich in weiss und grün gehalten. Die Beilagen sind derart kunstvoll angerichtet, sie halten einem Vergleich mit einem Gemälde stand. Doch nicht nur für die Augen, auch für den Gaumen ist das Gericht ein Genuss.

Als Dessert lockt unter anderem «Limetten-Luft», das mit karamellisierter weisser Schokolade, Beeren, Crumble und Joghurt (15.50) angepriesen wird. Wir sind uns sicher, dass auch diese Speise ein Kunstwerk ist, befriedigen unsere Neugier vorerst aber nicht. So haben wir einen Grund mehr, uns auf einen nächsten Besuch im «Amarone» zu freuen.

Amarone Im Städtle 29, FL-9490 Vaduz, Telefon 00423 232 22 88, www.amarone.li, Öffnungszeiten: Mo–Fr von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 23 Uhr. Sa und So: Ruhetag. Vorspeisen ab 14.50 Fr. Hauptgerichte ab 25.50 Fr. (ag)

