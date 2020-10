Zu Tisch: Das Preis-Genussverhältnis im Landgasthof Werdenberg ist kaum schlagbar Beim Landgasthof Werdenberg ist fast alles gross: Grosse Säle, grosse Mitarbeiterzahl, grosse Auswahl an Menüs und ein grossartiger Service. Einzig die Preise sind nicht gross - zur Freude der zahlreichen Gäste. Alexandra Gächter 15.10.2020, 11.46 Uhr

Gerald Böllinger ist Chef de Service im Landgasthof Werdenberg. Bild: Alexandra Gächter

Wir sind bei weitem nicht die einzigen, die im Landgasthof Werdenberg an jenem Abend zu Gast sind. Im Restaurant mit Galerie und Wintergarten gibt es knapp 400 Sitzplätze. Trotz dieser Grösse bewahren die 15 bis 20 Mitarbeiter stets den Überblick. Das Servicepersonal ist sehr aufmerksam und charmant, das Essen kommt schnell. Wie schafft der Landgasthof das? Gastgeber Philipp Gubler sagt:

«Jeder Tag ist eine Herausforderung, die wir dank unserer 25-jähriger Erfahrung meistern können. Unser Credo ist, Qualität zu einem fairen Preis anzubieten – für alle, ob Geschäftsmann oder Familie.»

Gut bürgerliche Küche mit grosser Pizzakarte

Wir erhalten einen Platz in der Galerie. Diese macht dem Namen Landgasthof alle Ehre: Ländlich wirken nicht nur die mit Holz verkleidete Decke, sondern auch die stattliche Laternenlampe, die Steinmauern, welche als Abtrennung dienen und die gemalten Wände: Blumen und das Schloss Werdenberg sorgen für Heimatgefühle.



Der Landgasthof Werdenberg bietet eine gut bürgerliche Küche, eine grosse Pizzakarte sowie eine Kinderkarte an. Wir beginnen mit einem gemischten Salat (8.50), der nicht lange auf sich warten lässt, knackig und frisch serviert wird. Als Hauptspeise locken 28 verschiedene Pizzen, welche zwischen 12.- und 19.50 kosten.

Zartes Rehschnitzel, sämiges Rotkraut

Wir entscheiden uns dennoch für die Käsespätzli mit Röstzwiebeln und Apfelmus (17.50) sowie das Rosa gebratene Rehschnitzel mit Wildrahmsauce, Spätzli, Rosenkohl, Blaukraut und Marroni (26.50). Zum Trinken wird uns der Rotwein Doppio Passo, IGT, Primitivo Tarantino aus Italien empfohlen (9.-/2dl).

Die Käsepätzli erinnern an Grossmutters Küche: Gut, heimelig und währschaft. Das Rehschnitzel ist so zart wie geschmackvoll, Rosenkohl und Spätzli sind so zubereitet wie man sie wünscht und aus der einfachen Beilage Rotkraut wird eine sämige Gaumenfreude.

Viel Gaumenfreuden für verhältnismässig wenig Geld

Der Landgasthof geizt nicht mit der Portionsgrösse und so sind wir nach der Hauptspeise satt. Dennoch erliegen wir der Versuchung, eine Nachspeise zu bestellen. Der Entscheid fällt auf das Fondant au chocolat – auch Schokoladen Soufflé genannt – mit Rahm und Blutorangensorbet (8.50). Schön dekoriert wird das Dessert mit Birnen- und Orangenschnitten, sowie Himbeerkompott.

Eine Freude ist nicht nur das Dessert, sondern auch die Rechnung: So viel Gaumenfreuden für verhältnismässig wenig Geld. Dieses Preis-Genussverhältnis ist kaum schlagbar.