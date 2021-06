Steps2Help: Für einen guten Zweck zu Fuss von Malbun nach Serfaus

Spendenlauf 133 Kilometer und viele Höhenmeter: Zu Fuss von Malbun nach Serfaus – für einen guten Zweck Saskia Nigg und Beat Lohner aus Triesenberg starten demnächst auf einen Spendenlauf. Sie sammeln für die Maisha Mema Foundation Tanzania, die von einer Grabserin gegründet wurde. Bianca Cortese 10.06.2021, 12.18 Uhr

Saskia Nigg und Beat Lohner werden mit jedem Schritt, den sie von Malbun nach Serfaus machen, Spenden für die «Maisha Mema Foundation Tanzania» sammeln. Bild: PD

Region Saskia Nigg und Beat Lohner aus Triesenberg starten am 22. Juni in ein Abenteuer, das ihnen einiges abverlangen wird: Für den guten Zweck wollen sie über sich hinauswachsen, innerhalb von fünf Tagen rund 133 Kilometer zurücklegen und dadurch Gutes in Tansania bewirken.

Natur und Bewegung sind zwei Dinge, die im Leben von Saskia Nigg und Beat Lohner eine wichtige Rolle einnehmen und die beiden in gewisser Art und Weise verbindet. Während die 43-Jährige gerne joggt, wandert und Spaziergänge unternimmt, um abzuschalten, Kraft zu tanken und den nötigen Ausgleich zu finden, liebt der 51-Jährige den Laufsport, insbesondere Langstrecken-Distanzläufe. Während er es also gewohnt ist, seinen Körper herauszufordern und ihn zu Höchstleistungen anzuspornen, wird sie am 22. Juni durch den Spendenlauf «Steps2help», den die beiden zusammen initiiert haben, Neuland betreten.

Physisch und mental eine Herausforderung

Da Beat Lohner, der im Wartau aufgewachsen ist, den Weg von Malbun nach Serfaus bereits im vergangenen Jahr zurückgelegt hat, kennt er die Strecke. Er schwärmt:

«Es geht zwar einige Male rauf und runter, ist landschaftlich aber einfach ein Traum.»

Davon erzählt hat der 51-Jährige einigen, unter anderem auch Saskia, die bis dahin zwar keinerlei Erfahrung mit mehrtägigen Läufen hatte, deren Reiz für eine solche Herausforderung jedoch aufgrund dessen geweckt wurde.

Als Beat sie dann im März dieses Jahres fragte, ob sie die Tour mit ihm zusammen anpacken wolle, sagte sie nach anfänglicher Skepsis zu.

«Ehrlich gesagt, fühlte ich mich verunsichert, ob ich das überhaupt schaffen kann.»

Aber ganz nach Beats Motto: «Mach es einfach, wenn du kannst», seiner positiven Einstellung, seiner Erfahrung und seinem guten Orientierungssinn war ihr Feuer dafür entfacht. Als die beiden sich dann noch dazu entschieden, den Lauf an einen karikativen Zweck zu binden, sei die Motivation dafür nur noch grösser geworden. «Ich bin mir zwar bewusst, dass die 133 Kilometer lange Strecke für mich eine ganz besondere Herausforderung sowohl in physischer als auch mentaler Sicht wird», betont die 43-Jährige, dennoch habe sie schliesslich den Mut gefasst, sich dieser zu stellen, um damit über eigene Grenzen hinauszuwachsen und Gutes zu bewirken, indem sie für Menschen in Not von Malbun nach Serfaus laufe.

Mit jedem Schritt etwas für die Menschen in Tansania bewirken

«Seit etwas mehr als einem Jahr bin ich im Vorstand der Maisha Mema Foundation Tanzania», erklärt Saskia. Es berühre sie, mit welcher Hingabe und mit wie viel Liebe sich Bettina Kuria-Isler, die aus Grabs stammt, sich vor Ort um andere Menschen, welche sich unter für uns unvorstellbaren Lebensbedingungen tagtäglich durchkämpfen müssten, kümmere.

Das ganze Team, sowohl in Tansania als auch hier in der Schweiz und Liechtenstein, zeuge von einer Professionalität, welche nicht nur sie, sondern auch Beat, vom Projekt «Maisha Mema» überzeugt habe. «Mit jedem Schritt werden wir etwas für die Menschen in Tansania, die dringend auf Unterstützung angewiesen sind, bewirken. Ihnen zu einer besseren Lebensqualität verhelfen und ein bisschen Hoffnung, Mut sowie Zuversicht schenken können», erläutern sie die Idee hinter dem karikativen Zweck, den sie mit dem Spendenlauf verfolgen.

Abseits von Luxus, auf das Minimalste beschränkt

Fünf Tage haben Saskia Nigg und Beat Lohner für die 133 Kilometer lange Strecke eingeplant. Der wohl «schlimmste» Tag werde der dritte, da sie dort 32 Kilometer am Stück mit einigen Höhenmetern zu bewältigen hätten. Demnach müsse natürlich auch das Gepäck gut überlegt sein. Die Devise laute «so wenig als möglich» mitzunehmen. Auch dies hat seinen besonderen Reiz, findet Saskia:

«Verzicht auf jeglichen Luxus und sich nur auf das Nötigste beschränken».

Saskia Nigg ist Diabetikerin

Andererseits werde aber genau das auch eine Herausforderung, da sie Diabetikerin Typ I und demnach auf genügend Energiezufuhr im Form von Kohlenhydraten wie Riegel und Traubenzucker angewiesen ist. «Sie wird also nochmals eine enorme Leistung erbringen», betont Beat, der dies erwähnenswert findet, weil es vielleicht auch noch andere gebe, die so einen Lauf machen möchten, sich diesen aber nicht zutrauen würden. «Ich bin jedoch davon überzeugt, dass man alles schaffen kann, wenn man will», so der 51-Jährige. Er weiss, dass ihn mancher als «Spinner» bezeichnet, weil er einfach drauflos läuft.

«Aber ich kann auch anders, vor allem dann, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, konzentriere ich mich zu 100 Prozent auf mein Gegenüber.»

Saskia und ihre Gesundheit würden bei diesem Lauf im Vordergrund stehen. «Sie gibt das Tempo vor und auch, ob wir laufen oder joggen.»

Dieser Spendenlauf sei weder ein Rennen, noch müssten sie irgendjemandem etwas beweisen. «Wichtig ist, dass er für uns sowohl eine körperliche Herausforderung, als auch ein Genuss wird», betonen die beiden. Und natürlich freuen sie sich über jegliche Spenden mit welchen viel Gutes für Menschen in Not bewirkt werden kann.

Mehr über den Spendenlauf unter www.steps2help.li