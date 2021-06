Wanderung rund um die Schweiz: Kurt Kobler war 117 Tage unterwegs

Abenteuer «Zu Fuss sieht man die Umgebung anders»: Der Salezer Kurt Kobler wanderte in 117 Tagen um die Schweiz Auf seiner Wanderung um die Schweiz war Kurt Kobler am nördlichsten, westlichsten, südlichsten und östlichsten Punkt des Landes. Rund 2000 Kilometer wanderte er entlang der Landesgrenze.

Corinne Hanselmann 03.06.2021, 11.30 Uhr

Kurt Kobler wanderte von Salez dem Bodensee entlang nach Schaffhausen, dann nach Basel, Genf und übers Wallis und Graubünden zurück nach Salez. Bild: Corinne Hanselmann

«Wir haben in der Schweiz eine riesengrosse Vielfältigkeit», sagt Kurt Kobler, während er in einem der Fotobücher blättert, die er nach seinem grossen Abenteuer als Erinnerung gestaltet hat. Auf den Bildern wechseln sich karge Hochgebirgspässe im Wallis mit tiefblauen Seen, saftig grünen Landschaften mit Weidetieren, herzigen Dörfchen im Tessin und stillgelegte Bahnstrecken ab.

Zu Beginn des Abenteuers ging es dem Bodensee entlang.

Der Salezer startete im Jahr 2019, noch bevor Corona kam, auf diese Reise – zum Glück, wie sich im Nachhinein herausstellte. «Auf meiner Wanderung überquerte ich ab und zu die Grenze», sagt der 57-Jährige. Er war in Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Frankreich und Italien. Dies, aber auch Übernachtung und Verpflegung, wäre während der Pandemie teilweise unmöglich gewesen.

Auf seiner Wanderung überquerte Kurt Kobler immer wieder die Landesgrenze. Bilder: Kurt Kobler

Von Salez wanderte Kurt Kobler in Richtung Bodensee und weiter nach Schaffhausen und Basel. Dem Doubs entlang ging es weiter in die Westschweiz und bis nach Genf. Auf der französischen Seite entlang des Genfersees führt ihn der Weg ins Wallis. Über das Tessin und Graubünden gelangte er schliesslich nach 117 Wandertagen zurück in die Heimat.



Bald wieder zuhause: Der Ort Guscha an der Grenze zu Liechtenstein.

Er wollte den Verlauf der Landesgrenze entdecken

Zum Einlaufen wählte Kurt Kobler das Flachland. Als Kür folgten später die vielen Höhenmeter in den Bergen. Auf die Frage, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, rund um die Schweiz zu wandern, antwortet der 57-Jährige:

«Wir wohnen ja selber in einem Grenzgebiet. Wir überschreiten die Grenzen und wissen trotzdem oft nicht so genau, wo die Grenzen zwischen den Ländern verlaufen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, entlang der Grenze immer weiter zu laufen und zu Fuss den nördlichsten, westlichsten, südlichsten und östlichsten Punkt der Schweiz zu erreichen.»

Beim nördlichsten Punkt der Schweiz.

Kurt Kobler durfte in seinem Leben schon einiges erleben in der ganzen Welt. «Ich bin zum Beispiel mit dem Bike durch Australien und Neuseeland gefahren. Mit 50 Jahren wurde mir das alles ein wenig zu schnell, mit Flieger und Velo», erzählt er. Heute ist er lieber zu Fuss unterwegs.

«Dabei hat man Zeit, kann links und rechts schauen, man sieht die Natur und die Umgebung noch einmal ganz anders.»

117 Tage ist der Salezer gewandert, bis er die Schweiz umkreist hatte. Zwischendurch ist er jeweils für drei, vier Tage nach Hause gekommen. Um das Erlebte zu verarbeiten, aber auch wegen dem Wetter. Schmunzelnd sagt er:

«Bei sehr schlechtem Wetter bin ich nicht gewandert, denn ich wollte unsere Heimat ja im schönsten Licht kennenlernen.»

Bei schlechtem Wetter alleine in den Bergen unterwegs zu sein, könne zudem unter Umständen gefährlich sein.

Auf seiner Reise um die Schweiz wanderte Kurt Kobler im Tessin über den Pizzo Leone.

Etappenweise begleitete ihn seine Partnerin

2000 Kilometer entlang der Grenze.

Der gelernte Maschinenmechaniker, der in seinem Berufsleben schon verschiedenste Dinge gemacht und beispielsweise als Badmeister oder auf einem Werkhof gearbeitet hat, ist auf seiner Reise meist alleine gewandert.

«Ich bin gerne alleine unterwegs und doch habe ich mich gefreut, dass meine Partnerin mich gelegentlich begleitet hat und ich wieder einmal jemanden Vertrautes bei mir hatte. Sie wanderte beispielsweise mit mir von Genf bis zum westlichsten Punkt oder von Chiasso an den südlichsten Punkt.»

Die Nacht verbrachte er im Freien, in Kapellen oder mit Wandern

Übernachtet hat der Abenteurer manchmal mit dem Schlafsack auf offenem Feld unter dem Sternenhimmel, in Kapellen oder auf einer Sitzbank.

«Ich liebe das von meinen früheren Abenteuern, gegen Abend noch nicht wissen, wo ich schlafen werde.»

Beim Eindunkeln hat er sich jeweils nach einer Möglichkeit umgeschaut. «Manchmal habe ich auch gar nicht geschlafen und legte bei Vollmondlicht eine Nachtetappe ein.» Auch das habe seinen Reiz. «In Basel durfte ich kostenlos in einem schönen Hotel übernachten. Als Gegenleistung musste ich am Abend für die Gäste ein kleines Referat halten über meine Erlebnisse.»

Das Rifugio Prabello, nahe der Grenze zwischen Italien und der Schweiz.

Grenzwächter luden ihn zum Znüni ein

Besondere Erlebnisse gab es auf seiner Reise reichlich. So kam er beispielsweise ausserhalb von Basel mit der Grenzwacht in Kontakt. «Die uniformierten Beamten hielten mich an einem frühen Morgen auf der grünen Grenze zu Frankreich an», erzählt er.

«Sie fanden kein Schmuggelgut und die Ausweisdokumente waren einwandfrei. Ich erzählte ihnen, dass ich mir den Grenzverlauf zwischen der Schweiz und Frankreich ansehen möchte.»

Dennoch trauten die Grenzwächter ihm nicht ganz. Als sie seinen Namen aber auch nicht am Computer auf der Liste der gesuchten Personen fanden, durfte er im Dienstwagen Platz nehmen und wurde zum Znüni eingeladen.

Uniformierte Beamten kontrollierten Kurt Kobler an der Grenze zu Frankreich.

Als Kurt Kobler entlang des Doubs unterwegs war, kam es zu einer Begegnung, die ihm in Erinnerung bleiben wird. «Beim Eindunkeln bildeten sich Nebelschwaden in diesem mystischen Tal. So lief ich im Schein meiner Stirnlampe dahin, bis ich gegen 23 Uhr ein kleines Licht erkennen konnte. Vor dem Haus stand ein älterer Herr und gönnte sich eine Zigarre.» Der Mann, der den ausklingenden Abend mit sich und Wein verbrachte, war erstaunt über Koblers Auftauchen zu später Stunde. «Ich durfte in sein uraltes Gästehaus, abseits jeder Zivilisation und Hektik, eintreten.»

«Zusammen schlürften wir im Licht einer Petroleumlampe ein Glas Rotwein, bis er schnarchend vor sich hindöste.»

Von Sonnenauf- bis -untergang unterwegs

Kobler war hauptsächlich auf einfachen Wanderwegen unterwegs, die für jedermann machbar sind. «Ich hatte nur das Handy dabei mit einer Wanderkarten-App und prägte mir die bevorstehende Richtung jeweils ein». Eine ganz genaue Route nahm er sich aber nicht vor.

«Ein bisschen Abenteuer musste auch sein.»

Im Hochsommer war er oft von Sonnenauf- bis -untergang unterwegs.

Bis zum 60. Geburtstag will Kurt Kobler 60 Schweizer Seen umwandern.

«Die zeitlich längste Etappe war in Graubünden an der Grenze zu Italien», erzählt Kurt Kobler. «Von Avers führte mein Weg durch einen 900 Meter langen Tunnel, am Lago di Lei vorbei über den Passo di Lei. In diesem Gebiet gab es gelegentlich Biwak-Hütten, in denen man übernachten könnte. Weil ich aber schon um 15 Uhr dort war, lief ich weiter, über hunderte Treppenstufen. Ich war von 8 bis 23 Uhr unterwegs und war sehr froh, dass die Piazza von Chiavenna noch belebt war und ich einen Teller Spaghetti essen konnte.»

«Ich war so müde, dass ich im Hotel nicht einmal mehr nach dem Preis gefragt habe und samt Kleidern ins Bett gefallen bin.»

Auf dem Piz Umbrail.

Der Salezer schwärmt vom Lago di Saoseo

Auf die Frage, wo es ihm am besten gefallen hat, sagt der Wanderer: «Wir haben eine solch riesengrosse Vielfältigkeit in der Schweiz, von den Sprachen, über die Regionen und Landschaften. Ich könnte nicht sagen, dass es da oder dort am schönsten gewesen ist.» Dennoch hat er einige Favoriten, etwa das Hinterland von Schaffhausen mit Rebbaugebieten, dem Randen und gelb leuchtenden Rapsfeldern. Oder aber die mediterranen Dörfchen im Süden, aber auch Seen.

«Ein See, den man gesehen haben muss, ist der Lago di Saoseo in der Nähe von Poschiavo.»

Der wunderschöne Lago di Saoseo in der Nähe von Poschiavo.

Kurt Koblers Abenteuer fand in sechs Fotobüchern mit 1000 Bilder und einer extra angefertigten Schweizerkarte mit eingezeichneter Route seinen Platz. Nun warten bereits neue Abenteuer: Bis zu seinem 60. Geburtstag möchte der 57-Jährige 60 Schweizer Seen umwandern. «Die grössten habe ich schon hinter mir», sagt er und lacht.

Auf der Landkarte zeichnete Kurt Kobler alle Übernachtungsstationen ein.