Zu schmaler Kader: Steht Liechtensteins Unihockey-Nationalmannschaft vor dem Aus? Werdenberger Unihockeyspieler sind Stammkräfte, wenn sich Liechtensteins Nationalmannschaft aufmacht, alle zwei Jahre die WM-Qualifikation zu absolvieren. Trotz gemachter Fortschritte gibt es Sorgen: Der Kader ist zu wenig gross. Unter Umständen findet die nächste WM-Qualifikation ohne Liechtenstein statt. 06.07.2020, 11.06 Uhr

Marco Kipfer (stehend rechts) hat in seiner Tätigkeit als Cheftrainer Liechtensteins Unihockey-Nationalmannschaft weiter gebracht. Doch ob man der Welt die nächsten Fortschritte präsentieren kann, ist offen. Bild: Reto Voneschen

(lu) Erst knapp ein halbes Jahr ist es her, seit Liechtensteins Unihockey-Nationalmannschaft um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft antrat. Nach der Coronapandemie gefühlt aber eine Ewigkeit. An Lettlands Westküste musste die kleine Liechtensteiner Truppe damals vier Niederlagen hinnehmen, genauso wie bei den beiden Qualifikationsturnieren in den Jahren davor.

Trotzdem war die Steigerung eklatant: Nur im Spiel gegen die Weltklasse-Mannschaft aus Tschechien (Weltnummer 4) blieb Liechtensteins Auswahl chancenlos (0:25). Gegen die Niederlande (4:8), Spanien (2:8) und Frankreich (4:11) spielten die Fürstensöhne phasenweise auf Augenhöhe. Gegen Frankreich lagen die Liechtensteiner anfangs gar 2:0 in Führung.

Zum Verhängnis wurde der Auswahl – wie auch in den Partien zuvor – der kleine Kader. Nur 14 Spieler und zwei Torhüter traten die Reise nach Lettland an. 20 Akteure hätten auf dem Matchblatt Platz.

Es droht das Aus der Nationalmannschaft

Dass die Mannschaft Liechtensteins einen grossen Schritt nach vorne machte, war auch ein Verdienst von Nationaltrainer Marco Kipfer, der die Mannschaft zum dritten Mal begleitete, zum zweiten Mal als Hauptverantwortlicher.

«Seine Handschrift wird immer deutlicher sichtbar»,

freut sich Franz Maurer, der Verantwortliche für die Nationalmannschaft. So war Maurers Interesse an einer Verlängerung der Zusammenarbeit gross. Per Handschlag sagte der Seveler Kipfer, zusammen mit Assistent Reto Voneschen, für eine weitere Kampagne zu.

Diese beginnt schon bald, respektive die Alte endet. Denn, coronabedingt, fiel der Abschlusszusammenzug im März aus und wird in den kommenden Tagen nachgeholt. Die Analyse im Team selber war rasch gemacht: Die Mannschaftsgrösse war zu knapp für vier Spiele in vier Tagen. Nichts Neues, aber halt der entscheidende Punkt.

Theoretisch ständen rund 30 Akteure auf Maurers Liste. Aus verschiedensten Gründen hagelte es aber Absagen. Kein Wunder: Es gehen allein für die WM-Qualifikation einige Ferientage drauf, zuvor schon diverse Samstage an den Nati-Zusammenzügen. Zudem müssen gegen 1000 Franken aus dem eigenen Sack berappt werden, um quasi als Profi eine Woche am WM-Qualiort zu leben.

Bis Ende Jahr muss sich Maurer entscheiden, ob er ein Team für die nächste WM-Qualifikation Anfang Februar 2022 anmeldet. Klar ist für ihn:

«Mit nur zwölf fixen Zusagen bis Ende Jahr wie beim letzten Mal, wird keine Anmeldung mehr vorgenommen.»

Heisst, das Projekt Nationalmannschaft steht auf der Kippe. Denn diverse Spieler der letzten Kampagne stellten die Bedingung, dass sie nur dabei wären, wenn mehr Spieler kommen. Ein Teufelskreis. «Es ist wie ein Dominospiel», so Maurer, «sagen Spieler zu, die letztes Mal fehlten, dann kommen auch die Altgedienten wieder mit. Wenn nicht, wird es brenzlig.» Eine Absage jetzt, würde wohl auch das vorläufige Ende der Nationalmannschaft bedeuten. Der Countdown läuft.