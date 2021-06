Zimmermann on Tour: Besuch bei Alpiger Holzbau AG in Sennwald

Zimmermann on Tour Benjamin Nussbaum erweitert und vermittelt sein Wissen zwei Wochen lang bei der Alpiger Holzbau AG in Sennwald Der 23-jährige Benjamin Nussbaum aus dem Kanton Aargau reist als Berufsbotschafter durch die Schweiz. Bis Ende November ist er als «Zimmermann on Tour» unterwegs. Er nächtigt im Wohnmobil, arbeitet in Holzbaubetrieben in der Deutschschweiz und im Tessin und bringt in Vorträgen Schülern und Schülerinnen seinen Beruf näher. Robert Kucera 16.06.2021, 05.00 Uhr

Benjamin Nussbaum und seine neue Wohnstube in Form eines Wohnmobils - der mobile Grill darf natürlich nicht fehlen. Bild: Robert Kucera

Vor sieben Wochen, also Ende April, hat der Aargauer Benjamin Nussbaum seine Tour durch die Schweiz angetreten. Bis zum 27. November besucht er im Namen von Holzbau Schweiz in der Deutschschweiz und im Tessin zahlreiche Holzbaubetriebe. Sein Wohnmobil steht derzeit auf dem Firmengelände der Alpiger Holzbau AG in Sennwald, wo er seit Montag, 7. Juni, mit Eifer bei der Sache ist. Am Freitag, 18. Juni, reist er ab.

Im Werdenberg bildet sich der 23-Jährige einerseits weiter. Doch es geht auch darum, Wissen zu vermitteln sowie Schülerinnen und Schülern den Beruf des Zimmermanns und der Zimmerin näher zu bringen. Seine Wohnstube ist in dieser Zeit ein Wohnmobil – einer der Höhepunkte aus Sicht der Schüler, dieses von innen zu betrachten.

Die Salezer Schülerinnen und Schüler basteln mit Eifer an der Liege. Bild: Robert Kucera

Höhepunkte: Holzturm und Firma Alpiger

«Es gefällt mir sehr gut, für mich ist es ein Traum, verschiedene Betriebe und Orte kennenzulernen», sagt Nussbaum. Er stehe zwar erst am Anfang der «Zimmermann on Tour», wie die Reise offiziell heisst. «Doch ich habe schon viele schöne Augenblicke erleben dürfen.» Als grösstes Highlight bautechnischer Art bezeichnet er die Mitarbeit am 40 Meter hohen Hasenbergturm in Widen (Aargau). Ausserdem wirkte Nussbaum beim Bau des neuen Eishockeystadions von Ambri-Piotta mit.

Doch nicht nur die Arbeit steht im Zentrum. Er will auch die Holzbaubetriebe unter die Lupe nehmen. Benjamin Nussbaum hält fest:

«Jede Firma ist anders. Es ist interessant, die verschiedenen Philosophien und Eigenarten kennenzulernen.»

Die Alpiger Holzbau AG hat, dies ist bereits nach der Hälfte seines Schaffens an dieser Wirkungsstätte klar, tiefe Spuren beim Aargauer hinterlassen. «Ein megacooler Betrieb», schwärmt Nussbaum. Ihn hat der Zusammenhalt in Sennwald beeindruckt. «Wie ich hier ins Team integriert wurde, ist ein Highlight», betont er. «Es ist, wie wenn ich schon zehn Jahre hier arbeiten würde.»

Worte, die aufzeigen, dass Zimmermänner und Zimmerinnen nicht einfach nur fleissige Arbeitsbienen im Umgang mit Holz sind, sondern auch das soziale Umfeld innerhalb eines Betriebs hegen und pflegen möchten. «Ich kann jetzt schon sagen: Ich werde die Zeit hier vermissen.»

Das exakte Arbeiten an der Liege erledigen die Schulklassen aus Salez äusserst selbstständig. Bild: Robert Kucera

Täglich kleine Highlights mit den Schulklassen

Das Projekt «Zimmermann on Tour» darf aber nicht mit einem monatelangen Picknick verwechselt werden. «Es ist eine anstrengende Zeit», hält Nussbaum fest. Denn der Aargauer packt in den Firmen nicht nur mit an, er vermittelt auch Wissen an Schüler und Schülerinnen. «Mir macht es Spass, mit den Schulklassen zusammen zu arbeiten», äussert er sich zu den Vorträgen, die er hält und dem gemeinsamen Basteln. «So erlebe ich täglich kleine Highlights.»

Am Montag fand so eines in den Räumlichkeiten der Alpiger Holzbau AG statt. Zwei Sekundarklassen der Oberstufe Salez waren zu Gast. Mit Humor und nimmermüdem Enthusiasmus für seinen Beruf als Zimmermann hielt er seinen Vortrag. Dies begann damit, dass er erzählt hat, aus welch kleinem Kaff im Kanton Aargau er kommt: «Wir haben mehr Kühe als Einwohner.»

Im Anschluss ging es dann um den Beruf. Er hob die Vorzüge einer Lehre hervor und gab weise Ratschläge wie jener, dass man möglichst viele Schnupperlehren machen soll – auch wenn man sich schon für eine Lehre entschieden hat. Es gilt, den Horizont zu erweitern. Nussbaum spricht aus Erfahrung und erklärt:

«Für mich stand immer fest, dass ich Schreiner werden wollte. Doch dann stellte ich fest: Zimmermann passt mir besser.»

Nach dem Probeliegen Mängel festgestellt: Sofort machen sich die Schülerinnen und Schüler auf, alles nachzubessern. Bild: Robert Kucera

Salezer bauten mit Eifer und Perfektionismus

Benjamin Nussbaum verstand es, die Schulklassen in den Vortrag einzubinden. So waren es die jungen Salezer, welche Fragen beantworteten und recht viel vom Beruf des Zimmermanns wussten. Zum Beispiel welche Voraussetzungen man mitbringen müsse. Nussbaum ergänzte punktuell und ging in seinen Ausführungen zurück bis ins Altertum, um die Wichtigkeit der Mathematik in diesem Beruf zu betonen:

«Pythagoras muss man lieben.»

Neben der Theorie wurde auch die Praxis angewandt. Die Schüler bauten eine Liege und waren mit Eifer bei der Sache. Jede und jeder hätte wohl am liebsten die Liege in Eigenregie erschaffen. Doch es herrschte Teamwork: Da wurden die Akkuschrauber von Kinderhand zu Kinderhand weiter gereicht, mit Schmirgelpapier wurden die Holzlatten behandelt. Und natürlich wollten am Ende alle gleich mal Probe liegen. Was mehr war, als eine kurze Pause. Die Perfektionisten der beiden Schulklassen fanden doch tatsächlich noch Verbesserungspotenzial und gaben ihrer Liege den letzten entscheidenden Schliff.

Gehört zur Tour dazu: Gruppenbild für Social Media. Bild: Robert Kucera

Die Arbeit mit Social Media gehört dazu

Obwohl dieser Job anstrengend ist, bereut er es nicht, sich dafür beworben zu haben. «Es ist mein Traumjob.» Dazu gehört mehr als die Arbeit des Zimmermanns und Schulklassen in die Welt dieses Berufs einzuführen. Denn fein säuberlich wird auch auf Social Media seine Tour dokumentiert. «Das ist nicht mein Heimwerk. Aber es gehört dazu», sagt er. So gehören Selfies mit den wissbegierigen Kindern und Gruppenfotos zum Alltag.