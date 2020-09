Kitzrettung mit Drohnen: 22 Rehkitze in der ersten Saison im Wartau gerettet Nach den positiven Erfahrungen der ersten Saison wollen die Rehkitzretter vom Wartau das Team und den Drohnenbestand ausbauen. Katharina Rutz 11.09.2020, 12.01 Uhr

Zum Team der Wartauer Rehkitzretter gehören unter anderen: (von links) Felix Zogg, Hanspeter Müller, Daniel Zogg, Armin Nef und Matthias Wagner. Weitere Helfer sind willkommen. Katharina Rutz

Seit bereits 40 Jahren setzen sich Jäger und Naturschützer in der Gemeinde Wartau für die Rettung von Kitzen ein. Denn jährlich sterben in der Schweiz mehrere tausend Rehkitze bei der Mahd.

Die Kitze werden jeweils zwischen Anfang Mai und Ende Juni geboren. Das ist jedoch auch die Zeit des ersten Heuschnittes in der Landwirtschaft. Die im hohen Gras versteckten Jungtiere haben noch keinen Fluchtinstinkt und sind damit den immer grösseren und schnelleren Mähmaschinen der modernen Landwirtschaft hilflos ausgeliefert.



Die bisher gängige Methode zur Rettung der Kitze war das sogenannte Verblenden. Am Vorabend der Mahd stellten Landwirte, Jäger oder Freiwillige Pfähle mit Säcken oder Stofffetzen in die entsprechenden Wiesen. So gestört suchen die Rehgeissen in der Regel für ihre Kitze eine neue Wiese als Versteck.

Rehkitzrettung neu als Verein organisiert

«Das Verblenden der Wiesen mit Stöcken und Säcken machen die Jagdgesellschaften seit 1980 im Wartau», sagt Armin Nef, Mitglied des 2019 neu gegründeten Vereins Rehkitzrettung Wartau. Dieser entstand aus der Idee, etwas mit nur einer Anlaufstelle für alle Landwirte der gesamten Gemeinde aufzubauen. «Die Organisation und Erfahrungen aus der Vergangenheit haben natürlich beim Aufbau sehr geholfen», sagt Armin Nef.

Das erste Mal Drohnen im Einsatz

In dieser Saison kamen nun das erste Mal Drohnen mit Wärmebildkameras für die Suche nach Rehkitzen zum Einsatz. Armin Nef sagt:

«Die Methode mit der Wärmebildkamera ist viel zuverlässiger.»

Dieses Rehkitz konnte gerettet werden. PD

Die freiwilligen Rehkitzretter sind ein Team aus Drohnen-Piloten, Jägern und Naturschützern. Aktuell sind es sechs Piloten und vier Helfer, welche die Piloten unterstützen. «Für die nächste Saison suchen wir noch zusätzliche Unterstützung, sei es als Pilot, Pilotin oder als Hilfsperson», so Nef.

Ein Drohnensuchflug nach Rehkitzen findet in der Saison von Mai bis Juni morgens um fünf Uhr statt. Bis um acht Uhr ist die Suche mit den Wärmebildkameras möglich. «Später können wir zwar noch fliegen, jedoch ist das Bild der Wärmebildkameras dann nicht mehr aussagekräftig. So kann die Wärmesignatur eines Maulwurfshügels Störsignale senden», erklärt Armin Nef, Mitglied des Vereins Rehkitzrettung Wartau.

«Es ist jedes Mal ein schöner Moment, wenn es uns gelingt junge Rehkitze zu retten. Zu wissen, dass wir mit unserem Einsatz die Rehkitze vor so einem frühen und meist qualvollen Tod retten, ist für uns die grösste Motivation.»

Rehgeiss findet ihr Kitz rasch wieder

Findet er oder einer seiner Kollegen mit der Wärmebildkamera ein Rehkitz, bringen sie dieses an den Feldrand und sichern es unter einer Holzkiste. Nachdem der Landwirt die Wiese gemäht hat, lassen die Rehkitzretter die Tiere wieder frei. Die Rehgeiss findet ihr Kitz wieder, da dieses durch spezielle Laute – Fiepen genannt – auf sich aufmerksam macht. Gemeinsam suchen sie sich dann einen neuen sicheren Platz.

Unter dem Harass bleibt das Kitz sicher bis die Miese gemäht ist. PD

Diese Saison war die erste für die Rehkitzrettung Wartau mit dem Einsatz von Drohnen. 22 Kitze konnten gerettet werden. Die Zahlen der toten Kitze in der Gemeinde sind nicht offiziell erhoben. Armin Nef weiss allerdings von fünf Fällen im 2019 und davor seien es bis zu zehn Kitzen in nur einem der insgesamt drei Jagdreviere der Gemeinde gewesen. «In diesem Jahr sind mir nur zwei Fälle bekannt», so Nef.

Todesfälle gibt es trotz der neuen Methode noch

«Wir hatten zwei Mal den Fall, dass wir die Wiesen um 7.30 Uhr abgesucht haben und die Wiese dann erst um 9 Uhr gemäht wurde. In der Zwischenzeit muss die Rehgeiss ihr Kitz in der Wiese abgelegt haben», erinnert sich der Drohnenpilot. Verhindern könnte man solche Fälle, wenn der Landwirt direkt im Anschluss an den Suchflug mähen würde. «Was natürlich nicht immer möglich ist», betont Armin Nef.

Dennoch zeigt sich der Verein mit der diesjährigen Saison zufrieden. An 24 Tagen waren die Drohnen-Piloten mit ihren Helfern im Einsatz, sie suchten auf 156 Wiesen 264 Hektaren Land nach Kitzen ab. «Wir sind sehr zufrieden, wie unsere erste Saison mit den Drohnen gelaufen ist. Bei der Anmeldung der Wiesen haben wir noch Verbesserungspotenzial entdeckt, damit dies im nächsten Jahr für die Landwirte und uns noch einfacher und schneller funktioniert.»

Rückmeldungen sind positiv

Die Rückmeldungen der Landwirte waren bisher allerdings durchweg positiv. «Sie können nun mit einem besseren Gefühl mähen, wenn wir ihnen eine Wiese als kitzfrei freigeben», so Nef. Am schnellsten lässt sich die Anmeldung per E-Mail erfassen. Die Landwirte müssen darin die Wiesennummer aus einer Übersichtskarte des Vereins angeben.

Das Suchen nach Kitzen mit Drohnen erfordert einiges an Erfahrung, damit die Rehkitze auf dem Wärmebild (links) sicher ausgemacht werden können. PD

Später im Jahr sind die Suchflüge dann eigentlich nicht mehr nötig. «Die Suchflüge führen wir von Mitte Mai bis etwa zum 10. Juli durch. Danach sollten die Kitze genügend Fluchtinstinkt haben und vor den Mähmaschinen fliehen statt sich zu ducken», erklärt Nef, der selber auch Jäger ist.

Erklärtes Ziel des Vereins ist es dereinst, das ganze Gemeindegebiet abdecken zu können. Dazu benötigt der Verein allerdings zu den bisherigen drei Drohnen zwei weitere. Eine Drohne mit Wärmebildkamera kostet rund 5000 Franken. Nef sagt:

«Dafür müssen wir nochmals Sponsoren oder Gönner finden, die uns bei der Finanzierung unterstützen.»

Weitere Informationen unter www.rehkitzrettungwartau.ch.