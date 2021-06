Ziegelbrücke 23-jähriger Autofahrer kommt von Strasse ab und landet in Linthkanal – Sucharbeiten nach Fahrzeug dauern an Ein Autofahrer ist am Sonntag gegen 6.40 Uhr von der Strasse abgekommen und im Linthkanal gelandet. Der 23-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto an Land retten. Er wurde als fahrunfähig eingestuft. Nach dem Fahrzeug wird derzeit noch gesucht. 20.06.2021, 13.39 Uhr

(kapo/lex) Der 23-jährige Mann war am Sonntagmorgen mit seinem Auto von Weesen in Richtung Ziegelbrücke unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er aus zurzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug.