Zertifikatspflicht: Lokale Gastronomie muss «Durchbeissen»

Zertifikatspflicht Umsatz in Restaurants rückläufig - das Gebot der Stunde lautet: «Durchbeissen» Die Zertifikatspflicht hat Auswirkungen auf die lokale Gastronomie im Werdenberg. Sie kämpft mit stillem Protest und hofft auf hohe Impfquoten sowie sonnige Herbsttage. Robert Kucera Jetzt kommentieren 24.09.2021, 17.54 Uhr

Mit der Zertifikatspflicht haben die lokalen Gastronomen weniger Gäste und weniger Umsatz. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Hört man sich in den Gastronomiebetrieben in der Region um, begrüsst niemand die vom Bund auferlegte Zertifikatspflicht bei Restaurantbesuchern. Da die Impfquote der Schweiz bei erst zirka 55 Prozent liegt, ist die Rechnung schnell gemacht, wie viel in den Kassen fehlen wird.

«Bei uns beträgt der Umsatzrückgang 35 Prozent», berichtet Petra Müller, Hotelrestaurant Buchserhof in Buchs. Susanne Kugler, Restaurant Traube in Sennwald, schätzt den Rückgang auf 40 Prozent. Kathrin Schöb vom Restaurant Bahnhöfli in Haag kann dagegen den Umsatzrückgang nicht beziffern. Die zuletzt gute Witterung half der lokalen Gastronomie etwas. Doch sinken die Temperaturen, ist man darauf angewiesen, dass ein noch grösserer Teil der Bevölkerung vollständig geimpft ist.

Stiller Protest: Innenraum ist geschlossen

Kämpferisch geht Susanne Kugler mit der Situation um: Die Wirtin erklärt das Restaurant Traube in Sennwald zur zertifikatsfreien Zone und hat deshalb den Innenraum konsequent geschlossen. «In der Gartenwirtschaft sind alle willkommen», sagt sie. Es ist ihre Art des Protests, dass Leute ohne gültiges Zertifikat nicht drinnen konsumieren dürfen.

Die Stammgäste stehen hinter ihr und kommen regelmässig in die «Traube». Auch wenn es kälter wird, bleibt das Restaurant geschlossen, die Gartenwirtschaft aber offen. Doch das geht auch ins Geld, wie Kugler festhält:

«Wir haben viel weniger Tische zur Verfügung. Wenn es draussen voll ist, ist es halt voll.»

Dass ihre Kundschaft sie stützt, empfindet sie als Genugtuung und motiviert sie sehr. Die Wirtin sagt: «Durchbeissen und für die Gäste da sein.»

Den Gaumenfreuden sind Grenzen gesetzt: Die Betreiber der lokalen Gaststätten hoffen auf sonniges Herbstwetter. Bild: Britta Gut

Lieber verzichten als unvollständig essen gehen

Aussen und innen wird man dagegen im Hotel Restaurant Buchserhof in Buchs und im Restaurant Bahnhöfli Haag bedient. Petra Müller vom «Buchserhof» hofft, dass die Impfquote bald einen Prozentsatz erreicht, welcher den Zertifikatsvorweis überflüssig macht. Zur Arbeit, die Zertifikate zu kontrollieren, äussert sich Müller wie folgt:

«Ich mag nicht Polizistin sein und die Böse spielen.»

Die Umsatzeinbussen, so erklärt sie weiter, ergeben sich in allen Bereichen: Mittag- und Abendessen von Privaten, Anlässe von Vereinen, aber auch Seminare. Stets stellt sich die Frage, ob der Anlass mit weniger Leuten, also unvollständig, durchgeführt wird – oder ganz abgesagt.

Auch im privaten Bereich läuft es ähnlich, wie Petra Müller weiss. Erfüllt ein Mitglied einer Gruppe, die sich regelmässig zum Abendessen trifft, die 3-G-Regel nicht, verzichtet meist die gesamte Gruppe auf den Gang ins Restaurant. Somit entgehen den Gastronomen auch unter den Geimpften viele Gäste. Steigende Tendenz gibt es nur in einem Bereich: «Das Take-away hat wieder angezogen», berichtet Müller.

Bei schönem Wetter füllt sich die Terrasse

«Mit den ersten zwei Wochen sind wir sehr zufrieden», zieht Kathrin Schöb, Küchenchefin Restaurant Bahnhöfli in Haag, Bilanz. Die grosszügige und sonnige Terrasse ist für die Lokalität ein grosser Vorteil, es können sehr viele Tische auch abends besetzt werden. Was ihr auffällt:

«Das Abendessen beginnt früher.»

Die Kundschaft will so der einsetzenden Kälte entgehen, sobald die Sonne hinter den Bergen verschwunden ist. Doch zuletzt blieb es lange mild, das Geschäft lief nicht ganz so schlecht für das «Bahnhöfli»-Team. An einem Abend, so erinnert sich Schöb, sei sogar der grosse Saal voll gewesen. Eine bange Frage stellt sie sich aber schon jetzt: Was passiert, wenn das schöne Wetter ausbleibt und die Abende zu kalt für Aussenaufenthalte werden? «Wir sind sehr gespannt», sagt Schöb und hofft, wie alle Gastronomen der Region, auf goldene Herbsttage.