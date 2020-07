Im Biermuseum Rüthi erleben Besucher eine Zeitreise durch die Bierkultur Das Biermuseum Rüthi bietet in Führungen Geschichte, Geschichten und Genuss rund um das Gebräu aus Gerste, Hopfen, Hefe und Wasser. Mit Begeisterung geben die Besitzer Pierre und Jutta Cobbioni ihr Wissen weiter. Hanspeter Thurnherr 16.07.2020, 05.00 Uhr

Jutta und Pierre Cobbioni in der Bierschwemme, welche bis zu 30 Personen Platz bietet. Die Wände sind voll mit Bierkrügen aus aller Welt. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Wer das Biermuseum «Zum alten Bock» im Haus mit angebauter Remise an der Staatsstrasse 103 in der Dorfmitte besucht, wird zuerst einmal überrascht sein über den Umfang und die Vielfalt an Exponaten. Während der Führung wird das Staunen über die Geschichte und die Geschichten rund ums Thema Bier dann immer grösser. Denn Pierre Cobbioni, treibende Kraft und zusammen mit seiner Frau Jutta Besitzer des Museums, schöpft aus seinem umfangreichen Fundus an Wissen über die historischen Entwicklungen und Auswirkungen, über Legenden, Mythen und Anekdoten, die sich rund ums Bier entwickelt haben – und er gibt dieses Wissen mit spürbarer Begeisterung an die Zuhörer weiter.

Erinnerung an die Zeit, als es in Buchs noch mehrere Brauereien gab. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Ein Geschenk gab den Ausschlag zum Sammeln

Der ehemalige Berufssoldat kam berufsbedingt in der ganzen Schweiz herum. Als Tessiner begann er, Gegenstände zu sammeln und zu dokumentieren, die ihn an die Tradition und die Kultur seines Landes erinnerten. Da würde eigentlich eher Wein als Bier nahe liegen. Doch den Ausschlag, sich auf die Bierkultur zu fokussieren, gab ein Geschenk seines deutschen Schwiegervaters Max Müller. Der ehemalige Dragoner schenkte Cobbioni einen Bierkrug, den Müller im Dienst ständig bei sich hatte. Dieser Krug trug die Inschrift:

«Es trinkt der Mensch, es säuft das Pferd – bei der Kavallerie ist’s umgekehrt».

Jutta und Pierre Cobbioni in der Bierschenke, wo die Besucher empfangen werden. Ein besonders schönes Exemplar eines Bierkruges mit Deckel. Text und Bild sprechen für sich. Ursprünglich wurde Bier aus Hörnern getrunken. Blick in einen von zwei Räumen des Hubertusstübli im Biergarten.

Pierre Cobbioni faszinierte von Anfang an weniger das Bier an sich, als vielmehr die Bierkultur dahinter. Auf Flohmärkten, bei Versteigerungen, in Clubs, Brauereien und Tauschbörsen fanden und finden er und Jutta Cobbioni jene Gegenstände, deren spannende Geschichten er ergründet und recherchiert. So erwarb er sich ein fundiertes Wissen, auf das heute manchmal sogar Studenten für Dissertationen oder Masterarbeiten zurückgreifen. Er versteht die Exponate denn auch mehr als «visuelle Geschichten-Impulse».

Ein stromloser Kühlschrank: Links wurde das Eis eingefüllt. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Jeder Raum einem Thema gewidmet

Im Jahr 2005 konnte er, unterstützt von seiner Frau Jutta, das Biermuseum eröffnen. Jeder der elf gemütlich und einfühlsam eingerichteten Räume ist dabei einem Thema gewidmet, zum Beispiel Bier und Religion, Bier und Heimat, Trinkgefässe, Bier und Gesundheit, Schutzpatrone, Mythologie und vieles mehr.

Das Museum kann man als Gruppe von mindestens zehn Personen (Gesellschaften, Vereine, Firmen) besuchen, wobei eine Führung mindestens zwei bis drei Stunden dauert – oder entsprechend länger mit Essen und Trinken. Pierre Cobbioni sagt:

«Denn ein wichtiges Ziel ist, das Museum als Ort der Begegnung zu erleben und auch das Soziale zu pflegen.»

Etwa bei Weisswurst, Brezel und Kartoffelsalat, wie es in der deutschen Bierkultur üblich ist – oder dank Partyservice je nach Gusto. Den Besuchern steht in der warmen Jahreszeit auch der Biergarten und das Hubertusstübli offen.

Auch in der Heilkunde haben Bier und seine Zutaten ihre Funktion. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Pierre Cobbioni weiss viele Geschichten zu erzählen

«Bier ist ein fester Bestandteil der deutschen Kulturgeschichte», erzählt Cobbioni. So folgt beim Rundgang eine Geschichte nach der anderen, etwa über Kaiser Karl V. und dessen «Beitrag», warum es Bierkrüge mit bis zu vier Henkeln gibt. Oder über die Rolle eines Pferdemarktes, dem sogenannten Keferloher Markt am ersten Montag im September. Oder warum früher nur zwischen den Feiertagen der beiden Heiligen Michaeli und Georgi gebraut werden durfte. Auch was Pan, Teufel, Bock oder der Berg Drei Schwestern in Liechtenstein mit dem Bier zu tun haben, erfahren die Museumsbesucher.

Und so fliegt die Zeit förmlich dahin. Es lohnt sich also, bei der Planung mehr als genug Zeit einzurechnen. Pierre Cobbioni stimmt den Inhalt jeder Führung auf die Gruppe ab. «Deshalb nehmen wir nur eine bis zwei Führungen im Monat an», sagen Cobbionis. Das Museum führen die beiden, unterstützt von Freunden, ohne Subventionen. Deshalb haben sie eine Stiftung gegründet, «um den ganzen Plunder» zu erhalten, wie es Pierre Cobbioni auf seine eigene Art ausdrückt. Denn: Auch Kitschiges gehört zur Bierkultur und ist im Museum zu sehen.

Das Biermuseum befindet sich in diesem Haus mit Remise. Bilder: Hanspeter Thurnherr