Würdigung für grosszügiges Legat an Sennwalder Altersheim nachgeholt Mit einer kleinen Feier weihten Verwandte von Paula Blatter-Berger gemeinsam mit Gemeinde- und Altersheim-Vertretern eine Gedenktafel beim Altersheim Forstegg ein. Corinne Hanselmann

Altersheim-Kommissionsmitglied Christoph Tinner (von links), Heimleiterin Jeanette Möösli, Ortsgemeinde-Salez-Präsident Hansueli Dütschler und Gemeindepräsident Peter Kindler weihten die Gedenktafel gemeinsam mit Paula Blatters Grossneffen Andreas und Christian Berger, dem Neffen Fritz Berger, Pflegedienstleiterin Bojana Hagmann und einer Bewohnervertreterin ein. (Bild: Corinne Hanselmann)

«Wir kommen zusammen, um die Gedenktafel für Paula Blatter-Berger würdig einzuweihen», sagte Gemeindepräsident Peter Kindler am Mittwochnachmittag. Paula Blatter-Berger stammte aus der Gemeinde Sennwald und vermachte dem Altersheim Forstegg, als sie im Jahr 2004 starb, eine Million Franken.

Paula Blatters Grossneffe Christian Berger, der in der Region Greifensee wohnt, hat aufgrund der «Irrungen und Wirrungen» rund um das Altersheim Forstegg mit dem Gemeindepräsidenten Peter Kindler Kontakt aufgenommen. «Auch in Zürich hat man offenbar den ‹Blick› gelesen», so Kindler. Christian Berger erkundigte sich, ob auch das Legat seiner Grosstante «versickert» sei. Dem ist nicht so, wie Kindler versichert. Während über zehn Jahren blieb das Legat unberührt. 2015 ersetzte man mit einem Teil des Geldes die 20-jährigen Betten und man liess die Umgebung hinter dem Altersheim umgestalten – das Blatter-Pärkli entstand. Doch eine würdevolle Erwähnung von Paula Blatter-Berger auf einer Gedenktafel blieb aus.

«Das war keine böse Absicht»

Dies holte die Gemeinde Sennwald nun in Zusammenarbeit mit einem Neffen und zwei Grossneffen Paula Blatters nach. Die Familie Berger hat eine Tafel entworfen, die Gemeinde liess sie anfertigen. Zusätzlich verschönert nun ein Brunnen das Pärkli. Kindler entschuldigte sich bei der Familie Berger, «das war damals keine böse Absicht». Grossneffe Andreas Berger sowie der 89-jährige Neffe Fritz Berger waren bei der Einweihung ebenfalls anwesend.

Würdige Erwähnung der Spenderin einer Million Franken auf einer Tafel. Ein neuer Brunnen verschönert zudem das Pärkli.

Heimleitung hatte und hat keinen Zugriff aufs Legat

«Nach wie vor sind 750000 Franken des Legats vorhanden. Wir werden weiterhin sorgsam damit umgehen. Heute und morgen ist auch gar nichts geplant», so Kindler. Der alte Heimleiter, wie auch die neue Heimleiterin, hatten und haben keinen Zugriff auf dieses Geld.

Paula Berger wurde 1910 geboren und verlebte ihre Kindheit in der Gemeinde Sennwald. Mit 34 Jahren heiratete sie in Töss Hans Blatter, welcher eine Schmiede und eine Karosseriewerkstätte betrieb. Die Ehe blieb kinderlos, aber das Geschäft entwickelte sich prächtig und verschaffte Blatters ein stattliches Vermögen. Hans starb 1994. Danach besuchte Paula Blatter fast alljährlich ihre Heimat.