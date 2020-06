Noch eine Langsamverkehrsbrücke? Ruggell hat einen konkreten Wunsch für das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein An den Rheinbrücken zwischen dem Werdenberg und dem Fürstentum Liechtenstein nagt der Zahn der Zeit. Sanierungen werden dereinst unumgänglich. Ruggell möchte eine neue Langsamverkehrsbrücke über den Rhein in die Gemeinde Sennwald. Katharina Rutz 10.06.2020, 19.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rheinbrücke Salez-Ruggell rückt in den Fokus der regionalen Verkehrsplanung und soll als C-Massnahme ins vierte Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein aufgenommen werden. Bild: Corinne Hanselmann

Die Brücken über den Rhein in der Region Werdenberg sind rund 50 Jahre alt. «Aufgrund von Verkehrsentwicklungen oder aus baulichen Gründen müssen sie überprüft, erweitert oder saniert werden», schreibt der Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein. Ziel des Vereins ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Abstimmung von Siedlung, Verkehr und Landschaft zwischen der Region, dem Kanton St.Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein.

Zu diesem Zweck konnten bereits zwei Agglomerationsprogramme beim Bund eingereicht und Massnahmen wie der neue Bushof Buchs oder die neue Langsamverkehrsbrücke Buchs-Vaduz umgesetzt werden. Beide Massnahmen waren Teil des zweiten Agglomerationsprogramms Werdenberg-Liechtenstein. Derzeit wird die vierte Generation erarbeitet.

Nadelöhre im grenzüberschreitenden Verkehr

Die Brücken erregen dabei seit jeher die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, da sie ein Nadelöhr im Verkehr bilden und bei mehreren Brücken Stauproblematik herrscht. Im öffentlichen Gespräch waren bisher vor allem die Rheinquerungen bei Sevelen-Vaduz und Haag-Bendern. Seitens Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein ist geplant, ebenso den Übergang Salez-Ruggell erstmals aufzunehmen.

Bis 1918 konnte der Rhein zwischen Ruggell und Sennwald mittels Fähre überquert werden. Bild: Archiv der Gemeindeverwaltung Sennwald

Parallel hierzu schaltete sich auch Ruggell aktiv in den Diskurs ein. Die Liechtensteiner Gemeinde arbeitet seit 2018 an einem Verkehrsrichtplan, wie im Mai in einem Artikel des «Liechtensteiner Vaterlandes» zu lesen war. Darin fällt folgender Satz auf:

«Teilnehmer des Langsamverkehrs dürfen unweit der bestehenden Rheinbrücke auf eine neue Fuss- und Radwegbrücke in die Schweiz hoffen. Das Bauprojekt wurde bereits in das Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein aufgenommen.»

René Lenherr von der Geschäftsstelle der Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein bestätigt: «Seitens Gemeinden konnten neue Anträge eingereicht werden, die nun bis im Herbst 2020 geprüft werden. Die Langsamverkehrsbrücke Ruggell-Salez ist in den Ruggeller Massnahmeneingaben als Vorschlag enthalten.»

Dieses Bild entstand während des Baus der ersten Holzbrücke über den Rhein zwischen Sennwald und Ruggell, die 1929 eröffnet wurde und 1963 ein Raub der Flammen wurde. Bild: Archiv der Gemeindeverwaltung Ruggell

Bis jetzt sei vorgesehen, die bestehende Rheinbrücke Salez-Ruggell als C-Massnahme in die vierte Generation des Agglomerationsprogramms Werdenberg-Liechtenstein aufzunehmen. Bis es allerdings soweit ist, muss die Massnahme noch eingehend geprüft und mit dem Gesamtverkehrskonzept in Abstimmung gebracht werden.

Nach dem Brand der Rheinbrücke Sennwald-Ruggell wurde im Frühling 1964 eine Notbrücke gebaut. Bild: Archiv der Gemeinde Ruggell

Das vierte Agglomerationsprogramm wird seit letztem Herbst erarbeitet und via Kanton St.Gallen in den nächsten Tagen beim Bund angemeldet. Das definitiv erarbeitete Programm wird nach einer Vernehmlassung durch den Kanton St.Gallen, das Fürstentum Liechtenstein und die Trägergemeinden sowie der Öffentlichkeit Mitte September 2021 beim Bund eingereicht.

Laut René Lenherr kann bei C-Massnahmen kein Zeitrahmen der konkreten Umsetzung genannt werden. «Sie befinden sich noch im Planungsprozess.» Es dürfte im Rahmen des Agglomerationsprogramms allerdings erst nach 2032 soweit sein.