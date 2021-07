Neue Räume schaffen: Kulturtafel-Gespräch auf dem Schloss

Werdenberg Beim Kulturtafel-Gespräch kam der Wunsch auf, Räume zu schaffen, die einen unmittelbaren Bezug zur Gesellschaft ermöglichen Zum Kulturtafel-Gespräch im Schloss Werdenberg trafen sich Abt Urban Federer und Architekt Gion A. Caminada. Das Kulturtafel-Gespräch bot den Anwesenden ein tiefgängiges Forum, das ein Nachdenken über Gott und die Welt stärkt. Heidy Beyeler 09.07.2021, 17.07 Uhr

Gespräch an der Kulturtafel im Schloss: Abt Urban Federer (Mitte links) und Architekt Gian A. Caminada (Mitte rechts) Bild: Urs Bärlocher

Thomas Gnägi, Museumsleiter Schloss Werdenberg, lud die Gäste Urban Federer, Abt des Klosters Einsiedeln, und den renommierten Bündner Architekten und ETH-Professor Gion A. Caminada in den Rittersaal ein. Zahlreiche Besucher rund um die grosse Tafel hörten dem einstündigen Gespräch aufmerksam zu.

Die Begrüssung durch Thomas Gnägi diente zur Aufwärmung der beiden Gesprächspartner, die sich persönlich noch nie begegnet sind und somit noch nicht kannten. «Der Abt hat an seinem Wirkungsort die Kirche mit einer Tafel, einem Altar mit Essen und Trinken. Im Mittelpunkt vom christlichen Kult steht vis-à-vis die Architektur, bei der man auf einem langen Gang zum Refektorium, dem Speisesaal der Mönche, geht. Da sitzt man an einer langen Tafel», erläuterte Gnägi. Danach wollte er wissen, was der Architekt Caminada, der einst Bauschreiner gelernt hat, zur neuen Holztafel im Rittersaal meint und fühlt.

Räume mit Weite und Räume mit Hoffnungen

Zwei Menschen, die, wenn man so will, über Gott und die Welt reden und ihre philosophische Gedankenwelt über Tafeln und Tische offenbarten. Gion A. Caminada:

«Am Tisch sitzen ist etwas Unglaubliches. Es ist wie eine Metapher für die Gemeinschaft.»

«So soll es auch sein», stimmt Gnägi zu. Der Museumsleiter gab schliesslich vage den Weg an, worüber gesprochen wird an diesem Abend. «Es geht um das Haus, das im Zentrum steht und eben auch um den Menschen, der darin wohnt.»

«Ich rede gerne von Räumen, weniger von Häusern»

Urban Federer wohnt in einem sehr grossen Haus. 1994 wurde er zum Priester geweiht. Anschliessend studierte er Germanistik und Geschichte in Fribourg. Im Dezember 2013 wurde er im Alter von 45 Jahren zum Abt des Klosters Einsiedeln geweiht. «Ich rede gerne von Räumen, weniger von Häusern, sondern von Aussenräumen. Das Meer als Raum mit immenser Weite und die Bergwelt haben mich geprägt.» Zwei entgegengesetzte Räume wie Sommer und Winter.

Gion A. Caminada lebt in Vrin im Kanton Graubünden. Er wirft für sein Leben und sein Tun immer wieder Fragen auf. «Es stehen auch Hoffnungen im Raum. Man wird skeptisch. Es ist wie bei den Mönchen. Langweilig. Es entsteht eine Monotonie, die kaum aushaltbar ist. Plötzlich bekommt sie eine Form und wird räumlich. Das ist grossartig.» Und so entstand wohl auch das bisher bekanntestes Werk von Caminada: die «Stiva da Morts», wörtlich, Wohnzimmer der Toten.

Aspekte, Empfindungen und Philosophien

Die Gesprächspartner zeichneten Aspekte ihrer Empfindungen, Meinungen und philosophischen Gedanken auf, die da und dort bei den Zuhörern ein positives Nachdenken aufkommen liessen. Caminada sagt weiter:

«Orte entstehen dort, wo erkannt wird, was man am besten kann. Und dort versuche ich die Studenten, die Menschen zu stärken.»

Das Ziel oder der Wunsch von Gion A. Caminada ist es, Orte zu schaffen, im Dialog zwischen Handwerk, Architektur und anderen Disziplinen. Die Kernidee ist, Räume zu schaffen, die einen unmittelbaren Bezug zur Gesellschaft ermöglichen. «Bei uns ist gerade der Wolf das Thema in Bezug auf den Raum. Da frage ich mich: ‹Kennen Sie das Gemeinsame zwischen Wolf und Bauer? Antwort: Beide töten Schafe.›» Das Kulturtafel-Gespräch bot den Anwesenden ein tiefgängiges Forum, das ein Nachdenken über Gott und die Welt stärkt.