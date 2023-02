W&O-Sportpreis «Mein Durchschnittspuls ist 188»: Alles über die diesjährige Verleihung des W&O Sportpreises Sportlerinnen und Sportler verrieten an der Preisverleihung des W&O-Sportpreises 2022 allerlei Wissenswertes über ihre Tätigkeiten. In vier Kategorien standen je drei Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften oder Funktionärinnen und Funktionäre zur Auswahl. Robert Kucera Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr

Ohne Musik weitergetanzt: Die jungen Turnerinnen und Turner des TV Buchs begeisterten das Publikum in zwei Showblocks. Bild: Robert Kucera

Eine feierliche Atmosphäre herrschte am Freitagabend im Lichthof des BZBS in Buchs. Kein Wunder – denn es fand die Preisverleihung des W&O-Sportpreises 2022 statt.

In vier Kategorien standen je drei Sportlerinnen, Sportler, Mannschaften oder Funktionärinnen und Funktionäre (Raiffeisen-Ehrenpreis) zur Auswahl.

Im Showblock begeisterten die jungen Turnerinnen und Turner des TV Buchs das Pu­blikum. Im zweiten Teil machte die Technik aber nicht mit. So tanzte man ohne Musik weiter, was die Sportlerinnen, Sportler, Sponsoren und Gäste mit lautstarkem rhythmischen Klatschen honorierten.

Rücktritte und grosse Ambitionen

Moderator Alexander Schawalder führte mit Witz und sportlicher Kompetenz durch die Preisverleihung und holte allerlei Wissenswertes aus den Nominierten heraus. So erfuhr man im Lichthof von den Ehrenpreis-Kandidatinnen und -Kandidaten, dass Franco Chiani (Schwingclub Wartau) bereits 80 Jahre Vorstandsarbeit hinter sich hat und Velofahren als neue Tätigkeit sehr schön sei. Sonja Vetsch (Damenturnverein Wildhaus) hat nach ihrem Rücktritt als Präsidentin die Fronten gewechselt und blickt nun hinter die Kulissen des Turnsports beim St.Galler Turnverband. Was aus ihrer Sicht spannend ist. Bei den Mannschaften erfuhr man vom Team Toggenburg, dass das Formationsfahren nicht ganz ohne ist. So musste man an den gewonnenen Schweizer Meisterschaften nach einem Zusammenstoss auf einen Ersatzmann zurückgreifen. Und wie sieht der Weg zur Titelverteidigung aus? «Wir sind nicht die fleissigsten, wir haben erst ein Training absolviert», sagte Thomas Bösch am Freitagabend im BZBS. Sogleich wies er aber darauf hin, dass es am Samstag weitergeht mit dem Einstudieren der Kür. Kurz darauf erläuterte Dietmar Lamprecht, Präsident Squashclub Grabs, wie gross der Aufwand sei, so lange an der Spitze dieses Sports zu sein und dass es dazu den Einsatz von ausländischen Spielern braucht. Trotz drei Meistertiteln ist der Siegeshunger ungestillt. So verkündet Lamprecht: «Der Zweite ist der erste Verlierer.»

Im Fokus: Weltrekord und das nächste Tattoo

Bei den nominierten Sportlern war nur Robert Vuketic persönlich anwesend. Der Ultratriathlet berichtete von «Matsch im Kopf ab dem vierten Tag», betonte aber, dass ein fünffacher Ironman Spass mache. Ob er erneut am nächsten Swissultra teilnimmt, steht noch nicht fest. Obschon Vuketic eines reizt: «Ich könnte bei einem drei- oder vierfachen Ironman anhand meiner letztjährigen Zeiten beim fünffachen einen neuen Weltrekord aufstellen.»

Moderator Alexander Schawalder führte ausserdem kurz aus, was der nominierte Snowboarder Jan Scherrer ihm per Sprachnotiz zukommen liess. So berichtete er von einem intensiven Jahr als Profisportler, dem Schreiben der Bachelor-Arbeit und seiner neuen Rolle als Vater. Zudem sind Scherrer und seine Frau in einer Tattoo-Challenge. Mit der nächsten Medaille folgt das nächste Tattoo.

Der nächste Schritt: Nati und die Heim-WM

In der Kategorie Sportlerin des Jahres vertrat Marcia Andrade ihre Schwester Lydia. Andrade schildert, dass ihre Schwester zwar Profispielerin sei, aber dennoch beim SV Meppen einen 30-Prozent-Job hat. Auf die Frage, wann man mit Lydia Andrades Einstand in der Nati rechnen könne, hielt Marcia fest: «Nun ist die ehemalige Trainerin von Lydia Nati-Trainerin. Ich hoffe, dass sie nun gute Chancen hat.»

Ebenfalls Profi ist Nicole Göldi. Die E-Mountainbikefahrerin – Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin – fährt derzeit aber mit dem Rennvelo zwecks Grundlagentrainings. Ihr grosses Ziel ist die WM in der Schweiz 2024. «Ich will Vollgas geben und nochmals den Titel holen», sagt Göldi. Zudem berichtet sie, dass das Fahren mit Motor ganz schön anstrengend sei. «Mein Durchschnittspuls bei einem Rennen ist 188.» Dies, weil die Strecken sehr schwer sind und keine Ruhepausen beinhalten.