Umweltgruppe Gonzen: Gemeinsam für eine nachhaltigere Zukunft

W&O-Sommerserie «Zu einem nachhaltigeren Lebensstil motivieren»: Umweltgruppe Gonzen engagiert sich fürs Klima Die Umweltgruppe will sich zudem für nachhaltigere politische Entscheide auf kommunaler Ebene einsetzen.

Pascal Aggeler 26.08.2021, 05.00 Uhr

Die Umweltgruppe Gonzen versammelte sich am 21. Mai für eine Klimademonstration durchs Städtli Sargans. Bild: PD

«Der Verein Umweltgruppe Gonzen (Umgo) wurde dieses Jahr im März gegründet», erklärt Veronika Wodsak eine Mitbegründerin der Umweltgruppe. Auch zu den Gründern gehören Kerein Arian und Thomas Bucher. «Ich und Veronika haben uns oft über die Umwelt und das Klima unterhalten, während unsere Kinder gemeinsam gespielt haben. Dann haben wir den Entschluss gefasst selbst aktiv zu werden und uns fürs Klima in der Region zu engagieren», erklärt Bucher zur Entstehung des Vereins. Zurzeit zählt der Verein 10 bis 15 Mitglieder, welche aus den Regionen Sarganserland, Werdenberg und Liechtenstein kommen.

Für eine nachhaltige Lebensweise

Der Verein sieht deshalb den Schwerpunkt seiner Arbeit lokal verwurzelt, in den Gemeinden der Regionen Sarganserland, Werdenberg und Liechtenstein. «Zum einen möchten wir die Bürgerinnen und Bürger zu einem nachhaltigeren Lebensstil motivieren und die dafür relevanten Informationen bereitstellen», erklärt Kerein. Thomas Bucher ergänzt: «Andererseits möchten wir auch auf umweltfreundlichere politische Entscheidungen auf der Gemeinde-Ebene hinwirken».

Am 21. Mai folgten über 50 Leute dem Aufruf der Umweltgruppe Gonzen und demonstrierten friedlich fürs Klima und die Umwelt. Bild: PD

Am 21. Mai rief die Umweltgruppe zu einer Demonstration fürs Klima auf. 50 Leute aus allen Altersgruppen aus der Region sind dem Aufruf gefolgt und vom Bahnhof Sargans übers Städtli bis zum Arwole Spielplatz gelaufen. Im Anschluss daran folgten drei spannende Vorträge rund um das Thema Umwelt und dessen Schutz. Veronika Wodsak zeigt sich erfeut:



«Es war schön zu sehen, wie viele Leute sich aus der Region versammelten und gespannt den Vorträgen lauschten.»

Der soziale Aspekt darf nicht zu kurz kommen

Um zukünftige Ziele geplant in Angriff zu nehmen, wird an jedem dritten Montag im Monat eine Sitzung abgehalten. In dieser werden die weiteren Schritte geplant, Ideen untereinander ausgetauscht und auch persönliche Anliegen besprochen. Denn auch der soziale Aspekt soll in der Umweltgruppe nicht zu kurz kommen.

«Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das sich unserem Verein anschliesst», sagt Thomas Bucher. «Wir sind auch immer offen für neue Ideen und Vorschläge», fügt Kerein Arian hinzu. Abschliessend sagen die drei:

«Um dem Klimawandel entgegenzuwirken braucht es uns alle und wir hoffen, dass wir mit der Umgo möglichst viel zu einer besseren Zukunft beitragen können.»