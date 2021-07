Ein Traum erfüllt sich: Liechtensteinerin forscht am Klima

W&O-Sommerserie Forschen am Klima: Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht Schon als Schülerin wollte Anna Rauter am Klimawandel arbeiten. Nun tut sie dies in Schottland im Rahmen ihrer Doktorarbeit. Pascal Aggeler 27.07.2021, 12.00 Uhr

Weit gereist und um einige Erfahrungen reicher: Anna Rauter aus Liechtenstein forscht an Klima und Energie. PD

Ob die Mongolei, Norwegen oder Griechenland. Als Sozialanthropologin, welche rund um das Thema Energie-Elite forscht, ist Anna Rauter um die ganze Welt gereist. Ursprünglich stammt sie aus Liechtenstein. Dort verbrachte sie ihre Kindheit und absolvierte ebenfalls ihre obligatorische Schulzeit.

Nach der Primarschule besuchte sie die International School Rheintal in Buchs. Diese Ausbildung ebnete ihr den Weg für diese internationale akademische Reise, auf welcher sie viele Menschen kennen lernen durfte und auch ebenso viele Erinnerungen sammeln konnte.

Schon immer am Klima interessiert

«Schon während meiner Schulzeit habe ich mich für den Klimawandel interessiert und wollte später in diesem Bereich forschen», erklärt Anna Rauter. Sie hatte vor, als einflussreiche Politikerin das Klima positiv zu beeinflussen. «Somit entschied ich mich für ein Studium an der University of St. Andrews in Schottland, weil ich dort mehrere Fächer gleichzeitig studieren konnte.»

Sie studierte Internationale Beziehungen, Anthropologie und Wirtschaft. Seit 2017 arbeitet und forscht sie nun schon an ihrer Doktorarbeit zum Thema Energie-Elite in Norwegen. Unter der Energie-Elite sind CEOs, Leute in höheren Positionen und Manager zusammengefasst, die in der Energiebranche tätig sind.

Anna Rauter in voller Montur bei der Besichtigung einer Windturbine. PD

Leute mit interessanten Geschichten und Ansichten

Im Zuge ihrer Doktorarbeit verbrachte sie 18 Monate in Norwegen. Dabei lernte sie viel über die Leute aus der Energie-Elite und verbrachte einige Zeit mit diesen. Rauter führt aus:



«In der Anthropologie erforschen wir, wie Menschen sich, ihre Umwelt und ihre Mitmenschen wahrnehmen. Das benötigt intensive Forschung auf Kontaktbasis.»



Sie ergänzt schmunzelnd: «Im Rahmen der Arbeit konnte ich so viele neue Leute kennen lernen und die Problematik des Klimawandels und Energiedilemmas besser verstehen. Ausserdem habe ich nun viele interessante Anekdoten sammeln können.»

Ein Umdenken findet statt

Ziel der Dissertation sei es, die Gedankengänge, Lebensweisen und Überzeugungen der Energie-Elite zu erforschen, die sie im Bezug zu Themen wie Nachhaltigkeit, Ressourcen und Zukunft haben.

Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass ein Umdenken bezüglich Nachhaltigkeit, Ressourcen und Zukunft stattfindet. Denn, so sagt Rauter:

« Rund 30 Prozent der Leute haben während meiner Feldarbeit zu nachhaltigen Energiefirmen gewechselt. Diese Wechsel sind symbolträchtig.»

Anna Rauter ist davon überzeugt, dass es alle braucht, um den Klimawandel zu vermindern und so das Ziel einer besseren Zukunft zu erreichen. Ihre Doktorarbeit wird sie voraussichtlich 2022 beenden. Anschliessend sei ein Buch geplant, welches sie mit den Anekdoten aus der Feldarbeit füllen möchte.