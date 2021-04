Kanton St. Gallen Wo ist es ruhig – wo ist es laut in der Region? Seit kurzem ist das Strassenlärmkataster des Kantons St.Gallen für alle online einsehbar. Pascal Aggeler 09.04.2021, 11.35 Uhr

An der Buchser Bahnhofstrasse werden tagsüber durchschnittlich 70 Dezibel gemessen. Bild: Pascal Aggeler

Das Online-Strassenlärmkataster macht die Lärmbelastung an ausgewählten Strassen sowohl am Tag als auch in der Nacht sichtbar. Der Kanton hat diese Zahlen Ende März öffentlich zugänglich gemacht.

Im Kataster werden die Belastungsstufen durch Farben unterschieden. Gleichermassen sind die Wirkungszonen, welche die Lärmwirkung jenseits der Strasse markieren, farblich hervorgehoben und betroffene Gebäude, je nach Stärke der Belastung in Dezibel, eingefärbt.

Die Zahlen und Bezugsdaten für das Lärmkataster stammen von 2018. Diese basieren auf Verkehrszählungen und Modellen. Von Gesetzes wegen werden diese Zahlen alle fünf Jahre erneuert und aktualisiert.

Regionale Orte mit besonders hohem Lärm

Einer der Lärmhotspots in der Region ist die Buchser Bahnhofsstrasse. Am Tag werden dort durchschnittlich 70 Dezibel gemessen. Dies entspricht etwa dem Lärm eines Staubsaugers. In der Nacht beträgt die Lärmbelastung im Durchschnitt 56 Dezibel, was der Lautstärke eines Radios entspricht.

Auch die Staatsstrasse zwischen Buchs und Grabs weisst an einigen Stellen erhöhte Lärmbelastungen auf. Bis zu 74 Dezibel werden dort am Tag gemessen. Dies entspricht der Lautstärke einer schleudernden Waschmaschine. In der Nacht herrschen zwischen Buchs und Grabs durchschnittlich 61 Dezibel.

Ausschnitt aus der Region Buchs: Je heller die Farben der Gebäude desto stärker ist die Lärmbelastung. Bild: Lärmkataster Kanton St. Gallen

Interessant für Wohnungssuchende

«Das Lärmkataster kann bei der Wohnungssuche einen Anhaltspunkt bieten», sagt Remo Daguati vom Hauseigentümerverband St.Gallen. Gleichermassen bildet dieses Tool eine Basis für Lärmbeurteilungen. Daguati stellt fest:

«In der Region Werdenberg lassen sich nur einzelne Punkte mit Lärmgrenzwertüberschreitungen feststellen. Die Region hat es mit der Lärmbelastung im Griff.»

Um dem Lärm entgegen zu wirken werden Lärmschutzfenster eingebaut. «Damit kann schon viel erreicht werden», sagt Daguati dazu. Weitere Möglichkeiten sind Strassenbeläge, die den Lärm dämpfen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen. Letztere sind jedoch politisch oft nicht gern gesehen bzw. schwierig durchzusetzen.

Hinweis

www.geoportal.ch/Lärmkataster