WM-VORSCHAU Der Gamser Jonas Lenherr kehrt für die WM an den Ort des jüngsten Erfolgs zurück: «Ich weiss, was ich zu tun habe» Skicrossfahrer Jonas Lenherr hat seine Taktik parat: Er fährt am liebsten von der Führungsposition aus in Richtung Ziel und hält nicht viel von Windschatten-Spielereien. Robert Kucera 08.02.2021, 05.00 Uhr

Die Lieblingsposition von Jonas Lenherr (links): an der Spitze liegend der Konkurrenz davonfahren. Bild: Pontus Lundahl/Freshfocus

Skicrossfahrer Jonas Lenherr ist am Freitag mit seinen Teamkollegen nach Idre Fjäll (Schweden) abgereist, wo nächsten Samstag (Qualifikation am Mittwoch) die Weltmeisterschaft stattfindet. An jene Stätte also, wo er vor drei Wochen im Weltcup für Furore gesorgt hat: In allen drei Rennen stiess er in den grossen Final vor, zweimal fuhr Lenherr einen Podestplatz heraus.

«Ich mag die Strecke. Es ist ein cooler Kurs»,

sagt der 31-Jährige zum WM-Wettkampfort. «Schon früher bin ich in Idre Fjäll gerne gefahren. Es macht Spass, hier runterzufahren.» Nur zum Spass ist Lenherr aber nicht nach Skandinavien gereist. Schliesslich gilt es, in einem WM-Rennen gegen die Konkurrenz zu bestehen. Die jüngsten Ergebnisse katapultieren den Gamser in den Kreis der Topfavoriten. Von einer möglichen Medaille mag Jonas Lenherr nicht reden.

«Alles geben, schnell Ski fahren, tief fliegen und keine Fehler im unteren Teil machen.»

So lautet sein Rezept für jeden einzelnen Heat. Nur wenn alle Faktoren stimmen, dazu zählt Lenherr auch Material und Wettkampfglück, liegt ein Topresultat drin. Dass er die Fähigkeit dazu hat, bewies er vor drei Wochen mit den Rängen vier, zwei und drei. Am nötigen Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht. Zudem weiss er, welches Material hervorzunehmen ist und wie man auf dieser Strecke schnell sein kann. «Ich weiss, was ich zu tun habe. Es gibt keine offene Fragen und ich kann mich einfach auf die WM freuen.»

Reist mit guten Erinnerungen im Gepäck an die WM-Strecke in Idre Fjäll: der Gamser Skicrossrennfahrer Jonas Lenherr. Bild: Gian Ehrenzeller/key

Jonas Lenherr lässt sich nicht in die Favoritenrolle drängen

«Vom Druck merke ich noch gar nichts», sagt Skirossrennfahrer Jonas Lenherr mit fröhlicher Miene kurz vor seiner Abreise nach Schweden an die Weltmeisterschaft. Die guten Resultate auf der WM-Strecke, die er vor drei Wochen im Weltcup herausgefahren hat, sind für ihn weder ein Vor- noch ein Nachteil.

«Doch es gibt Selbstvertrauen, wenn man auf einem Kurs schon mal schnell war. Das ist schöner, als wenn man einen Murks hatte.»

Trotz zweier Podestplätze in drei Weltcup-Rennen in Idre Fjäll lässt sich der 31-Jährige nicht in die Favoritenrolle drängen. Zu lange ist Jonas Lenherr im Skicross-Business dabei und er weiss: Es ist wirklich alles möglich. «Bastien Midol, der Sieger vom Sprintrennen, hat zweimal die Qualifikation für die langen Rennen gewonnen – und ist beide Male im Achtelfinal ausgeschieden», dokumentiert Lenherr die Unberechenbarkeit in dieser Sportart und die grosse Dichte der Spitzenfahrer.

Für den Gamser ist vor dem WM-Rennen nur ein Erfahrungswert wirklich wichtig: «Ich weiss, dass ich auf dieser Strecke schnell sein kann.»

Auf der langen Zielgerade ist alles möglich

Dass an der Weltmeisterschaft in Idre Fjäll alles passieren kann, ist nicht nur der Sportart und den Fahrern geschuldet. Die Strecke hat es in sich – wie die Weltcup-Rennen vor drei Wochen gezeigt haben. «Da kommt man als Erster auf die Zielgerade und ist am Ende Vierter. Oder umgekehrt», beschreibt Lenherr. Deshalb sei es aus seiner Sicht wichtig, immer dranzubleiben. Auch wenn der Start nicht geglückt ist. Denn aus dem Windschatten heraus kann man auf der schier endlosen Zielgerade noch Plätze gutmachen.

Noch besser ist es für Jonas Lenherr, wenn die ersten Meter des Heats nach seinem Gusto verlaufen. Der als Blitzstarter bekannte Werdenberger mag die Führungsposition.

«So habe ich freie Sicht und kann meine Linie fahren.»

Deshalb gibt er zu Rennbeginn jeweils alles, um als Erster das Startgelände zu verlassen. «Das ist schliesslich meine Aufgabe. So schnell wie möglich ins Ziel zu fahren. Das versuche ich in jedem Heat und in jedem Streckenabschnitt.»

Spannung bis zum letzten Sprung: Um die Medaillenvergabe kann es ganz eng werden. Bild: Pontus Lundahl/Freshfocus

Abwartende Taktik behagt Jonas Lenherr nicht

Doch die lange Zielgerade lässt die Verlockung zu, das Pulver nicht zu Streckenbeginn zu verschiessen, sondern sich erst mal im Windschatten abwartend zu verhalten. Eine Taktik, über die sich Jonas Lenherr auch schon mit Trainer Enrico Vetsch ausgetauscht hat.

«Andere sollen es so machen. Meine Taktik ist das nicht»,

sagt der Gamser dazu. Es sei schliesslich auch nicht so, dass das Überholen ein Kinderspiel sei und erst mal bewerkstelligt werden müsse.

Folglich lautet Lenherrs WM-Rezept in jedem einzelnen Heat: «Von zuoberst bis zuunterst attackieren, vorne wegfahren, bei den hohen Sprüngen schauen, dass ich tief bleibe, und eine aerodynamische Haltung einnehmen.» Und zudem noch schneller starten, sodass man seinen Windschatten gar nicht erst erreicht. Bei einigen Heats in den Weltcup-Rennen von Idre Fjäll, als Jonas Lenherr ein Start-Ziel-Sieg gelang, hat er vorgemacht, dass dies machbar sei.