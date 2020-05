Wirtschaftspolitische Themen als Auslöser: Die Bevölkerung im südlichen Teil von Buchs steht seit 1930 für ihre Interessen ein Ende März vor 90 Jahren wurde der Einwohnerverein Räfis-Burgerau gegründet. Ein Rückblick in die Vereinsgeschichte mit historischen Aufnahmen. Hansruedi Rohrer 05.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Räfis-Burgerau 1930, im Jahr der Gründung des Einwohnervereins Räfis-Burgerau. Das 1883 fertiggestellte Schulhaus Räfis-Burgerau als Bildungsstätte im südlichen Dorfteil. 1979 wurden «50 Jahre SBB-Station Räfis-Burgerau» gefeiert. Das Restaurant Krone war ein gesellschaftlicher Treffpunkt in der Burgerau. Hier fanden in den vergangenen 90 Jahren viele Veranstaltungen des Einwohnervereins statt. Andreas Müntener, Mitbegründer und erster EVRB-Präsident.

Es war am 29. März 1930, als die fünf Gründermitglieder Andreas Müntener, Georg Grob, Ernst Bruderer, Christian Schwendener und Michael Spitz zusammen mit 75 interessierten Personen den Einwohnerverein Räfis-Burgerau (EVRB) aus der Taufe hoben. Als Präsident konnte Andreas Müntener aus der Burgerau vorgeschlagen und gewählt werden.

Andreas Müntener war einer der Mitbegründer und erster EVRB-Präsident. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Das Amt hatte er bis 1940 inne. Der damalige Aktuar, Ernst Bruderer, beschrieb im Protokoll der Gründungsversammlung das Traktandum 1 mit folgenden Worten: «Mit einem herzlichen Willkommgruss eröffnet der Vorsitzende die zahlreich besuchte Versammlung und erklärt, dass nur hauptsächlich wirtschaftspolitische Fragen veranlasst haben, die Versammlung einzuberufen. Er betont, dass die Kommission beschlossen habe, der Versammlung den Ratschlag zu machen, einen Einwohnerverein zu gründen, damit hinter der Kommission eine feste Vereinigung stehe, was zur Wahrung der Interessen des oberen Gemeindeteils unbedingt notwendig sei, indem er Beispiele anderer Dorfteile mit ähnlichen Vereinen bekanntgibt. Es sei nur der Verkehrsverein Buchs erwähnt.» Der Jahresbeitrag wurde auf 50 Rappen angesetzt.

Arbeit und Verdienst für die Einwohner

Nach Beratung und Genehmigung der Statuten war damit der erste Schritt getan. Der Einwohnerverein konnte seine Aufgaben anpacken. Das war wohl nicht immer ganz so einfach. Denn ein statutarisch festgelegtes Anliegen war es zum Beispiel, den Einwohnern Arbeit und Verdienst zu bringen. Der Verein verfolgte somit die wirtschaftliche Entwicklung und die sozialen Vorgänge in der engeren und auch in der weiteren Umgebung.

Man wollte neue Verdienstmöglichkeiten und Industriezweige nach Räfis-Burgerau holen. Wie eine im Jahr 1939 ins Auge gefasste Bakelitschreibmaschinenfabrik, welche Verdienst für rund 20 Personen gebracht hätte. Die Offerte konnte nie umgesetzt werden.

1979 wurde das 50-Jahr-Jubiläum der SBB-Station Räfis-Burgerau gefeiert. Bild: Archiv Hansruedi Rohrer

Beim damals neuen EVRB gab es von Beginn weg aber das Thema der SBB-Haltestelle. Das «Statiönli» konnte schon 1929 realisiert werden. Bei der Interessenten-Versammlung am 7. März 1938 schlug eine Diskussion in eine gereizte Stimmung im Saal des Restaurants Alpenrose um. Der Kanton verbot nämlich den Trinkwasserbezug aus dem Eisenbahnbächlein und dem Giessen in der Burgerau, weil es hygienisch nicht einwandfrei sei.

Turmuhr am Schulhaus beschäftigte den Verein

Im Verlaufe der früheren Zeit gab es viele gesellschaftlich-dörfliche Themen, die den Verein beschäftigten. Zum Beispiel die Anbringung einer Turmuhr am Schulhaus, die Strassenbeleuchtung, die Vermehrung der SBB-Zugshalte, die Anschaffung einer Fliegeralarmsirene, Bademöglichkeiten im Schulhaus.

Räfis-Burgerau hatte sogar bis 1979 eine eigene Postleitzahl: 9474. Und immer wieder sorgte das Thema SBB für Diskussionsstoff. Schon 1983 wurde den Einwohnern von Räfis-Burgerau angedroht, dass an der Haltestelle kein einziger Zug mehr halten werde, weil die Barrieren automatisch geschlossen werden sollen und niemand mehr auf die Sicherheit von Fussgängern achten wird. Eine entsprechende Petition gegen die Schliessung führte damals noch zum Erfolg.

Es liegt eine interessante Geschichte hinter dem Dorf. Der Zweck des Einwohnervereins Räfis-Burgerau hat sich geändert. Der Verein legt aber Wert darauf, das Brauchtum, das gesellschaftliche Leben und den Zusammenhalt in Räfis-Burgerau weiter zu pflegen.