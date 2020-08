Wirtschaft Buchs setzt mit bunten Fahnen ein sichtbares Zeichen gegen die Coronatristesse und will das «Wirgefühl» stärken Wirtschaft Buchs vertritt Handel und Gewerbe und will mit farbigen Fahnen bewusst das Gesamtbild des Stadtzentrums «aufhübschen». Zuversicht und der Blick nach vorne sollen Trumpf sein. Thomas Schwizer 10.08.2020, 05.01 Uhr

Schon auf dem Bahnhofplatz prägen bunte Fahnen das Bild. Bilder: Thomas Schwizer

Eine positive Botschaft wollen Handel und Gewerbe sich selbst, der Bevölkerung und den Gästen in Buchs vermitteln. Ziel sei es, die Stimmung «aufzuhübschen», formuliert es Jessica Remele, Leiterin Ressort Handel von Wirtschaft Buchs.

Jessica Remele, Leiterin Ressort Handel.

Gerade in der aktuellen Zeit sei es wichtig, sich von der Coronatristesse nicht anstecken zu lassen, unterstreicht Rolf Pfeiffer, Präsident der Organisation. Einzelnen Mitgliedern könne man nicht direkt helfen, aber das «Wirgefühl» stärken.

In einer schwierigen Situation schnell reagiert

Die im März verordneten Ladenschliessungen betrafen viele Händler in Buchs massiv, der Umsatz blieb weitgehend aus. In dieser wirtschaftlich enorm schwierigen Situation hat Wirtschaft Buchs, in Zusammenarbeit mit Marketing Buchs und der Stadt Buchs, rasch reagiert.

Die Website www.fokusbuchs.ch wurde realisiert, auf der Handel und Gewerbebetriebe jene Angebote aufschalten konnten, die trotz Ladenschliessung gekauft werden konnten. Diese Angebote sind weiterhin verfügbar.

Wirtschaft Buchs will mit den bunten, wehenden Fahnen gemäss Präsident Rolf Pfeiffer symbolisch das Zentrum in Bewegung bringen.

Im Zentrum der Aktivitäten von Wirtschaft Buchs steht gemäss Rolf Pfeiffer, die Bedeutung des lokalen Handels für die Stadt Buchs und deren Bevölkerung aufzuzeigen.

«Das ‹Wirgefühl› wollen wir weiterziehen, auch im 2021.»

Bunte Fahnen gegen die triste Stimmung

Das Ressort Handel hat diskutiert, was Wirtschaft Buchs für die Mitglieder weiter tun könnte. Jessica Remele sagt, dass das Leitungsteam nicht einfach Gutschrift- und Rabattaktionen machen wollte: «Solche Massnahmen verpuffen rasch und wären nicht nachhaltig.»

Die Fahnen sollen das gesamte Zentrum aufhübschen und symbolisch in Bewegung bringen.

Man entschied sich dafür, positiv zu wirken und die durch Corona ausgelöste triste Stimmung aufzuhellen. Es wurde beschlossen, dies mit einer gut sichtbaren Massnahme im Buchser Zentrum zu tun. Seit Mitte der vergangenen Woche bringen deshalb bunte Fahnen Farbe in die Einkaufsmeile. Rolf Pfeiffer stellt fest:

«Fahnen bewegen sich im Wind und sind auch ein Symbol für ‹in Bewegung bringen›.»

Die Farbtupfer sollen dazu beitragen, dass sich die Bevölkerung und die Kundschaft auf der Buchser Einkaufsmeile wohlfühlen.

Einen Anreiz für «lokal einkaufen» bieten

Rolf Pfeiffer und Jessica Remele verhehlen nicht, dass die Stimmungsaktion mit den Fahnen auch dazu dienen soll, die Bevölkerung und Gäste von Buchs noch vermehrt für den Einkauf in den lokalen Fachgeschäften zu animieren.

Weitere Aktivitäten sind angedacht und sollen balmöglichst umgesetzt werden Der Präsident von Wirtschaft Buchs Rolf Pfeiffer und Handelsressort-Leiterin Jessica Remele machen deutlich, dass die Strategie lautet: nach vorne schauen. Dank einer Erhöhung des Mitgliederbeitrages und dank der vom St. Gallischen Gewerbeverband halbierten Mitgliederabgabe stehen Mittel für Aktivitäten zur Verfügung. Die durch Corona bedingten Vorgaben seien aber ein grosses Handicap für die Umsetzung der vorhandenen Ideen und der geplanten Aktivitäten, sagt Rolf Pfeiffer. Baldmöglichst will Wirtschaft Buchs nicht nur mit bunten Fahnen, sondern auch mit Veranstaltungen Buchs bewegen und in Bewegung versetzen – idealerweise schon im Herbst. Im Dezember soll neben dem Geschenksonntag an einem weiteren Wochenende den treuen Kunden ein Geschenk abgegeben werden. Nach dem Neujahrsapéro, zu dem die ganze Bevölkerung eingeladen ist, sind schon in den Wintermonaten zu Beginn des nächsten Jahres weitere Veranstaltungen vorgesehen. «Sobald es die Coronasituation erlaubt, sollen auch die bekannten Events wieder durchgeführt werden, welche die Leute an der Bahnhofstrasse zusammenbringen», betont Rolf Pfeiffer.

Die Kundschaft soll so deren «Vielfalt, hohen Qualitätsstandard und starken Service mit persönlicher Beratung» kennen- und schätzen lernen, betont der Präsident von Wirtschaft Buchs. Die Botschaft auf den bunten Fahnen lautet denn auch unmissverständlich: «Kauf Lokal» und «Engagiere dich lokal».

Leistungen auch regional bekannt machen

Einen Anreiz, dies umzusetzen, sollen auch Einkaufsgutscheine bieten, die in den Geschäften eingelöst werden können. Sie wurden kürzlich am Werdenbergercup der Fussballclubs in Buchs verlost. Der Verkehrsverein Buchs gibt sie an Gäste ab, die mehr als drei Tage hier ihre Ferien verbringen. Damit sollen sie motiviert werden, diese bei einem Einkauf beim lokalen Handel einzulösen.

Doch nicht nur lokal wirbt Wirtschaft Buchs für die heimische Einkaufsmeile. Das hier vorhandene Angebot des Handels und Gewerbes sei in den angrenzenden Regionen noch zu wenig bekannt. Das soll mit diversen Werbeaktivitäten geändert werden. Deshalb verkehrt seit 2019 zwischen Feldkirch und Sargans ein Linienbus als «Werbebus» für Buchs. Ergänzt wird dies aktuell durch Radiowerbung.