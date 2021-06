Buchs Wirtschaft Buchs mit prall gefüllter Pipeline Am Anlass «Update» von Wirtschaft Buchs gab es eine Vielzahl an Informationen. Armando Bianco 18.06.2021, 19.14 Uhr

Rolf Pfeiffer informierte am Anlass von Wirtschaft Buchs. Bild: PD

Buchs «Es freut mich sehr, dass ich endlich wieder einmal eine Rede halten darf», sagte ein gut gelaunter und gesprächig aufgelegter Rolf Pfeiffer, Präsident der Organisation Wirtschaft Buchs, am Donnerstag im Pontonierhaus vor etwas weniger als 50 Gewerbetreibenden. Das regelmässige Treffen nennt sich neuerdings «Update».

Die Zusammenkunft war auch insofern verbindend, da weder die GV noch die gelegentlichen Mittagslunch oder sonst ein Anlass in letzter Zeit stattfinden konnte. Mit Optimismus nach vorne blickend, stellte Rolf Pfeiffer fest, «dass wir eine spannende Zeit vor uns haben mit vielen Ideen und Projekten in der Pipeline». Der ereignislosen Zeit seit der Vorstand von Wirtschaft Buchs mit Tatendrang entgegen getreten.

Wiga-Absage hat nichts mit vollen Büchern zu tun

Rolf Pfeiffer erklärte die Absage der Wiga 2021 mit den hohen Auflagen, welche den geselligen Charakter der Ausstellung getrübt hätten, und dem absehbar nicht ausgewogenen Verhältnis von Aufwendungen und Ertrag. «Auch die grosse Zurückhaltung bei den Ausstellern hat zum Entscheid geführt, die Wiga heuer abzusagen», so der Präsident in seiner Ansprache an die Mitglieder. Er persönlich habe keine Mühe damit, «wenn wir jetzt still stehen, dafür an der nächsten Wiga im 2023 wieder so richtig steil gehen». Den Vorwurf, dass das Gewerbe aufgrund voller Auftragsbücher gar keine Lust auf die Wiga habe, hat er stets gekontert. Letztlich sei es auch Entscheid der Vernunft gewesen.

Swiss Skills der Zimmerleute neu im BZB

Weiter informierte Rolf Pfeiffer, dass die Swiss Skills Championships 2021 der Zimmerleute - dieser Berufswettbewerb hätte eigentlich an der Wiga stattfinden sollen – trotzdem in Buchs eine Bühne bekommt. Der Anlass mit dem Nationalteam wird im BZB Buchs stattfinden, allerdings in einer «ruhigeren, gedämpften Version».

Am 28. August wird der verschobene Anlass Buchs4Kids stattfinden, ebenso sind Aktionen mit der Abteilung Handel geplant, und mit Marketing Buchs wird eine neue Plattform lanciert, «um Buchs wieder weiterzubringen».

Aufgrund langjähriger Treue und Leistung zum Freimitglied ernannt wurden Rainer Kostezer (Mobiliar) und Ruedi Beusch (Mineralöl Metzger). Für die verstorbenen Ehrenmitglieder Christian Schwendener und Heinz Kuhn wurde eine Schweigeminute eingelegt.