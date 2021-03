Wirtschaft Automatenverkauf liegt im Trend: Voraussetzung für den Erfolg ist eine gute Planung Landwirtschaftliche Produkte rund um die Uhr ab Automat einzukaufen, wird von der Kundschaft geschätzt. Für die Betreiber gilt: Kontrolle und Auffüllen dürfen zeitlich nicht unterschätzt werden. Adi Lippuner 21.03.2021, 18.41 Uhr

Die Betriebsleiter von Obstbau Vetsch, Cécile und Lukas Vetsch, zwischen den Fächern des 24-Stunden-Verkaufsautomaten. Bild: Adi Lippuner

Der Rund-um-die-Uhr-Kauf von Produkten ist auch in der Region beliebt. Doch was für die Kundschaft Bequemlichkeit bedeutet, bedingt für die Anbieter eine gute Organisation.

Hinter dem Verkauf über den Automaten stecke viel Arbeit, ist bei Obstbau Vetsch, einem der Anbieter, der schon länger im Geschäft ist, zu erfahren.

Herzblut und Engagement für den Kundenservice

«Im Unterschied zum Hofladen – dort können Harasse aufgestellt und die Menge nach Kundenwunsch entnommen werden – ist für den Verkauf im Automaten das vorgängige Abpacken notwendig.» Auch die regelmässige Kontrolle und das Auffüllen dürfe zeitlich nicht unterschätzt werden, so Cécile Vetsch.

Der Augenschein bei insgesamt drei Anbietern in der Region zeigt, alle stecken viel Herzblut und Engagement in diesen Kundenservice, sind aber insgesamt mit den Umsätzen zufrieden. Cécile und Lukas Vetsch betonen:

«Wer sich mit der Anschaffung eines Verkaufsautomaten beschäftigt, sollte vorgängig die nötigen Abklärungen treffen. Ein guter Standort, die richtigen Produkte und die Bereitschaft, hinter den Kulissen die nötige Arbeit zu leisten, sind Voraussetzungen für den Erfolg.»

Problem: Selbstbedienung ohne zu bezahlen

Bereits seit dem Jahr 2012 kann an der Staatsstrasse, zwischen Gams und Grabs, bei Obstbau Vetsch, rund um die Uhr eingekauft werden. In den 63 Fächern lagern, je nach Saison, Früchte und Obst, aber auch Süssmost und Kartoffeln aus Eigenproduktion.

Eine Tafel macht in Gams auf die Einkaufsmöglichkeit aufmerksam. Bild: Adi Lippuner

In der warmen Jahreszeit sind Beeren, Pfirsiche, Aprikosen und Zwetschgen die Favoriten. Für den Automatenverkauf entschieden haben sich die ehemaligen Betriebsleiter Agi und Florian Vetsch. Sie mussten feststellen, dass im Hofladen mit Selbstbedienung vieles, ohne zu bezahlen, mitgenommen wurde.

Hygiene ist jederzeit gewährleistet

Heute sind Cécile und Lukas Vetsch, beide Meisterlandwirte, für die Betriebsleitung zuständig. Sie sehen den 24-Stunden-Verkauf als ideale Ergänzung zum Hofladen, der jeweils am Samstag geöffnet ist. «Die Kundschaft kann jederzeit Ware beziehen. Wir bestücken die Fächer mit saisonalen Produkten und können auch teurere Sachen, wie die Zehn-Liter-Packungen Süssmost, anbieten», so Lukas Vetsch.

Auch die Hygiene sei beim Automatenverkauf gewährleistet. «Wir reinigen und desinfizieren nach einem fixen Turnus und das ist gerade in Coronazeiten wichtig», ergänzt Ehefrau Cécile Vetsch.

Im ehemaligen Einkaufsladen der Käsereigenossenschaft Gams bestückt Sonja Stoop die Verkaufsautomaten. Bild: Adi Lippuner

Milchautomat fand von Anfang an Anklang

Nachdem in Gams der Milchladen im Jahr 2016 geschlossen wurde, stand das Lokal leer. Die Verantwortlichen der Käsereigenossenschaft machten sich Gedanken, wie der Raum genutzt werden könnte. Auf Anregung von Vorstandsmitglied Roman Stoop wurde ein Milchautomat aufgestellt und «dieser fand von Anfang an Anklang bei der Kundschaft», freut sich Sonja Stoop, die abwechselnd mit ihrem Ehemann die Automaten betreut.

Bald folgte der erste Verkaufsautomat, heute stehen der Kundschaft bereits drei Automaten zur Verfügung. Angeboten werden Käse, Butter, Joghurt, Eier und Pouletfleisch von einem Ribelmais-Poulet-Produzenten aus Gams. Sonja Stopp führt aus:

«Wir achten darauf, dass Produkte von Anbietern der Region sowie von Abnehmern unserer Gamser Milch berücksichtigt werden.»

Sie füllt die Automaten jeweils am Morgen, ihr Ehemann übernimmt die Aufgabe am Abend. Die Investition habe sich gelohnt, «wir können jeweils einen bescheidenen Jahresgewinn erzielen».

Thomas Stadelmann von der Käserei Stofel in Unterwasser vor dem Verkaufsautomaten. Bild: Adi Lippuner

Nicht in einem Raum, sondern in einer geschützten Ecke neben dem Ladeneingang steht der Verkaufsautomat der Käserei Stofel in Unterwasser. Betriebsinhaber Thomas Stadelmann hält fest:

«Ich sehe den Verkauf ab Automat als Dienstleistung an unsere Kundschaft.»

Gerade in einem Feriengebiet wie dem obersten Toggenburg werde Käse, Milch und Butter und insbesondere auch die Fonduemischung nicht nur während der Ladenöffnungszeiten benötigt.

Nachrüstung für Twint und Kreditkarten ist kostspielig

Einig sind sich alle drei Anbieter bezüglich Störungsanfälligkeit: «Meist handelt es sich um Bedienungsfehler oder wenn mal ein Geldstück klemmt», so die übereinstimmenden Aussagen.

An allen drei Standorten kann ausschliesslich mit Bargeld bezahlt werden. Die Frage rund um Twint oder Kreditkarten haben sich alle schon mehrfach gestellt. «Doch die Nachrüstung bestehender Automaten wäre teuer», sagt Sonja Stoop. Das Angebot liege bei 700 Franken pro Automat.

«Das sind bei drei Waren- und einem Milchautomaten grosse Beträge, die mit den kleinen Margen kaum erwirtschaftet werden können.»

Auch für die Betriebsleiter von Obstbau Vetsch ist die Nachrüstung aktuell kein Thema. «Die Kundschaft ist sich gewohnt, dass Bargeld benötigt wird, und auch die Kommissionen für den bargeldlosen Bezug müssen aus unserer Sicht berücksichtigt werden», so Cécile Vetsch.