Wirte haben sich ins «Rössli» verliebt: Seit dem 1. Juli ist das Rössli Werdenberg wieder offen und wird von Tina Raschle und Raymond Santschi geführt

Die neuen Pächter des «Rössli» Werdenberg erachten die Lage, der See, das Schloss und das Städtli rund um ihren neuen Gasthof als einmalig. Auch die Grösse des Betriebes passe. So können Tina Raschle und Raymond Santschi «mehr persönlichen Kontakt zu den Gästen pflegen und auch mal ein paar Worte wechseln.» Katharina Rutz 03.07.2020, 10.40 Uhr

Tina Raschle und Raymond Santschi sind die neuen Pächter des Restaurants Rössli beim Werdenbergersee. Bild: Katharina Rutz

Zwar ist das Restaurant Rössli seit Mittwoch wieder geöffnet, und hat auch schon einige Gäste angezogen, doch die offizielle Eröffnung feiern die neuen Wirte erst am 10. Juli. Dann findet ab 17 Uhr der Willkommensapéro mit Snacks und Getränken statt. Auf den a-la-carte-Service müssen die Gäste an diesem Abend zwar verzichten, dafür wollen sich die neuen Pächter Tina Raschle und Raymond Santschi viel Zeit nehmen, um ins Gespräch zu kommen.

Beide stammen nicht aus dem Werdenberg und bringen langjährige Erfahrung in der Gastronomie mit. An der Front tätig sein wird Tina Raschle. Die 44-Jährige hat ihre Ausbildung im Hotel Schlössli in Bottighofen absolviert und arbeitet bereits seit dreizehn Jahren mit Raymond Santschi zusammen. Letzterer stammt aus einer Hoteliersfamilie und hat in den letzten 20 Jahren in unterschiedlichen Funktionen diverse Restaurants und Hotels in der Ostschweiz geführt.

Ausbildung als Koch, im Service und Hotelfachschule

So war der 58-Jährige im Schloss-Hotel Wartensee, im Hotel und Restaurant Ochsen Niederuzwil, im Ausflugsrestaurant Nollen oder im Hotel Münchwilen mit dem Speiserestaurant Waldegg tätig. Er verfügt über eine Ausbildung nicht nur als Koch, sondern auch im Service und bei der Hotelfachschule. Während 14 Jahren war er ausserdem Experte an der Bündner Hotelfachschule.

Dem Gasthof Rössli wurde ab 1. Juli 2020 wieder neues Leben eingehaucht. Die Pächter Tina Raschle und Raymond Santschi heissen die Gäste ab sofort willkommen. Archivbild: Alexandra Gächter

Der Grund ihres Neustarts in Werdenberg erklären die beiden so: «Wir haben uns bei der Besichtigung in die Lokalität verliebt». Die Lage, der See, das Schloss und das Städtli seien einmalig. Auch die Grösse des Betriebes passe. Raymond Santschi sagt:

«So können wir mehr persönlichen Kontakt zu den Gästen pflegen und auch mal ein paar Worte wechseln.»

Dass die beiden gerade nach der für Gastronomen schwierigen Zeit einen Neubeginn wagen, sehen die beiden eher als Chance denn als Gefahr. Sei doch die Lokalität von der Besitzerin Lippuner Immobilien AG stets renoviert und auf dem neusten technischen Stand gehalten worden. Mit dem ersten Tag am Mittwoch zeigen sich die beiden auf jeden Fall bereits zufrieden.

Marktfrische und saisonale Küche

Raymond Santschi legt Wert auf ein breites Angebot aus Küche und Keller. «Wir bewirten gerne die Gäste aus allen Schichten der Bevölkerung, am Mittag und am Abend», sagt er. Neben den zwei täglichen Menüs, kocht er jeweils ein Fisch-Menü und ein Vegan-Menü. «Uns ist es wichtig, nicht nur Vegetarier, sondern auch Veganer ansprechen zu können», sagt der Koch.

Doch auch Fleischliebhaber werden im Rössli nicht vergessen:

«Monatlich an einem bestimmten Tag möchte ich gerne einen frischen Rindsschmorbraten oder Kutteln an Tomatensauce anbieten».

Das von Hand geschnittene Tartar, der Rössli-Spiess oder das Entrecôte Café de Paris zählen zu den Spezialitäten. Weitere Fleisch- und Fischspeisen mit verschiedenen Beilagen und diversen Vorspeisen runden das Angebot ab. Ebenfalls besteht eine Auswahl an vegetarischen Gerichten.

Der Gasthof Rössli musste in der Vergangenheit immer wieder seine Türen schliessen. Ab 1. Juli 2020 sind sie wieder offen. Archivbild: Alexandra Gächter

Im Sommer gibt es verschiedene Dessertspezialitäten von der Passionsfrucht Panna Cotta mit Joghurtglacé bis zum Kiwi-Ananas Carpaccio mit Mangosorbet. Die Kinder können sich von der eigenen, lustigen Menüauswahl überraschen lassen.

Künftig geht man ins Rössli auf einen Grappa

Neben einer vielfältigen Weinkarte aus heimischen und internationalen Tropfen spielen im Rössli vor allem Grappa’s eine grosse Rolle. Dies entspreche einem aktuellen Trend in der Gastronomie, sagen die Wirte. Als Hausgrappa empfehlen Raymond Santschi und Tina Raschle den «Ambra Nebbiolo Barrique Marco Bonfante Piemont».

Der Gasthof Rössli hat mit dem Restaurant und dem Stübli zwei heimelige Räume, welche Platz für je 25 bis 30 Gäste bieten. 70 Personen finden Platz im unterteilbaren Saal. Dieser eignet sich für Gesellschaften, Bankette und Seminare.

Hinweis

Der Gasthof Rössli ist von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Montag und Dienstag ist das Rössli geschlossen. Weitere Informationen unter www.gastroroessli.ch oder 081 771 56 26.