Buchs «Wir würden an sieben Tagen in der Woche öffnen»: Das Impfzentrum Buchs ist bereit - das Tempo geben aber die Impfdosen vor Zentral gelegen und gut erreichbar: Die Stadt Buchs ist ein idealer Standort, um der Coronapandemie entgegenzutreten. Doch vorerst kann nur einmal in der Woche im Herzen von Buchs geimpft werden. Die Lieferung des Inhaltsstoffs harzt. Robert Kucera 30.03.2021, 05.00 Uhr

Blick hinter die Kulissen des Impfzentrums in Buchs: Hier bereiten die Fachpersonen die Impfdosen frisch zu. Bild: Robert Kucera

Ab dem 7. April geht es an der Bahnhofstrasse 57 rund: In den Räumlichkeiten, in denen früher Möbel und zuvor Sportartikel gekauft werden konnten, gibt es nun für Impfwillige einen Pieks in den Arm.

Das Impfzentrum Buchs ist eines von vier Standorten im Kanton St. Gallen und nicht zufällig ausgewählt, wie Regierungspräsident Bruno Damann festhält: «Im Prinzip hat man erst geschaut, in welchen Rayons die Impfzentren aufgebaut werden sollen und dass die Zentren nicht zu nahe sind.» Zudem habe man, wie der Vorsteher des Gesundheitsdepartementes weiter erklärt, auch auf die Einwohnerzahlen im Kanton geachtet. So sind dann die Impfzentren in Buchs, Rapperswil-Jona, St. Gallen und Wil entstanden.

Eingang und Ausgang an zwei verschiedenen Orten

Für den Standort Buchs spricht, dass er günstig gelegen ist und die Stadt auch für die Bewohner des Sarganserlands und des Rheintals in der Nähe ist. Sowohl mit dem Individualverkehr mit genügend Parkmöglichkeiten als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Zug und Bus) ist das Impfzentrum für jedermann erreichbar.

Zentral gelegen und nicht zu verfehlen: der Eingangsbereich des Impfzentrums Buchs an der Bahnhofstrasse 57. Bild: Robert Kucera

«Am Anfang hatten wir Mühe, etwas Geeignetes zu finden», deutet Damann an, dass es kein Kinderspiel war, den richtigen Standort zu finden. «In Buchs war es am schwierigsten», merkt er an. Denn neben der für alle Impfwilligen mühelosen Erreichbarkeit mussten noch andere Hürden gemeistert werden:

«Die Räumlichkeiten müssen gross genug und rollstuhlgängig sein. Und ganz wichtig: Um den Konflikt zu vermeiden, dass sich zu viele Leute begegnen, muss das Impfzentrum einen separaten Ein- und Ausgangsbereich aufweisen.»

Im Herzen von Buchs kann man nun vor oder nach dem Shopping eine Impfdosis erhalten.

Auf der anderen Seite des Gebäude, in Richtung Grünaustrasse, befindet sich der Ausgang des Impfzentrums. Bild: Robert Kucera

Impfquote von 80 % wären am besten, um Pandemie in den Griff zu bekommen

Am Montag öffnete das Impfzentrum an der Bahnhofstrasse 57 erstmals nur für die Medien und für die Beteiligten des Probelaufs. Doch nach dem Ostern soll schrittweise die Bevölkerung durchgeimpft werden. «15 bis 20% der St. Galler sind schon geimpft», sagt Regierungspräsident Bruno Damann anlässlich des Testtags in Buchs. «Wir hoffen, dass sich 60, noch besser 80% der erwachsenen Bevölkerung impfen lässt, sodass wir die Pandemie in den Griff bekommen.»

Dr. med. Karin Faisst, Leiterin des Amtes für Gesundheitsvorsorge des Kantons St. Gallen, sowie Regierungspräsident Bruno Damann stellten den Medien das Impfzentrum in Buchs vor. Bild: Robert Kucera

Doch der Impfwille ist derzeit das kleinere Problem und nicht der Hauptgrund, weshalb man in den Impfzentren des Kantons (Ausnahme: Stadt St. Gallen) bloss einmal in der Woche Impfungen durchführt. Dr. med. Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin des Amtes für Gesundheitsvorsorge, erklärt die Lage wie folgt:

«Aktuell macht es keinen Sinn, an mehreren Tagen in Buchs zu impfen. Wir würden an sieben Tage in der Woche öffnen, wenn wir nur den Impfstoff hätten.»

Wie sie festhält, sind es die Impfdosen, die das Tempo bestimmen. Arbeit, Betriebszeiten und das Personal hängen mit der Lieferung neuer Impfdosen zusammen.

Impfzentrum soll drei Monate bestehen bleiben

Doch für die älteren Semester ist gesorgt. Seit gestern Montag kann man sich auf der Internetseite www.wir-impfen.ch für eine Impfung in einem der vier Impfzentren eintragen. Die ersten Termine sind für die über 75-Jährigen reserviert.

Bruno Damann geht davon aus, dass kurz darauf auch die 60- bis 75-Jährigen erstmals einen Pieks in den Arm erhalten. «So wie die Anmeldungen gelaufen sind, können wir schon in zwei bis drei Wochen für alle öffnen», ist der Vorsteher des Gesundheitsdepartementes zuversichtlich. Vorausgesetzt, dass die Impfstoffe geliefert werden.

Pro Tag, rechnet Damann vor, sollen am Standort Buchs pro Stunde bis zu 70 Personen geimpft werden. Er ist überzeugt, dass dieser Wert nach dem Probelauf gesteigert werden kann, sodass in etwa drei Monaten das Impfzentrum Buchs bereits wieder Geschichte ist.

In einzelnen Kabinen erhält man, nachdem mit dem QR-Code überprüft wurde, ob man auch die richtige Person ist, die Impfung. Bild: Robert Kucera

Pfizer-Impfstoff wird in Buchs frisch zubereitet

Doch nur wer einen gültigen Termin hat, dies wird bei der Eingangskontrolle geprüft, hat die Berechtigung, das Impfzentrum zu betreten. Im Warteraum darf man es sich erstmals gemütlich machen, ehe eine Impfbox frei wird. In einer der sechs Impfkabinen wird anhand des QR-Codes überprüft, ob man die richtige Person ist, die nun eine Impfung erhält.

Danach geht es in den zweiten Warteraum, den Beobachtungsbereich. «Aus Sicherheitsgründen muss die oder der Geimpfte noch 15 Minuten bleiben, ehe sie oder er das Impfzentrum verlassen darf», erklärt Damann. Denn in zwei, drei Fällen pro eine Million Impfungen könne es zu einer allergischen Reaktion kommen.

15 Minuten Ruhe gibt es nach der Impfung im Beobachtungsbereich. Bild: Robert Kucera

Im Impfzentrum Buchs wird der Impfstoff von Pfizer verabreicht. Bei Hausärzten kommt Moderna zum Einsatz. «Moderna ist nicht so anspruchsvoll wie Pfizer, das vom Logistischen her schwieriger zu handhaben ist und schneller verabreicht werden muss», erklärt Karin Faisst. «Der Impfstoff ist sehr heikel», weiss Damann und erklärt den Umstand, dass die Dosen in den Räumlichkeiten in Buchs frisch zubereitet werden wie folgt:

«Es ist eine Pulverimpfung, bei welcher eine Flüssigkeit zugegeben wird. Dann kann man den Impfstoff innerhalb von vier Stunden verwenden.»

Hier ist, wie bei der Impfung selbst, ausgebildetes Fachpersonal am Werk, das bestens geübt ist. So steht in Buchs Personal im Einsatz, das bereits in Werdenberger Altersheimen die Impfungen vorgenommen hat.