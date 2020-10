«Wir wollen die Zeit nutzen und nicht verplempern»: Engagierte junge Freizeit-Künstler gründen in Buchs einen Verein für Gleichgesinnte

Wegen der Coronapandemie hat der Bundesrat im März einen Lockdown verfügt. Veranstaltungen waren untersagt, Schulen wurden geschlossen und auf Homeschooling umgestellt. Der Lockdown hat die Umsetzung der Idee gefördert, einen Verein zu gründen und so junge Künstler und Kunstschaffende aller Sparten zusammenzubringen. Samuel Bachmann aus Grabs schildert: «Meine Idee war es in jener Zeit, einfach rauszugehen und ein Musikvideo zu drehen. Ich habe es dann aber doch nicht gemacht.» Zusammen mit seinem Kollegenkreis habe er sich dann dazu entschlossen, gemeinsam selbst etwas auf die Beine zu stellen. Sie organisierten das «Schneggä Fäscht», das am 4. Juli stattfand. Ohne grosse Bewerbung des Anlasses kamen über 100 junge Teilnehmende. «Der Anlass war ein Erfolg. Dass es so gut klappte gab uns einen Motivationsschub», sagt Amadeo Noser aus Buchs. Aktiv zu sein und etwas zu unternehmen sei besser als nur zu Hause rumzusitzen, sind sie einig. Sie bringen es auf den Punkt: «Wir wollen die Zeit nutzen und nicht verplempern.»